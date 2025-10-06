فلسفة شباب وان بيس

ماذا يعني أن يتحول الأنمي من خيال بصري إلى أداة احتجاجية تكسر حدود الفن وتدخل قلب السياسة؟ لم يعد الأنمي فناً بصرياً يقتصر على الترفيه، بل أصبح في زمن الشباب الغاضب وسيلة رمزية للتمثيل والتعبير، ولسان حال جيل يبحث عن معنى في عالم تغمره موجات الفساد والاستبداد والانسداد السياسي. فعندما تُرفع راية قراصنة مستوحاة من رسوم متحركة يابانية في وجه الدولة، نكون أمام مشهد يتجاوز الفن إلى الفعل، ويكشف أن الخيال قادر على التحول إلى مقاومة، وأن السياسة لم تعد حكراً على المؤسسات، بل أصبحت ساحة للرموز والمعاني التي تُبنى وتُتداول.

مسلسل "وان بيس" في ظاهره قصة مغامرات بحرية، لكن في عمقه سردية عن الحرية ورفض الطغيان؛ جماعة صغيرة تبحر في مواجهة إمبراطوريات جبارة بحثاً عن الكنز، غير أنّ الكنز، كما يراه الشباب في شوارع آسيا وأفريقيا، ليس صندوقاً من الذهب، بل مستقبلاً قابلاً للحياة، مستقبلاً لا يُسرق من الأجيال القادمة. وهكذا، تحوّلت الراية السوداء ذات الجمجمة والقبعة القشية إلى أيقونة احتجاج، تجسيداً لما أشار إليه الفيلسوف بول ريكور حين تحدّث عن "الرمز الذي يفتح على المعنى": علامة بصرية واحدة تختصر سردية كاملة عن المقاومة والأمل.

يؤسسون "أممية رمزية" جديدة لا تقوم على العقائد أو القوميات، بل على خيال مشترك يتحول إلى لغة سياسية تتجاوز الحدود

جيل الشباب، خصوصاً جيل Z، وُلد في عالم مثقل بالحروب بالوكالة، والفساد الممنهج، والأزمات المناخية، والهوة الطبقية الآخذة في الاتساع. لم يتلقَّ هذا الجيل تربية سياسية تقليدية بقدر ما تشكّل وعيه من الثقافة الشعبية: من الأنمي، والأفلام، وألعاب الفيديو. تلك الأعمال صنعت مخيالاً جماعياً يرسّخ قيم العدالة والصداقة والتمرّد، فأصبحت وسيلة غير رسمية لتشكيل وعي سياسي جديد. لهذا، نرى شباب الفيليبين ونيبال وإندونيسيا وكينيا والمغرب يرفعون الراية نفسها، وكأنهم يؤسسون "أممية رمزية" جديدة لا تقوم على العقائد أو القوميات، بل على خيال مشترك يتحول إلى لغة سياسية تتجاوز الحدود.

من منظور فلسفي، يمكن قراءة هذه اللحظة عبر مستويين متوازيين:

العبث الكاموي: يعيش الشباب في عالم يفتقر إلى المعنى، ومع ذلك يصرّون على ابتكار معنى من العدم. فرفع الراية السوداء في التظاهرات يشبه ضحكة سيزيف وهو يدحرج صخرته؛ فعل رمزي يعلن أن الاستسلام لم يعد خياراً.

الخيال السياسي: كل مجتمع ينهار حين تفقد أساطيره المؤسسة قوتها، فيبحث عن أسطورة بديلة. و"وان بيس" يقدّم هذا البديل: قصة تتحوّل إلى أسطورة معاصرة تمنح الجماعة المتفرقة وحدة رمزية، وتعيد تعريف البطولة باعتبارها مشروعاً جماعياً ينهض على التضامن لا على الفردانية.

تكمن قوة هذه الرموز في أنها تولد من الشارع ومن فضاء الإنترنت، لا من قاعات النخب أو مؤتمرات الأحزاب. فهي رموز "خفيفة"، كما يسميها بعض المحللين، قادرة على الانتشار بسرعة البرق عبر الصور والميمات ومقاطع الفيديو، متجاوزة الرقابة والجغرافيا. وهذا ما يخيف السلطة، لأن الأنظمة الاستبدادية تجيد التعامل مع الخصوم المسلحين، لكنها تعجز أمام جمجمة مرسومة على حائط أو راية قماشية يرفعها طفل في مظاهرة. وكل محاولة لتجريم هذه الرموز تمنحها مزيداً من القوة، إذ تكشف هشاشة النظام أمام خيال شبابي يتغذى على السخرية واللعب.

بهذا المعنى، يتحول وان بيس إلى مختبر فلسفي للحرية، لأن شخصياته التي تقاتل الطغاة تتيح للشباب أن يروا ذواتهم في مرآة رمزية. فعندما يهتف المتظاهرون ويرفعون الراية السوداء التي تحمل رمز القراصنة مع القبعة القشية، فإنهم لا يستحضرون "لوفي" وطاقمه فحسب، بل يعلنون حقهم في حياة كريمة، في مستقبل لم تنهبْه النخب. فالراية السوداء تُقرأ إذن بوصفها إعلان حياة جديدة، ودعوة لإعادة اختراع معنى العيش المشترك.

في النهاية، المفارقة أن المستقبل قد لا يُصاغ في البرلمانات ولا في مكاتب الحكومات، بل قد يبدأ من جدار في حي فقير أو صورة في مسلسل ياباني يتبناه جيل بأكمله باعتباره شعاراً للكرامة. وهنا يكمن الدرس الفلسفي العميق: أن الرمز حين يلتقي بالغضب يتحوّل إلى قوة تغييرية تفوق السلاح، وأن الخيال لا يهرب من الواقع، بل يعيد صياغته. إنه يمنح جيلاً كاملاً القدرة على تحويل الهشاشة إلى قوة، واللعب إلى مقاومة، والأنمي إلى فلسفة وجودية في زمن الانكسار.