عن معجم الدوحة التاريخي للّغة العربية

لم تكن العربيةُ يوماً وسيلة تخاطب وحسب، بل كانت، وستبقى، وعاءً للهُوية وذاكرةً للحضارة. واليوم، مع معجم الدوحة التاريخي للّغة العربية، تستعيد العربية شيئاً من بهائها العلمي في مشروع ضخم يتجاوز جمع الكلمات وتفسيرها ليعيد رسم خريطة رحلتها عبر الزمن رابطاً بين الماضي والمستقبل، وبين النصوص القديمة وتقنيات الحوسبة الحديثة، في صياغة غير مسبوقة لتاريخ العربية في ضوء المنهج العلمي المعاصر.

فمنذ انطلاقه عام 2013 بإشراف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مثّل المعجم تحوّلاً حقيقياً في الوعي اللُّغوي العربي؛ إذ انتقل بدراسة اللغة من الجهود الفردية إلى العمل الجماعي المؤسَّس على البيانات والمدوّنات. فالمشروع لا يعتمد على حفظ ما دوّنه السابقون وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل النصوص الأصيلة التي تمتد عبر عشرين قرنًا من حياة العربية. وقد جمعت هذه المدوّنة الهائلة مئات الملايين من الكلمات من النقوش الجاهلية إلى النصوص الرقمية المعاصرة، لتغدو مختبرًا لغويًا مفتوحًا يرصد تطور المفردة ومعناها في سياقها التاريخي والثقافي.

إن فرادة هذا المعجم تكمن في كونه أول مشروع عربي يجمع بين المنهج التاريخي واللسانيات الحاسوبية، فهو لا يكتفي بتوثيق الكلمة، بل يتعقبها في الزمان والمكان، ويبيّن كيف تغيّر معناها بتغيّر الحضارة والمعرفة. فكل مدخل في هذا المعجم ما هو إلا خريطة زمنية دقيقة للكلمة، ترسم لحظة ولادتها، ومسار حياتها، والتحولات التي أصابتها حتى يوم الناس هذا. وهكذا يصبح المعجم مرآةً لتاريخ الفكر العربي ذاته؛ لأن المفاهيم لا تنشأ خارج اللغة، بل تتخلّق داخلها وتتحول معها.

وإذا كانت المعاجم التاريخية الكبرى في اللغات العالمية، مثل Oxford English Dictionary وTrésor de la Langue Française، قد أسست لنهضة لُغوية ومعرفية في بيئاتها، فإن معجم الدوحة التاريخي يضع بين أيدينا الفرصة نفسها لبناء نهضة لغوية عربية حديثة. فالمعجم ليس مشروعاً توثيقياً بقدر ما هو بنية معرفية يمكن أن تغذّي التعليم والإعلام وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والتخطيط اللغوي.

في التعليم مثلاً، يُقدّم المعجم إمكانية ثرية لتجديد مناهج اللغة العربية، وغيرها من المناهج، بالطبع، وهو الأهم، فبدلاً من تلقين المعاني، يمكن للمتعلمين أن يخوضوا تجربة "رحلة الكلمة في الزمن"، فيتعرفوا إلى تاريخ المفردات ودلالاتها المتغيرة. فكلمة مثل "الحرية" أو "العقل" تحمل في طياتها سردية فكرية كاملة يمكن أن تغني الدرس اللُّغوي والتربوي معًا. كذلك يمكن للمعلمين والباحثين استخدام قاعدة بيانات المعجم في تحليل النصوص الأدبية والشرعية والفكرية بدقة علمية تتيح لهم تتبع الألفاظ والمفاهيم عبر العصور.

وفي المجال الإعلامي والثقافي، يشكل المعجم منجماً لا ينضب لتجديد الخطاب اللغوي العربي. فالمؤسسات الإعلامية تستطيع أن تستلهم من معطياته دقة المصطلح وغنى المفردة، وأن تبني لغة إعلامية رصينة متوازنة بين الفصحى المعاصرة والتراث. ويمكن أن تتحول مخرجات المعجم إلى برامج تثقيفية تلفزيونية وإذاعية تروي "حكاية الكلمات" لنشر الوعي اللُّغوي التاريخي، ما يعيد للعربية مكانتها بوصفها لغة فكر وثقافة حية، لا لغة تراث متحفٍ مهجور.

أما في الجانب التقني، فيفتح المعجم الأبواب أمام جيل جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعربية. فالمعرفة الدقيقة بتطور المعاني والبنية الصرفية تتيح بناء نظم ترجمة وتحليل لغوي تفهم اللغة على مستوى المفردة، وعلى مستوى السياق والمعنى كذلك. وبالتالي، إن إدماج المعجم في أنظمة البرمجيات والتعلّم الآلي يجعل منه بنية تحتية رقمية أساسية لمستقبل اللغة في الفضاء الرقمي.

ويتجاوز أثر المعجم الجانب العلمي إلى مجال السياسات اللغوية. إذ يقدم لدول الوطن العربي مرجعاً موثوقاً يمكن الاعتماد عليه في التخطيط اللغوي والتعريب والتعليم والإعلام. ومن خلال تحليل استعمالات اللغة في مختلف الحقب، يمكن للمجامع اللغوية والمؤسسات الثقافية أن تضع قراراتها بناءً على بيانات دقيقة لا على انطباعات فردية. وهكذا، يتحول المعجم إلى أداة لصناعة القرار اللغوي والثقافي، ويغدو قاعدة معرفية تخدم الأمن اللغوي للأمة.

غير أن القيمة الكبرى للمعجم لن تكمُلَ إلا باستمرارية تطويره وتحديثه. إذِ اللغةُ كائن متجدد، والمعجم الذي يتوقف عن النمو يفقد روحه. ومن هنا، فإن الخطوة القادمة ينبغي أن تكون تحويل المعجم إلى مشروع تفاعلي مفتوح تشارك فيه الجامعات والمدارس والباحثون والجمهور العام، ليظل حياً ومتصلاً بالتحولات اللغوية في الفضاء الرقمي والإعلامي والعلمي. كذلك يمكن أن يُستثمر محتواه في تطبيقات تعليمية وألعاب لغوية ومنصات للأطفال والشباب. ومن المهم وضع بوابة مباشرة له في مواقع الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية؛ بحيث تتحول المعرفة اللغوية إلى تجربة ثقافية ممتعة تُقرّب الناس من لغتهم وتعيد الثقة بها.

في نهاية المطاف، لا ينبغي النظر إلى معجم الدوحة التاريخي للّغة العربية على أنه إنجاز أكاديمي فحسب، بل خطوة في مشروع حضاري شامل يعيد بناء علاقتنا بلغتنا على أسس علمية ومعرفية حديثة. فهو يعيد للأمة ذاكرتها اللغوية، ويمكّنها من رسم مستقبلها بلسانها الأصيل. وتعيد العربية إلى موقعها الطبيعي لغةً للعلم والثقافة والسياسة، لا الأدب والدين فحسب. وحين تتضافر الجهود الأكاديمية والتقنية والتربوية والإعلامية حول هذا المعجم، ستغدو العربية أكثر من أداة تواصل؛ ستصبح مؤسسة فكرية حية تعبّر عن نهضة أمة تعرف كيف تحفظ ماضيها وتستثمره في صناعة مستقبلها، ويكون معجم الدوحة التاريخي، الديوان الذي يخلد حكايا الكلمات العربية؛ فلكل كلمة حكاية.