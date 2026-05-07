عندما يصير السياسي مهرجاً

مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية في المغرب، بدأت التسخينات من الآن من أجل الحصول على موقع قدم متقدم في الخريطة السياسية المقبلة، يسعف أصحابها للمشاركة في اقتسام كعكة المناصب العامة في البرلمان والحكومة والمؤسسات الدستورية والمجالس الترابية. بدأت هذه التسخينات على شكل لقاءات تواصلية مع الجماهير يؤطرها الزعماء والمناضلون لاستمالة الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح أحزابهم ومرشحيهم. وخلال هذه التجمعات تطفو إلى السطح بعض الممارسات، تدفع الكثير من مراقبي الشأن السياسي الوطني إلى نعت أصحابها بـ"الحليقية" بما أن الخطابات التي تتخللها يطغى عليها الطابع الشعبوي التبسيطي، الذي يستسهل المشكلات العويصة التي تتخبط فيها البلاد.

يطلق مصطلح "الحليقي" في الدارج من كلام المغاربة على الشخص الذي يحترف فن الحلقة. وهو ذاك الرجل البسيط الذي يجمع حوله الناس في الساحات العامة والأسواق الأسبوعية في حلقة دائرية ليلقي عرضة الفرجوي الذي يمكن أن يكون وعظياً أو ساخراً أو حكائياً أو موسيقياً...، مقابل دراهم معدودات. أما الحلقة فهي من بين أنواع الفرجة الأصيلة في المغرب، ولها أماكن مشهورة فيه، مثل ساحة جامع الفنا في مراكش. ومنشطها الذي يسمى "الحليقي" هو صانع فرجة بامتياز بما يتصف به من صفات الاتزان والوقار والمعرفة الموسوعية وسرعة البديهة أو على العكس من ذلك تماماً، بالفجور والنكتة البذيئة الذكية، ولعل ما يميزه أكثر قدرته المذهلة على الارتجال. أما بالمعنى المجازي للكلمة فهي تطلق على الشخص الذي يطلق الكلام على عواهنه، غير مبالٍ لا بمقام أو سياق أو منطق.

أعتقد أن نعت هذا النوع من السياسيين بالحليقية يجانب الصواب. أقترح بدل ذلك تسمية المهرج، ولكن ليس بالمعنى الحديث للكلمة، أي صاحب الأنف الأحمر الفاقع والابتسامة الواسعة والحذاء المبالغ في مقاسه، بل أقصد به المهرج الذي كان يسلي الملوك والأمراء في بلاطات القرون الوسطى، الذي كان ممارسوها بالضرورة يحملون عاهة خُلقية أو خلقية، حتى إنني قرأت شيئاً صادماً في مكان ما، بأنه كان يتم تشويه ملامحهم ليكونوا أكثر ملاءمة للدور الذي يؤدون.

حين يصبح سياسيونا من هذا النوع تصبح السياسة سيركاً لاستعراض العاهات النفسية والإعاقات الذهنية والضحالة الفكرية والإسفاف الخطابي، فيتفنن السياسي في الشتم والتنمر والغمز واللمز والطعن في أعراض خصومه السياسيين، أمام جمهور منتشٍ يضحك ملء الفم فاقداً الوعي مغيب العقل. الخطير في الأمر أن هذه الظاهرة اجتاحت العالم بأسره. صارت ظاهرة سياسية عالمية لافتة أو لنقل هي موجة تسونامي دفعت بالكثير من المهرجين الذين أخطؤوا الطريق الذي كان يسير بهم بشكل طبيعي إلى الوقوف داخل حلقة السيركات أو استوديوهات الإنتاج السينمائي أو التلفزي، إلى اعتلاء منابر الحكومات والبرلمانات وتقلد مناصب مهمة حتى في أقوى الدول حول العالم.

الظاهرة في استفحالها سيكون لها تبعات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، فيا عقلاء بني البشر، الوضع يزداد قتامة والعالم خطورة، لقد سيطر عليه المهرجون!