الاحتيال العاطفي: قراءة فلسفية في البنية الأخلاقية لانتهاك النفس الإنسانية

إذا كان الإنسان كائنًا عاطفيًا بطبعه، فكيف يمكن تفسير تحوّل العاطفة، التي يُفترض أن تكون جسرًا للتواصل والاعتراف، إلى أداة للهيمنة والخداع؟ وهل يكفي أن نعدّ الاحتيال العاطفي مجرّد انحراف أخلاقي فردي نابع من سوء نية؟ أم أنّه ظاهرة أعمق، تتغذّى من هشاشة إنسانية عامة ومن بنية ثقافية واجتماعية تجعل من المشاعر وسيلة استغلال؟ وبصيغة أكثر دقة، هل المُحتال العاطفي فاعل حرّ يتحمّل مسؤولية كاملة، أم هو ذات هشّة تتحرّك ضمن شروط اجتماعية تجعل من العاطفة أداة للاستعمال؟

هذه الإشكالية لا تكشف عن مجرّد خطأ فردي، بل عن أزمة في البنية الأخلاقية للعلاقات الإنسانية نفسها. فالاحتيال العاطفي يفضح الكيفية التي يُستعمل بها الحبّ والتعاطف، ليس لتحقيق تفاهم أو مشاركة، بل لإشباع حاجات نفسية أو لإثبات التفوّق على الآخر. فالعلاقة التي تُبنى على التلاعب ليست مجرّد علاقة فاشلة، بل انتهاك أخلاقي للنفس الإنسانية، لأنها تنزع القدرة عن الطرف الآخر على الاختيار الواعي وتُفرّغ العلاقة من معناها الإنساني.

من منظور فلسفي، يُبرز كانط هذا الانتهاك بوضوح، إذ يرى أنّ الإنسان غاية في ذاته، لا يجوز استخدامه بكونه وسيلةً. الاحتيال العاطفي، وفق هذا المبدأ، ليس فقط كذبًا، بل نزع للحرية والكرامة، إذ يُحرم الطرف الآخر القدرة على الحكم الواعي على ما يمنحه من مشاعر. العلاقة المبنية على الوهم، مهما بدت بريئة، تبقى خرقًا لمبدأ أخلاقي كلّي.

لكن الفلسفة لا تكتفي بالإدانة الأخلاقية، بل تبحث في الجذور النفسية والاجتماعية للفعل. فسبينوزا يرى أنّ الإنسان كائن تحرّكه الأهواء والرغبات قبل العقل. المُحتال العاطفي، من هذا المنظور، ليس دائمًا شريرًا بطبعه، بل قد يكون ذاتًا ضعيفة تبحث عن الطمأنينة والاعتراف عبر السيطرة على مشاعر الآخرين. الاحتيال هنا ليس قوّة، بل تعبير عن عجز داخلي عن الحبّ الحقيقي، عن مشاركة صادقة وغير متملّكة.

العلاقة المبنية على الوهم، مهما بدت بريئة، تبقى خرقًا لمبدأ أخلاقي كلّي

ويُضيف نيتشه بعدًا آخر، إذ يربط السلوك العاطفي بالسلطة وإرادة التفوّق. العاطفة، بدل أن تكون مجال اعتراف مُتبادل، تصبح ساحة لتأكيد الذات على حساب الآخر. الاحتيال العاطفي، في هذا السياق، ليس مجرّد أخلاقية مهترئة، بل انعكاس لإرادة القوّة الكامنة في العلاقات الإنسانية، حيث يُقاس الإنسان بقدرته على التأثير بدل التزامه بالصدق.

وعند سارتر، يَظهر بُعد آخر يتمثّل بسوء النية والاغتراب الداخلي. المُحتال العاطفي لا يكذب على الآخر فحسب، بل على ذاته أيضًا، حين يتقمّص دور المحبّ أو المهتم ليُنكر مسؤوليته عن خياراته الحقيقية. وهكذا تتحوّل العلاقة إلى مسرح تمثيل، وتصبح الذات قناعًا، ما يؤدي إلى اغتراب مزدوج: عن الآخر وعن النفس.

ومع الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت تعقيدات الاحتيال العاطفي، إذ أصبحت المشاعر قابلة للعرض والتزييف، والعلاقات صالحة للاستهلاك من دون التزام حقيقي. الثقافة الرقمية غالبًا ما تُكافئ القدرة على الإقناع والظهور أكثر من الصدق، ما يجعل الاحتيال العاطفي ليس استثناءً، بل ظاهرة شبه بنيوية.

تأثير الاحتيال العاطفي لا يقتصر على الضحية المباشرة، بل يمتدّ إلى المجتمع بأسره. إذ تُضعف الثقة، ويصبح الانفتاح مخاطرة دائمة، فتتراكم الشكوك ويصبح التواصل الإنساني هشًا، ما يفضي إلى اغتراب جماعي.

لم تعد العاطفة مساحة اعتراف متبادل، بل صارت أداة تُقاس بها القوة والقدرة على التأثير

لمواجهة هذه الظاهرة، هناك آفاق فكرية وأخلاقية جديدة. أولها، ترسيخ مفهوم المسؤولية العاطفية، أي الوعي بأنّ المشاعر والكلمات أفعال لها نتائج حقيقية في الآخرين. ثانيها، إعادة التربية الوجدانية والفلسفية التي تُعلّم التمييز بين الحبّ والتملّك، وبين الاعتراف والتلاعب. وأخيرًا، نقد الثقافة التي تختزل العلاقات في الأداء والمكسب، والدفاع عن العاطفة باعتبارها مساحة لقاء والتزام متبادل، لا أداة سلطة.

إنّ الاحتيال العاطفي، إذا ما فُهم فقط كخطأ فردي أو ضعف شخصي، فإنّه يظلّ مجرّد سطح للظاهرة، ويخفي الأزمة الحقيقية: أزمة الوعي الأخلاقي والاجتماعي في العلاقة مع الذات والغير. فالعاطفة لم تعد مساحة اعتراف متبادل، بل صارت أداة تُقاس بها القوّة والقدرة على التأثير. وهنا السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل نحن على استعداد لإعادة التفكير في طبيعة العلاقات الإنسانية نفسها، أم سنستمر في إنتاج عالم يُكافئ التظاهر بالحبّ ويُعاقب الصدق؟

إنّ مواجهة الاحتيال العاطفي ليست مسؤولية الأفراد وحدهم، بل دعوة إلى إعادة بناء ثقافة الصدق والمسؤولية العاطفية، حيث تصبح المشاعر فعلًا واعيًا، والعلاقات مسرحًا للاعتراف الحرّ، لا للاستغلال المبطّن. فالخداع العاطفي لا ينهض من فراغ، بل من ثقافة تشجّع الهيمنة على الاعتراف، ومن عقلية تُقدّر الأداء على الحقيقة. وهكذا، فإنّ خلاص العلاقة الإنسانية يبدأ من مواجهة هذه الحقيقة: لن تنجح العاطفة إلا حين نستعيد لها معناها الأخلاقي والفلسفي، ونرفض أن تتحوّل إلى أداة هيمنة أو انتهاك للنفس الإنسانية.