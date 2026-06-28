غزة: حيث يتجاور الحداد والحنّاء

في غزة، لا يمكن قراءة الحياة الاجتماعية خارج سياقها السياسي، ولا يمكن فصل التفاصيل اليومية عن البنية العامة للصراع الممتد. فحتى أكثر اللحظات خصوصية، مثل طقوس الحناء والاستعداد للزفاف، تتحول إلى مساحة مكشوفة أمام واقع الحصار، واختلال ميزان القوة، وتكرار دورات التصعيد التي تعيد تشكيل الوعي الجمعي في ظل لايقين دائم.

إن الانتقال من الحناء إلى الحداد ليس مجرد استعارة عاطفية، بل انعكاس مباشر لبنية واقع يُنتج هشاشة مستمرة في شروط الحياة، إذ لا يُسمح للزمن الاجتماعي بأن يعمل بصورة طبيعية، بل يُعاد تعطيله أو إعادة تشكيله تحت تأثير عوامل سياسية وأمنية قسرية.

في هذا السياق، يصبح الفرح في غزة فعلاً مؤقتاً داخل منظومة استثناء، بينما يتحول الفقد إلى احتمال دائم الحضور، لا بوصفه حدثاً فردياً، بل كنتيجة بنيوية لعلاقة غير متكافئة تحكم تفاصيل اليومي وتحدد حدود الممكن.

في ليلة الحناء، تبدو التفاصيل صغيرة على نحو مخادع: يدٌ تُخضَّب بالحناء، نساءٌ يحاولن ترميم المعنى بالغناء، بيتٌ يحاول أن يتشبث بآخر ما تبقى من يقين الفرح. لكن خلف هذا المشهد الإنساني الرقيق يقف واقع أثقل من أن يُرى مباشرة؛ واقع من الانكشاف الوجودي، حيث يصبح الأمان استثناءً، والاستقرار فكرة مؤجلة، والفرح مشروعاً قابلاً للإلغاء في أي لحظة.

الحناء هنا ليست طقساً اجتماعياً فحسب، بل شكل من أشكال المقاومة الرمزية ضد العدم. هي محاولة لإثبات أن الجسد ما زال قادراً على الاحتفال، وأن الحياة، رغم كل شيء، لم تُمحَ بالكامل من الذاكرة الجمعية.

الحناء هنا هي محاولة لإثبات أن الجسد ما زال قادراً على الاحتفال، وأن الحياة، رغم كل شيء، لم تُمحَ بالكامل من الذاكرة الجمعية

لكن في غزة، لا يُمنح الفرح رفاهية الاكتمال. هناك دائماً زمن آخر يتسلل إلى الزمن الاجتماعي: زمن التصعيد، زمن الانقطاع، زمن القرار الذي لا يُسأل فيه المدني عن موقعه من الحكاية. وبين هذين الزمنين ينشأ صدع هائل، يسقط فيه الحلم قبل أن يتخذ شكله النهائي.

من الحناء إلى الحداد ليست مجرد مسافة بين طقس وآخر، بل انزلاق قسري من وعد بالحياة إلى حقيقة الفقد. هو انتقال من ضوء هشّ إلى عتمة ثقيلة، من موسيقى تشبه الأمل إلى صمت يشبه الانطفاء، من احتمال اجتماعي للاكتمال إلى واقع يعيد تعريف الخسارة بوصفها جزءاً من اليومي.

الانتقال من الحناء إلى الحداد ليس مجرد استعارة عاطفية، بل انعكاس مباشر لبنية واقع يُنتج هشاشة مستمرة في شروط الحياة

في هذا المكان، لا يأتي الحداد بوصفه حدثاً منفصلاً، بل بصفته ظلاً ملازماً لكل لحظة فرح، كأن الفرح نفسه محاط بهالة من الإنذار لا تسمح له بأن يطمئن إلى ذاته. لذلك، حين يحدث الانكسار، لا يكون مفاجئاً بالكامل، بل يبدو كاحتمال كان يختبئ في الخلفية ينتظر لحظة ظهوره.

العروس التي كانت تستعد لتثبيت هويتها الاجتماعية الجديدة، تجد نفسها فجأة داخل سردية أخرى لا تختارها: سردية الانقطاع، حيث تُختصر المسافة بين "كان" و"لم يعد" دون مقدمات كافية لالتقاط المعنى. هنا يصبح الفقد ليس فقد شخص أو لحظة فحسب، بل فقداً لخيال كامل كان يُبنى حول المستقبل.

غزة، في هذا السياق، ليست مجرد مكان، بل بنية ضغط مستمر على المعنى. كل شيء فيها معرض للاهتزاز: البيوت، العلاقات، الطقوس، وحتى اللغة. الكلمات نفسها تبدو أحياناً عاجزة عن حمل حجم الوجع، فتتحول إلى إشارات ناقصة لا تغطي اتساع التجربة، بل تلمّح إليها فقط.

الوجع هنا ليس لحظة عابرة، بل حالة تراكمية: وجع يتكثف في تفاصيل الحياة اليومية، في الانتظار الطويل، في الأخبار التي تأتي كصفعات متتالية، وفي الفقد الذي لا يترك وقتاً كافياً للحداد الكامل، لأن واقعاً آخر يفرض نفسه قبل اكتمال الحزن.

ومع ذلك، لا تختفي الحناء تماماً. تبقى كأثر على الجلد، كعلامة على أن الفرح حاول أن يحدث، حتى لو أُجهض في منتصف الطريق. هذا الأثر ليس عزاءً، بل شهادة على هشاشة الحياة حين تُحاصر بين ما يُراد لها أن تكونه وما يُفرض عليها أن تتحمله.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى التحول من الحناء إلى الحداد في غزة بوصفه مجرد انتقال درامي بين لحظتَين اجتماعيتَين، بل بوصفه نتيجة مباشرة لبنية سياسية وأمنية واقتصادية تعيد إنتاج اللااستقرار كحالة دائمة. فحين يصبح الفرح مشروطاً بهدوء لا يُضمن، ويصبح الاستقرار استثناءً لا قاعدة، تتحول الحياة اليومية إلى مساحة مفتوحة على إمكانية الفقد المفروضة قسراً.

إن ما تكشفه هذه التجربة ليس هشاشة اللحظة الإنسانية فحسب، بل هشاشة النظام الذي يُفترض أن يضمن لها الاستمرار. لذلك، يبقى السؤال سياسياً بامتياز قبل أن يكون عاطفياً: كيف يمكن لمجتمع أن يعيد بناء دورة حياته الطبيعية في ظل واقع يبقيه عالقاً بين بدايات مؤجلة ونهايات مفاجئة؟

وهكذا، يظل "من الحناء إلى الحداد" توصيفاً مكثفاً لحقيقة أوسع من الفردي، وأعمق من العاطفي؛ حقيقة تتصل مباشرة بشروط الوجود نفسها في سياق لا يمنح الزمن حقه في الاكتمال.