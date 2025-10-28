بايدن يحذر من "الأوليغارشية".. هل تهدد روح الديمقراطية الأميركية؟

في السادس عشر من يناير/كانون الثاني من العام الحالي، ظهر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

في خطابه الوداعي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض موجهاً رسائل عدة، منها ما يخص الأميركيين وحدهم، ومنها ما يستهدف العالم بأسره. ولا ريب أن أبرز ما جاء في ذلك الخطاب هو التحذير المباشر وبنبرة واضحة من خطر تحول الولايات المتحدة شيئاً فشيئاً إلى جمهورية أوليغارشية، يغيب فيها تكافؤ الفرص أمام جميع الأميركيين، على اختلاف طبقاتهم ومنابتهم، لتحقيق طموحاتهم في التمثيل السياسي وسواها من مجالات الحياة العامة.

لم يكن بايدن أول الساسة الأميركيين الذين تطرقوا إلى هذه المسألة الخطيرة التي تمس جوهر الديمقراطية الأميركية، ويبدو أنه لن يكون آخرهم. فقد سبقه إلى ذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما

عام 2013، وكذلك الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 2015، ثم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عام 2022 الذي قال صراحة: "من يعتقد أن الأوليغارشية لا تهيمن على حياتنا في أميركا فهو مخطئ تماماً".

كان رائد الفلسفة المثالية في عصره، الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون، أول من تناول مسألة الأوليغارشية في مدينته الفاضلة التي ذاع صيتها. والأوليغارشية مصطلح يوناني قديم يشير إلى نظام حكم تتولى فيه مجموعة صغيرة من الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة التأثير على صناع القرار السياسي، نظراً لتشابك المصالح بين الطرفين.

ومع مرور الزمن، تطورت الأوليغارشية وأصبحت أكثر تعقيداً وتشابكاً. فقد تتخذ طابعاً عسكرياً كما كان الحال في دول أميركا الوسطى واللاتينية التي أطلق عليها لقب "جمهوريات الموز". وفي الصين، تسيطر أوليغارشية مزدوجة متناقضة في ذاتها، تجمع بين العقل الرأسمالي التوسعي والأيديولوجيا الشيوعية المنغلقة. أما في روسيا، فقد تشكّلت أوليغارشية جديدة في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، نتيجة التحول نحو الخصخصة والعولمة واقتصاد السوق الحر. هناك ظهرت طبقة من رجال الأعمال استغلّت غياب النموذج الغربي للدولة الحديثة، القائم على فتح الفضاء العام، واستقلال الصحافة، وبناء مؤسسات قائمة على الفصل بين السلطات الثلاث.

أما في الولايات المتحدة، فالأمر مختلف تماماً. فهي دولة مؤسسات عريقة ومن أقدم الديمقراطيات الحية في العالم. ومع ذلك، فإن الأوليغارشية الأميركية تعمل منذ عقود تحت مظلة قانونية، وبصورة تخضع للمراقبة الرسمية والعامة. وهنا تبرز إشكالية عميقة: فقد أصبحت دول الغرب، وفي مقدمتها أميركا، "دول قانون" أكثر من كونها "دول قيم وأخلاق"، وهو ما يستحق بحثاً مستقلاً.

تعود جذور الأوليغارشية الأميركية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين ظهرت عائلات مالية كبرى سيطرت على قطاعات اقتصادية حيوية. ومن أبرز الأمثلة عائلة روكفلر ذات الأصول الألمانية من منطقة الراينلاند. فقد أسّس الأخوان ويليام وجون روكفلر شركة "ستاندرد أويل" في ولاية أوهايو عام 1870، التي تمكنت بحلول مطلع القرن العشرين من السيطرة على نحو 90% من قطاع الطاقة الأميركي. غير أن المحكمة العليا الأميركية أصدرت عام 1911 قراراً تاريخياً بتفكيك الشركة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة، في خطوة جسّدت قوة دولة المؤسسات في مواجهة تغوّل رأس المال.

وفي أربعينيات القرن الماضي، بدأت الأمور تأخذ طابعاً مؤسساتياً مع ظهور ما يُعرف بـ"لجان العمل السياسي" (PACs). فقد تأسست أول لجنة من هذا النوع عام 1943 تابعة لمؤتمر المنظمات الصناعية، بعد صدور قانون يمنع النقابات العمالية من تقديم مساعدات مالية مباشرة للمرشحين السياسيين. ومع مرور العقود، تطورت هذه اللجان الرسمية والعامة حتى تجاوز عددها 4500 لجنة في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وجاء عام 2010 ليشكّل نقطة تحوّل فارقة حين أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يقضي بأن أي قيود على التبرعات السياسية تمثل انتهاكاً لحرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي (1791)، وأنه لا يجوز التمييز بين حقوق الأفراد والشركات. على إثر ذلك، ظهرت ما تُعرف بـ"السوبر باكس" و"الهايبرد باكس"، وهي كيانات قادرة على جمع أموال ضخمة للتأثير في الانتخابات وصناعة القرار.

تقف الديمقراطية الأميركية اليوم على منعطف خطير في مواجهة ما يُعرف بـ"ظاهرة ترامب"، التي لم تعرف البلاد لها مثيلاً منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. ومع ذلك، أثبتت أميركا المؤسسات والدستور قدرتها على احتواء سلوك الرئيس دونالد ترامب الذي رفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2020، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. واليوم، يعود "الملياردير الرئيس" ترامب محاطاً بإدارة تُفصّل على مقاسه وتخدم نزعاته الشعبوية وغروره، بمساندة أثرياء التكنولوجيا والمال مثل إيلون ماسك، جيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ، الذين يمارسون تأثيراً متزايداً على السياسات العامة في ما يمكن وصفه بنشاط أوليغارشي منقطع النظير.

ومع كل ذلك، تبقى الولايات المتحدة، رغم كل عيوبها وتحدياتها، واحدة من قلاع الديمقراطية الليبرالية في العالم. فهي الدولة التي تجاوزت "فضيحة نيكسون" في السبعينيات، وستتجاوز – على الأرجح – "عقبة ترامب" الحالية، بفضل قوة مؤسساتها الدستورية. وهنا، تتجلى صلابة النموذج الديمقراطي الليبرالي الذي، رغم ما يعتريه من خلل، يظل الأكثر صموداً وفاعلية بين أنظمة الحكم الأخرى، كما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون المتوفى عام 1931، حين قال إن الديمقراطية تبقى، رغم كل مثالبها، أفضل الأنظمة التي ابتكرها الإنسان لحكم نفسه.