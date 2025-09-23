فلسطين.. بين الاعتراف والتعريف

لم يكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يومًا منحة ولا هدية. فلسطين أقدم من خرائط السياسة الحديثة، ومدنها المُمتدّة منذ آلاف السنين شاهدة على تاريخ راسخ لا يحتاج إلى إجازة من أحد. ومع ذلك ظلّ الفلسطيني ينتظر أن يُقرّ العالم بحقّه الطبيعي في أرضه، بينما يواجه حصارًا مزدوّجًا: احتلالًا غاشمًا من جهة، وعجزًا رسميًّا عربيًّا وفلسطينيًّا من جهة أخرى.

على مدى عقود، ترك الانقسام الداخلي أثرًا مدمّرًا على الإرادة الوطنية. فضعف المؤسسات، وتشتّت القرار السياسي، أتاح للاحتلال أن يواصل استيطانه بلا رادع. أما الموقف العربي الرسمي، فبقي حبيس الشعارات والبيانات، عاجزًا عن التحرّك الفعلي. ووسط هذا العجز وجد الفلسطيني نفسه وحيدًا في مواجهة آلة الحرب، لا يملك سوى جسده وإرادته. والمفارقة أنّ تراجع الموقف الرسمي زاد من قوّة التضحيات الشعبية وشرعيتها.

في الغرب، برز مشهد مغاير. ملايين خرجت إلى الشوارع في لندن وباريس ونيويورك ومدريد وسيدني، رافعةً الأعلام الفلسطينية ومندّدةً بالإبادة في غزّة. الجامعات تحوّلت إلى ساحات اعتصام، والطلاب نصبوا خيامهم مُطالبين بقطع العلاقات مع الاحتلال. حركة المقاطعة استعادت زخمها، فيما كسرت منصّات التواصل الاجتماعي احتكار الرواية الرسمية، ناشرة صور المجازر التي حاولت الحكومات التغطية عليها. لم تُغيّر هذه الموجة الشعبية السياسات الغربية بالكامل، لكنها أحدثت شرخًا في جدار الصمت، وأعادت فلسطين إلى قلب النقاش العام.

صور الأطفال والنساء تحت الركام هزّت الضمير الإنساني، وأجبرت كثيرًا من الدول على مراجعة مواقفها

في غزّة كان المشهد أشدّ قسوة. ما جرى بعد السابع من أكتوبر لم يكن حربًا عادية، بل إبادة موثّقة بالصوت والصورة. القصف طاول المستشفيات والمدارس والمخيّمات والمنازل، حتى لم يبق بيت إلا ولفّه الحزن. نصف سكان القطاع بين شهيد وجريح ونازح. استهداف الصحافيين والكوادر الطبية فضح الاحتلال، وأظهر أنّه لا يخشى القوانين الدولية. صور الأطفال والنساء تحت الركام هزّت الضمير الإنساني، وأجبرت كثيرًا من الدول على مراجعة مواقفها. لم يعدْ ممكنًا التذرّع بعبارة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بينما الجثث تُنتشل بالعشرات من تحت الأنقاض.

هذه الحقائق دفعت دولًا عدّة إلى الاعتراف بفلسطين. لم يكن الاعتراف في جوهره منحة أو تنازلًا، بل إقرارًا بحقيقة قائمة منذ قرون. غير أنّ توقيته هذه المرّة لافت؛ فهو نتيجة ضغط شعبي مُتصاعد، ومحاولة للتخفيف من وطأة الانحياز المُزمن لإسرائيل، وفي النهاية إقرار بأنّ الدم الفلسطيني بات أثقل من أن يُتجاهل.

منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، اعترفت أكثر من مئة دولة بفلسطين، معظمها من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. لكن هذه الاعترافات بقيت مُحاصرة بثقل الموقف الغربي الذي شكّل الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال. لذلك، فإنّ الموجة الأخيرة تكتسب أهميتها من كونها صادرة عن دول أوروبية ارتبطت تاريخيًّا بدعم إسرائيل أو غضّ الطرف عن سياساتها.

قانونيًّا، الاعتراف بالدول إجراء سياسي أكثر من كونه مُلزماً، لكنه يفتح الباب أمام خطوات عملية: تمكين فلسطين من المطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، تعزيز مكانتها في المنظمات الدولية، ومنحها أدوات أقوى لملاحقة الاحتلال أمام المحاكم. الطريق طويل بلا شك، لكن تراكم الاعترافات يشكّل رصيدًا سياسيًّا وقانونيًّا يصعب إنكاره.

الطريق طويل بلا شك، لكن تراكم الاعترافات يشكّل رصيدًا سياسيًّا وقانونيًّا يصعب إنكاره

أما على المستوى الإنساني، فالاعتراف يعني شيئًا أكبر. هو اعتراف بذاكرة شعب كامل، بتاريخ مُمتدّ في الشتات، بحقوق اللاجئين الذين ينتظرون العودة، وبأنّ الدم الذي سال في غزّة والقدس والضفة لم يذهب سدى. في المخيمات والمهجر استقبل كثير من الفلسطينيين هذه الخطوات بمزيج من الأمل والمرارة: الأمل في أنّ العالم بدأ يسمع، والمرارة لأنّ الاعتراف جاء بعد عقود من الألم والتضحيات.

هذه التحوّلات وضعت الحكومات الغربية أمام سؤال صعب: كيف يمكن الاستمرار في التمسّك بخطاب "حل الدولتين" مع رفض الاعتراف بالدولة الثانية؟ وكيف يمكن الحديث عن القانون الدولي بينما يجري تجاهل الضحية وتبرير جرائم المعتدي؟ لذلك لم يعد الاعتراف مجرّد خطوة رمزية، بل مؤشر على بداية تصدّع في الرواية الإسرائيلية التي هيمنت طويلًا على السياسة الدولية.

ومع ذلك، يبقى المستقبل مفتوحًا على أكثر من احتمال؛ هل سيتحوّل الاعتراف إلى ضغط فعلي على الاحتلال لوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزّة والضفة؟ أم سيظلّ ورقة سياسية تستخدمها بعض الحكومات لتلميع صورتها؟ الفلسطينيون يعرفون أنّ الاعتراف وحده لا يعيد شهيدًا ولا يوقف قصفًا، لكنه يثبت روايتهم في مواجهة رواية سعت لعقود إلى محوهم.

لم تنتظر فلسطين شهادة ميلاد، فهي راسخة في التاريخ والجغرافيا والذاكرة

المفارقة الأبرز أنّ كثيرًا من الدول اليوم تتحدّث عن "الاعتراف" وكأنها تُعلن ميلاد كيان جديد، بينما فلسطين بمدنها العريقة مثل القدس وغزّة ويافا ونابلس أقدم من معظم الدول الحديثة. حين كانت القدس مهوى قلوب المؤمنين لم تكن أميركا ولا إسرائيل موجودة أصلاً. وحين كانت غزّة ميناءً نابضًا على المتوسط، لم يكن هناك كيان اسمه "الأمم المتحدة". الاعتراف إذن ليس ميلادًا جديدًا، بل تصحيح لوهم تاريخي طال أمده. فلسطين لم تنتظر شهادة ميلاد، فهي راسخة في التاريخ والجغرافيا والذاكرة.

اليوم، ونحن نقرأ بيانات الاعتراف بفلسطين، يجب أن نتذكّر أنّ ما يحدث لم يأتِ بلا ثمن. إنّه ثمرة دماء الشهداء، خصوصًا دماء غزّة، التي جعلت تجاهل الحقّ الفلسطيني مستحيلًا. فلسطين ليست مجرّد قضية سياسية، بل قضية وجود وكرامة. وكلّ اعتراف دولي بها ليس إلا صدى متأخّر لتضحيات شعب قدّم أغلى ما يملك ليقول للعالم: "نحن هنا، ولن نُمحى".