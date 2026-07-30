فرنسا التي تغلي

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، العالم يدور، اللبنانيون مشغولون بالجدل حول أي "أنا" هوياتي جمعي سوبريماسي متورّم تتمحور حوله الكيانية اللبنانية تحديدًا، حول أي طائفة ينبغي أن تكون القائدة في الدولة والمجتمع وفي السياسة الخارجية. أما الاحتلال الإسرائيلي فباقٍ ويتمدد؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، هرمز مقفل حتى إشعار آخر، عذرًا على الإزعاج أيها العالم، نعمل لخدمتك، يقول كل من ترامب والحرس الثوري الإيراني؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجو حار هنا في باريس، إنها موجة الحر الشديد الرابعة التي تضرب فرنسا هذا الصيف، يبدو أنها، كسابقاتها، ستطول. الناس يتهافتون ويتصارعون على ما تبقى من مراوح تهوية ومكيفات متنقلة، السوبرماركت في هذا الحي الباريسي يفتح الآحاد نصف نهار، أهلاً وسهلاً، الأسعار أيضًا نار، فهرمز مقفل حتى إشعار آخر؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الحرائق أيضًا نار، وهي تلتهم، في فرنسا وإسبانيا، الأخضر، وخصوصًا اليابس، بفعل الجفاف، الإطفائيون منهكون وعاجزون، الحكومات الماكرونيّة كانت قد ألغت القروض المخصصة لشراء طائرات الإطفاء وغيرها من وسائل مكافحة الحرائق، الحياة أولويات، تنظيف نهر السين بمليار يورو من أجل السباحة فيه أهمّ، المستشفيات الحكومية الباريسية تقفل أجنحة بكاملها في الصيف بسبب غياب التكييف.

يمين متطرف وازدواجية في المعايير

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الأجندة السياسية اليمينية المتطرفة للملياردير فانسان بولوريه أيضًا نار، وهي تلتهم الأخضر واليابس في الإعلام الفرنسي، والصحافة، والثقافة، ودور النشر، ومحال بيع الصحف في محطات القطار.

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الفرنسيون مشغولون بالجدل حول قضية توقيف الطفل حمزة البالغ من العمر 14 عامًا، وهو من أصول جزائرية، انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم برش المارة بمسدس مائي قرب قناة سان مارتان في العاصمة باريس، وفرض ما يشبه "ضريبة جمركية" رمزية على العابرين مقابل السماح لهم بالمرور، في ظل موجات الحر التي تضرب البلاد، اليمين المتطرف لم يعد يتوانى حتى عن استغلال طيش صبياني، من أجل الإمعان في شيطنة المهاجرين ووصم العرب والمسلمين.

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بالأكثرية على اقتراح قانون يعترف بقرينة الدفاع عن النفس لعناصر الشرطة في أثناء أداء مهامهم، في ما يشبه رخصة للقتل في بلد... حقوق الإنسان، إنه انتصار إيديولوجي آخر لليمين المتطرف، شكرًا إيمانويل ماكرون؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تعلن عزمها على الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027، والطعن أمام أعلى محكمة في البلاد ضد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، التي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الفرنسيون مشغولون بالجدل حول إيقاف حفل في مدينة غرونوبل لمنسقة موسيقى "دي جاي" داعمة لإسرائيل، نضال المراقص لا شكّ سيحرر غزة والضفة الغربية، وسيُمكّن الشعب الفلسطيني أخيرًا من ممارسة حقه في تقرير المصير الديسكو. نضال هذا لا شك سيوفر، بفعالية كبيرة، حجة قانونية غير قابلة للدحض أمام محكمة العدل الدولية من أجل أن تعتمد توصيف إبادة جماعية في غزة، لا بد أن الأطفال الفلسطينيين الذين ينامون في العراء، وسط أنقاض ما تبقى من غزة، والذين غالبًا لم يتسنّ لهم، بسبب المجازر، أن يعرفوا حتى ما هو منسق الموسيقى، ولكنهم أكثر من يعرف في العالم ما هو تنسيق النشاز بين أصوات الطيران الحربي، ودوي القذائف، وضوضاء الصواريخ، وعنّ المسيّرات المستمر، وصراخ الجرحى، سيؤكدون ذلك؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجدل يحتدم، مقاطعة حفل منسقة موسيقى عمل معادٍ للسامية لمجرد أن منسقة الموسيقى يهودية، وعمل يقع في صلب رهاب المثلية لمجرد أن منسقة الموسيقى مثلية، وتنمر على البدناء لمجرد أن منسقة الموسيقى تعاني من زيادة الوزن، وخاصة إذا أحست هي بأنه موجه ضدها لأنها يهودية، ومثلية، وممتلئة، وليس لأنها داعمة لإسرائيل، المسألة مسألة إحساس واستشعار ومزاج شخصي، لا مسألة معايير قانونية موضوعية، منطق فذ وعبقرية بديعة؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، انتقائية وازدواجية معايير في إدانة انتهاك الحرية الثقافية والفنية من جهة، وانتقائية وازدواجية معايير في إدانة دعم فنان لنظام أو حكومة أو دولة أو تنظيم أو زعيم متهم بارتكاب جرائم واسعة النطاق من جهة أخرى، ذهنيات ثنائية، خطاب مانوي، تبجيلٌ للراديكالية، تطبيعٌ وتوقيرٌ وتعظيمٌ للتطرف السياسي، استقطابٌ حاد يعمي عن رؤية الكثير، خصوصًا عن رؤية الأساس؛

يسار المقاهي والعودة إلى نقطة الغليان

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، بعض يسار البرجوازية البوهيمية يستغلّ العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران من أجل تجميل صورة إيران، بعض يسار المقاهي في باريس، يسار العلمانية المسخرة للدفاع عن ثيوقراطية النظام الإيراني وأذرعه، ومسخ القانون الدولي، يحوّل الرفض الضروري والمشروع لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى وسيلة لتبييض صفحة حزب الله، وغسل سجله الحافل، وتصويره بصورة الضحية في الداخل اللبناني، وبطل من أبطال الدفاع عن القانون الدولي والسيادة والاستقلال؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، العالم يدور، من لبنان وإلى لبنان نعود، في فرنسا التي تغلي، هي غالبًا من أكثر النقاط غليانًا في عالم يغلي؛

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، فيدرك نعمة النوم...