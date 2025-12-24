فلسطين ساحة تعاطف أو مدارُ وعي؟

بعد عامين من الإبادة الجماعية في غزة، ومن الهمجية الصهيونية التي شاهدناها على الشاشات وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أنفسنا أمام أسئلة ملحّة تتعلّق بوعينا العربي وكيفية تفاعله مع ما جرى ولا يزال مستمراً، وإن بوتيرة أقل. عامان كانا كفيلين بكشف تضاريس هذا الوعي وهشاشته، وباستنزاف "طاقات التعاطف" التي اندفعت بقوة في بدايات الحرب، ثم ما لبثت أن فترت وانحسرت، حتى غدت الشوارع الغربية والأميركية تهتف لفلسطين، فيما بدت شوارعنا العربية أقرب إلى القفار، تركض فيها الريح عرضًا وطولًا.

إن هذا الارتخاء والتراخي في الفضاء العربي قابلان للفهم والتفسير، ومن ثم قابلان للتجاوز، إذا ما وعينا أسبابهما. فلا بد أولاً من التذكير بنقطة الانطلاق التي سبق بها "طوفان الأقصى"، وهي لحظة الذهول العربي أمام مشروع متكامل لتصفية القضية الفلسطينية، وُضع حجر أساسه في "صفقة القرن"، ثم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، تلاه اندفاع قطار التطبيع من الإمارات إلى البحرين فالمغرب، وصولاً إلى السودان، تحت عنوان "اتفاقيات أبراهام". وكان من المنتظر أن يُستكمل هذا المسار بتطبيع سعودي مقابل "وعد" بمسار سياسي لدولة فلسطينية منزوعة القدس وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

كان مشروع تصفية القضية الفلسطينية يسير بخطى ثابتة في مناخ عالمي يصرف النظر عن الحق الفلسطيني، وضمن مناخ عربي غارق في الحروب الداخلية الطائفية والمذهبية، ومعادلات سياسية مختلّة لا تستقر على حال. فالسنوات التي تلت الربيع العربي حوّلت الدول العربية إلى "مختبرات" و"ملفات"، ودفعت الشعوب إلى حالة لهاث واستنزاف لقواها الوطنية ونخبها، بحثًا عن آمال في الديمقراطية والتحرر وبناء الأوطان. كنا أشبه بمن يطارد أحلامه في تضاريس لا يعرفها، فتتقاذفها الأيدي ولا يملك القدرة على انتزاعها، فيختلط عليه الحلم بالوهم. كنّا رهائن تلك "المختبرات"، بلا قدرة على اتخاذ القرار أو إعادة التفكير في قواعد اللعبة، إذ كان المطلوب منا الركض الدائم، وكان التوقف أو التراجع يُعدّ إعلان هزيمة أو موت داخل "قواعد المختبر".

هذه الحالة حوّلت قضية فلسطين إلى عنوان ثانوي في أجندات نخب سياسية وتيارات كبرى، كانت تاريخياً تشكّل الحاضنة الشعبية للقضية في خطابها وأدبها وشعرها وأغانيها. وفي لحظة، وتحت ضغط تسارع الأحداث، أقنعنا أنفسنا بأن "البلدان العربية أولًا"، ثم تأتي فلسطين في مرتبة لاحقة. قيل لنا إن مشاريع المواطنة تُصنع في تلك المختبرات، وإنها منفصلة عن مشروع المقاومة. بدت الفكرة مغرية ووجيهة، لكنها سرعان ما غرقت في بحر من الأولويات والاضطرارات، ولم يبقَ من مشاريع المواطنة سوى أعمدة دخان يتوه فيها الصبية، فيما بقي مشروع المقاومة وحيداً، معزولاً، يدافع عن أمة بأكملها، بانتظار الخروج من ضيق المختبرات إلى رحابة السؤال والتفكير.

في هذا المناخ من التيه، جاء "طوفان الأقصى" ليعيد ترتيب الأولويات ويطرح سؤال التناقض الرئيسي. جاء ليقول إن فلسطين أولاً، وإن بوابة المقاومة ليست خياراً عاطفياً، بل الممر الضروري لشعوبنا لبناء حداثتها السياسية والتحرر من الاستعمار والاستبداد معاً، لا بتدويرهما ولا باستبدال أحدهما بالآخر. كنّا، في مختبر ضبابي مظلم، في حاجة إلى النظر بعين المقاومة لتصفو الرؤية ويصفو معها الفكر؛ فالأوطان لا تبنيها المصادفات، والتغيير الجذري لا تأتي به رياح الغفلة، والتاريخ لا يقدّم الهدايا لأحد.

داهمنا الطوفان ونحن في حالة تخدير لوعي عربي كُوي لسنوات بنيران الفتنة الطائفية والحروب الأهلية، فلم يجد هذا الوعي ما يفهم به حدثاً بحجم الطوفان، فحلّت العواطف محلّ الأفكار. صُدمنا أولاً بفائض من العزّة، إذ جاء من يذكّرنا بأن لنا قيمة وكرامة وقوة كامنة، ثم صُدمنا ثانية بوحشية صهيونية غير مسبوقة بحق العزّل، واجهناها بموجة تعاطف عارمة ملأت الشوارع، لكنها لم تدم طويلاً. فالعاطفة لم تجد وعياً يحصّنها ويحوّلها إلى إيمان راسخ ورؤية استراتيجية.

العاطفة، بطبيعتها، استجابة لحظية لصدمة الصورة وسخونة الحدث، سرعان ما تنفك تحت وطأة التكرار والتعوّد. وهذا بالضبط ما حكم تفاعلنا مع الحرب، وهو جوهر أزمتنا. في المقابل، نجح الفلسطيني في إبهار العالم الغربي لا بوصفه ضحية فحسب، بل بوصفه فاعلاً تاريخياً يقاوم، ويدفع عدوه إلى ارتكاب الجرائم التي تكشف حقيقته. لذلك انتفضت شوارع أوروبا وأميركا، لا بدافع الشفقة وحدها، بل لأن سردية كاملة تفككت، وحلّت محلها سردية لاقت قبولاً لدى ضمير إنساني ما زال حياً. هناك، تحصّن التعاطف بالوعي، فدامت التحركات واتسعت.

أما في عالمنا العربي، فلم ننجح بعد في النظر إلى فلسطين بوصفها بوابة لمشاريعنا الوطنية ووحدة مصيرنا. ما زلنا نتعامل معها بوصفها قضية تعاطف فاتر، نمنّ به أحياناً، ونراه فضلاً يستحق الاعتراف. لم نرَ فلسطين تدافع عنا بالمعنى الاستراتيجي أو حتى الأخلاقي، بل اختزلناها في المقاطعة والحزن والشفقة. ولم يكن خطاب القادة الصهاينة، ولا مشروع "إسرائيل الكبرى"، ولا آلة القتل المعولمة، كافيًا لإيقاظ وعيٍ يدرك أن الخطر واحد وأن المصير مترابط.

فلسطين، في تجارب شعوب أخرى، تحولت إلى فكرة ملهمة ورمز مكثّف لمعركة المظلومين ضد المستكبرين، وارتبطت قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات لديها بجوهر الصراع الفلسطيني. أما نحن، ففصلنا الأوطان عن فلسطين في وعينا، واعتقدنا أن الخطر محصور في الفلسطينيين وحدهم. والحال أن ساحة الصراع الأساسية اليوم هي الوعي؛ ما دمنا خارجها، فنحن خارج التاريخ، وسنبقى في "وضعية المختبر".

فلسطين الفكرة ليست ترفاً أخلاقياً، بل ضرورة تاريخية، نفهم بها منطق الصراع وحركة التاريخ، ونستولد عبرها المفاهيم المفتاحية لقراءة الحاضر واستشراف المستقبل. بين التعاطف العابر والوعي المتجذّر، يتحدد موقعنا: إمّا شهوداً على التاريخ، وإما فاعلين فيه.