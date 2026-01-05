فنزويلا… بلد أصابته لعنة النفط والممانعة

تبدأ رحلة تغيير الخرائط الدولية لعام 2026 من أميركا اللاتينية، من فنزويلا، البلد الواقع على واجهة بحر الكاريبي في المحيط الأطلسي، والذي يمتد على مساحة تقارب 912 ألف كيلومتر مربع. تحدّه كولومبيا غرباً، ودولة غويانا شرقاً، والبرازيل جنوباً، فيما يجاوره شمالاً أرخبيل من الدول الجزرية مثل ترينداد وتوباغو وكوراساو. وهو بلد، كغيره من دول عدة، أصابته لعنة اسمها النفط.

تاريخ فنزويلا معقّد ومليء بالأحداث والتفاصيل المتشعبة التي نحتت، على مدى قرون، ملامح بلد وُلد من رحم الاستعمار الإسباني والكشوفات الجغرافية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، والتي مهّدت لحروب إبادة واسعة ضد الشعوب الأصلية في أراضي ما وراء البحار. واستمر هذا الاستعمار ثلاثة قرون كاملة، إلى أن نالت البلاد استقلالها رسمياً عام 1830، على يد القائد التاريخي سيمون دي بوليفار، أحد أبرز رموز حركات التحرر في أميركا اللاتينية.

ورثت فنزويلا عن الاستعمار الإسباني اللغة والدين المسيحي وجزءاً مهماً من الثقافة والمعرفة، وحتى أشكالاً من التبعية السياسية والاقتصادية في بعض المراحل. ومع ذلك، احتفظت البلاد بجزء من تراثها وهويتها الأصلية، وبذاكرة تاريخية لا تزال حاضرة لدى أحفاد السكان الأصليين. وقد عمل التيار اليساري السياسي في فنزويلا، خلال العقود الأخيرة، على إعادة الاعتبار لهذا المكوّن الهويّاتي، وإدماجه في بنية النظامين السياسي والاجتماعي.

ثروات نفطية ومواقف ثورية

ليست فنزويلا بلداً عابراً في السياسة الدولية. فهي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، بحسب الأرقام والمعطيات الدولية حول النفط والغاز، إذ يُقدَّر هذا الاحتياطي بنحو 303.2 مليارات برميل، أي ما يعادل 19.4% من الاحتياطي العالمي. إلى جانب ذلك، تزخر البلاد بثروات معدنية أخرى، مثل الذهب والليثيوم، ما يجعلها محط أطماع طبيعيا للقوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

منذ عام 1998، وهو العام الذي انتُخب فيه الرئيس الراحل هوغو تشافيز حاكماً للبلاد، دخلت فنزويلا مرحلة جديدة عُرفت بـ"الثورة البوليفارية"، التي أطلقها تشافيز بالتزامن مع إعادة كتابة الدستور. واتسم هذا المشروع الثوري بمواقف سياسية إقليمية ودولية معادية للولايات المتحدة ودول الغرب، ومناصرة لقضايا التحرر الوطني في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما دخل في مواجهة سياسية مفتوحة مع أنظمة في أميركا اللاتينية حليفة لواشنطن.

يحمل الهجوم الأميركي على فنزويلا اليوم رسائل متعددة وواضحة، في مقدمتها أن السيطرة على موارد الطاقة والنفط ستبقى أولوية أميركية

الموقع الاستراتيجي والعداء الثابت للغرب

إلى جانب العداء السياسي بين كاراكاس وواشنطن، برز العداء الاقتصادي بوصفه الأكثر تأثيراً وحضوراً. فقد فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة عقوبات اقتصادية مشددة على فنزويلا، أثّرت بشكل مباشر في الأوضاع الاجتماعية والمالية، ومهّدت لصعود معارضة سياسية واجتماعية ضد النظام، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد. وأدت هذه السياسات إلى اضطرابات متواصلة على مدار سنوات، بلغت ذروتها خلال فترة رئاسة نيكولاس مادورو، الذي خلف تشافيز، قبل أن تعلن الولايات المتحدة اعتقاله، أخيراً.

وتُعدّ فنزويلا ممراً رئيسياً مهماً في شبكة ممرات النفط العالمية، والسيطرة على هذا الممر تعني التحكم بدرجة كبيرة في خطوط النفط والغاز في النصف الغربي من العالم. وبالنسبة لواشنطن، شكّل القرب الجغرافي عاملاً محفزاً للتدخل، إلى جانب السياق الدولي الراهن، حيث يعيش "حلفاء فنزويلا" مرحلة كمون أو انشغال بملفات أخرى ملتهبة، ما يقلّص احتمالات الرد أو يجعلها شبه مستحيلة. وتُعدّ هذه العوامل مجتمعة عناصر تشجّع الولايات المتحدة على المضي في التدخل.

رسائل أميركية مباشرة وأخرى مبطنة

يحمل الهجوم الأميركي على فنزويلا اليوم رسائل متعددة وواضحة، في مقدمتها أن السيطرة على موارد الطاقة والنفط ستبقى أولوية أميركية. وخلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، صدرت تهديدات مباشرة إلى عدد من الدول النفطية، من إيران إلى نيجيريا وفنزويلا وكولومبيا، وغيرها من الدول غير الخاضعة كلياً للإدارة الأميركية. ولا يقتصر الأمر على التهديد، بل يتعدّاه إلى تنفيذ عملي لإسقاط أنظمة حاكمة، ما يعني أن التقليل من جدّية الولايات المتحدة أو من قدرتها على تنفيذ مثل هذه العمليات يعكس سوء فهم عميقا للعقيدة الأميركية في السياسة الخارجية.

وإلى جانب كون هذا الهجوم رسالة مباشرة إلى إيران ودول أخرى، فهو يحمل أيضاً رسالة مبطنة إلى مدريد، التي تربطها بفنزويلا علاقات تاريخية وسياسية ممتدة، بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم فيها. وتكتسب هذه الرسالة بُعداً إضافياً في ظل مواقف إسبانيا الأخيرة المنتقدة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة، والتي قد تتقاطع مستقبلاً مع مواقف أكثر تباعداً عن واشنطن. وفي جوهرها، تعكس هذه الرسالة رؤية أميركية تعتبر أن أميركا اللاتينية، التي كانت إسبانية في زمن سابق، هي اليوم "الحديقة الخلفية" للولايات المتحدة، وستبقى خاضعة لنفوذها السياسي والاقتصادي، وربما لاحقاً الثقافي واللغوي والهويّاتي.

الحفاظ على الهيمنة وسؤال المواجهة

في ظل هذا الواقع من الهيمنة الأميركية، الذي تكرّس منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، تعمل الولايات المتحدة عبر عمليات عسكرية من هذا النوع على تثبيت نموذج الهيمنة الأحادية. وهي لا تُبدي استعداداً حقيقياً للقبول بما يُعرف بـ"العالم متعدد الأقطاب". وقد تُظهر مرونة نسبية في مجال التجارة الدولية، رغم خوضها اليوم حرباً تجارية مفتوحة مع الصين، لكنها ترفض هذا المنطق على مستوى القوة العسكرية والسياسة، إلا إذا واجهت أطرافاً تمتلك مقومات وأدوات قادرة على إلحاق أذى فعلي وجدي بالمصالح الأميركية أو بالولايات المتحدة نفسها.

وتفتح هذه العملية الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول قدرة خصوم الولايات المتحدة على مواجهتها، بل وحول مدى الرغبة الحقيقية في خوض المواجهة، بدل الاكتفاء برفع شعاراتها. كما تطرح أسئلة حول جدوى الأسلوب الدفاعي "الجماعي" في مواجهة القوة الأميركية، وحول إمكانية وقف هذا "الرسّام" الذي يعيد رسم خرائط العالم وفق مصالحه وإرادته.