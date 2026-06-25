عن "فلسطين ليست قضيتي"

صرنا نشاهد بين الفينة والأخرى مجموعةً من الباحثين والإعلاميين والسياسيين الذين يخرجون علينا في اللقاءات التلفزيونية رافعين شعار "فلسطين ليست قضيتي"، في محاولةٍ منهم لممارسة نوعٍ من الشعبوية وإيهام الشعوب العربية والمستمع بأنَّ سبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول العربية ليس الاستبداد مثلاً أو الولاءات الخارجية الغربية، بقدر ما أنَّ هذه الأزمات والتخلف الذي تشهده المنطقة سببها هو التمسك الشعبي والرسمي في خطابه العلني -على أقل تقدير- بالقضية الفلسطينية. فأيُّ شخصٍ يريد أن يركب الحدث ويظهر نفسه بصورة المخلص للمنطقة، يقوم بمحاولة الانتقاص من القضية الفلسطينية واعتبار أنها جلبت المشاكل والحروب إلى المنطقة، والترويج بشكلٍ غير مباشر، وأحياناً بشكلٍ واضحٍ وعلني، للتطبيع وكأنَّ السلام مع الاحتلال الإسرائيلي سيجلب التقدم والازدهار.

يمكن فهم هذه الدعوات في إطار ردة الفعل على مشروع الدولة القومية العربية، خاصةً أنَّ جزءاً كبيراً من الأعراق الأخرى غير الناطقة باللغة العربية -وفي سياق محاولاتها الدفاع عن هويتها الإثنية التي تم الانتقاص منها بسبب الفكر القومي العربي- هم بدورهم متأثرون بهذا الخطاب، مع العلم أننا لا نريد الانجراف نحو خطاب التعميم ووصم تلك الأعراق الأخرى بذلك، بقدر ما نناقش أنَّ القيادات التي تتزعم الحراك الإعلامي والمدني تتبنى هذا الخطاب المعادي للقضية الفلسطينية والترويج للخطاب الداعي إلى السلام مع الاحتلال الإسرائيلي. صحيحٌ أنَّ الفكر القومي العربي قام باستثمار القضية الفلسطينية باعتبارها سلاحاً أو أداةً لتجييش الشعوب العربية، وكذلك لخلق نوعٍ من الشرعية لتلك الحكومات، ولكنَّ هذا لا يعني أنَّ القضية هي مجرد مسألةٍ عرقيةٍ تتعلق بالعرب، وبالتالي فإنها لا تهم الأعراق الأخرى في المنطقة.

إذ لا يقتصر الأمر على الأعراق غير العربية في المنطقة، وإنما يتجاوزه لتجد مبررها في الخطاب الوطني ومفهوم الدولة القطرية، رافعين شعار أنَّ الفلسطينيين هم المسؤولون عن تحرير أراضيهم، وأنَّ أوطانهم القطرية تضررت بسبب ما يسمونها بمليشيات المقاومة أو أذرع إيران الأجنبية، ولكنهم في المقابل لا يسمون حكوماتهم القطرية بأذرع أميركا أو الغرب مثلاً؟ إذ يمكن فهم التوجس العربي أو الشعبي من بعض شعوب المنطقة من المشروع الإيراني، ولكن يجب الفصل هنا بين العداوة والاختلاف السياسي مع إيران ونكران القضية الفلسطينية، حتى وإن كانت إيران تستغل هذه القضية "العربية" لتحقيق اختراقٍ شعبي في المنطقة.

فعندما خرج علينا الكاتب العراقي غيث التميمي في آخر لقاءٍ له وقال بصريح العبارة "فلسطين مو قضيتي" مستخدماً خطاباً تهجمياً ضد الفلسطينيين، مقارناً إياهم بتجربة العراق في التحرر الوطني من الاستعمار؛ بغض النظر عن أنَّ فكرة الاحتلالات الخمسة التي تحدث عنها التميمي تبدو هشةً أمام الوقائع التاريخية، وبعضها لا يعدو أن يكون إلا مجرد تعبيرٍ عن مخيلته، أو خللاً في تعريفه للواقع وانفصالاً مرعباً عنه، لكنه أراد على ما يبدو إحياء دعوات التطبيع مع إسرائيل، خاصةً بعد طوفان الأقصى والحديث عن تصفية القضية ونزع سلاح حماس والمقاومة في لبنان، والحديث عن التطبيع بين سورية وإسرائيل وتدخل الأولى لنزع سلاح حزب الله في لبنان على الرغم من نفي أحمد الشرع ذلك.

إنَّ طرح التميمي سؤال: بماذا تعد غزة أفضل من بيروت أو بقية المدن العربية الأخرى؟ بما معناه: لماذا نرضى بدمار بيروت في سبيل غزة؟ لماذا نضحي بسلامنا وأمننا الوطني تحت ذريعة المقاومة التي لم تجلب لنا إلا الخراب والدمار؟ لا أعتقد أنَّ إجابة هذا السؤال تخفى على أيِّ شخصٍ ومنهم التميمي نفسه. إذ لا يمكن فصل ما يجري في غزة عن لبنان وسورية مثلاً. إنَّ جميع هذه الدول لديها مصالح مشتركة في ردع العدو الإسرائيلي، وهذه فكرةٌ تعتبر من البديهيات والأبجديات في التحليل السياسي؛ فالتوسع الإسرائيلي لا يقتصر فقط على الداخل الفلسطيني، وإنما يتجاوزه ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط من العراق وصولاً إلى مصر. فمن الطبيعي أن يكون هنالك تقاطعٌ بين بيروت وغزة. إنَّ ما يروج له التميمي يندرج في نشر خطاب الهزيمة النفسية وتقبل فكرة وجود إسرائيل والرضوخ لها بوصفها أمراً واقعاً لا مفر منه، وأنَّ التطبيع دواءٌ مرٌ لا بد منه، وأنَّ فعل المقاومة جلب الخراب والدمار إلى المنطقة، في محاولةٍ لتغيير الحقائق؛ فبدل أن نلوم الاحتلال وسياساته التوسعية وممارسته الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل وإعلانه مشاريعه الاستعمارية، نقوم بدل ذلك بلوم المقاومة أو ما يسميها التميمي وأنصاره من الشعبويين "بالمليشيات وأذرع إيران".

الانتقاص من القضية الفلسطينية واعتبار أنها جلبت المشاكل للمنطقة هو ترويج للتطبيع، وكأن السلام مع الاحتلال الإسرائيلي سيجلب التقدم والازدهار للدول القطرية

إنَّ القضية الفلسطينية ليست قضيةً عرقيةً أو دينية، وإنما تتجاوز كل هذه الحدود بما هي قضية شعبٍ ما زال واقعاً تحت الاستعمار، شعبٍ يتوق للتحرر من آخر ذراعٍ كولونيالية للغرب في المنطقة. ألا يهدد حلم إسرائيل الكبرى بلداننا القطرية؟ فالتطبيع مع هذا الكيان لن يجعل منا دولاً متساوية، فهو لا يتعامل معنا معاملة الند. إنَّ القول إنَّ فلسطين ليست قضيتي ليس مجرد تنكرٍ للعروبة إن شئنا استعمال هذا المصطلح، وليس مجرد تنكرٍ للوطنية المزعومة التي لطالما جرى التحجج بها للترويج لمثل هذا الخطاب على الرغم من فعاليتها على أرض الواقع، وخلقها مفهوم الوطنية الأليفة التي تعمل على ترويض الشعوب والتي لا تصب ولم تصب يوماً في مصلحة سكان هذه الدول القطرية، بقدر ما كانت تخدم المصالح الجيوستراتيجية للمستعمر السابق، وإنما هي تنكرٌ للإنسانية ورضا بالظلم والإبادة الجماعية الواقعة هناك.

ألم يجرّب الفلسطينيون التفاوض مع إسرائيل والانخراط في مسار السلام، لكنه نهجٌ باء بالفشل؟ إنَّ إسرائيل تشتد يمينيةً يوماً بعد يوم، وتشتد توسعاً وتطرفاً يوماً بعد يوم. فكما يقول الكاتب إيهاب جبارين: "فلسطين ليست قضيتي، ولكنها مرآة لأخلاقي وإنسانيتي". فالتخلي عن القضية الفلسطينية بوصفها قضيةً محوريةً في وجدان شعوب المنطقة إنما ينم عن مدى تفشي الهزيمة والانبطاح وخفوت روح التحرر وفقدان مشروعٍ سياسي موحدٍ يجمع المنطقة.

قصارى القول، إنَّ القضية الفلسطينية ليست مجرد مشروعٍ طوباوي، ولكنها نقطة احتكاكٍ بين نقيضين: أولهما يسعى للتحرر، والثاني يسعى للخضوع والانبطاح. وبالتالي فإنَّ الانغلاق على مفهوم الوطنية القطرية الضيق أو العرقية أو غيره من المفاهيم الوظيفية سيجعل من المشروع نفسه، سواء الوطني أو العرقي نفسه المناوئ للقضية، مشروعاً ذاتياً متعذراً من حيث المبدأ؛ لأنه سيتعذر عليه إدراك الأسباب المؤسسة لحالةٍ عقيمةٍ من الاشتباك الاجتماعي والسياسي التي أنتجت كل الواقع الإقليمي الراهن.