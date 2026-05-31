عندما نصبح "مطوّقين" من كل الجهات

في عام 1989، قرّرت الأحزاب السياسية الرئيسية في بلجيكا أن تفرض حدوداً على الديمقراطية نفسها. لم يتمثّل ذلك بقانون يجرّم حزباً معيّناً، ولا برقابة رسمية تمنع الكلام، بل تَجسّد اتفاقاً أخلاقياً غير مكتوب على أنّ بعض الخطابات لا يجوز التعامل معها كأنها مجرّد "رأي آخر" داخل المجال العام. هكذا وُلد ما عُرف لاحقاً باسم Cordon sanitaire، أو "الطوق الصحي"، ضد حزب فلامز بلوك، الحزب القومي اليميني المتطرّف في فلاندر، والذي كان يبني شعبيته على خطاب معادٍ للمهاجرين والتعددية الثقافية.

لكن ما يجعل التجربة البلجيكية مثيرة للاهتمام ليس فقط وجود "الطوق الصحي"، بل إنّه لم يكن موحّداً أصلاً داخل البلاد. فبلجيكا ليست دولة واحدة بالمعنى الثقافي والإعلامي الكامل، بل فضاءان مختلفان تقريباً: فلاندر الناطقة بالهولندية في الشمال، ووالونيا الناطقة بالفرنسية في الجنوب.

في الجنوب الفرنكوفوني، نجح الطوق الصحي الإعلامي إلى حدّ بعيد، إذ بقي اليمين المتطرّف هامشياً نسبياً، ولم يتحوّل إلى قوة جماهيرية كبرى. الإعلام الفرنكوفوني والأحزاب التقليدية تبنّت، منذ التسعينيات، موقفاً واضحاً جداً ضد تطبيع خطاب اليمين المتطرّف، سواء عبر رفض التحالف معه سياسياً أو عبر الحدّ من تحويله إلى جزء اعتيادي من المشهد الإعلامي. لم يكن هناك استعداد للتعامل مع خطاب معاداة المهاجرين أو القومية العرقية باعتباره مجرد "وجهة نظر" تستحق المساحة نفسها داخل المجال العام.

أما في فلاندر، فالمسألة كانت مختلفة تماماً. صحيح أنّ الأحزاب الفلمنكية أعلنت رسمياً الطوق الصحي ضد فلامز بلوك، ثم لاحقاً ضد وريثه فلامز بيلانغ بعد إعادة تأسيس الحزب عام 2004 إثر إدانته قضائياً بالعنصرية، لكن العزل الإعلامي لم يكن بالحِدّة نفسها الموجودة في الجنوب. ومع الوقت، أصبح الحزب حاضراً بقوة في البرامج السياسية والمناظرات، خصوصاً بعدما صار حجمه الانتخابي كبيراً إلى درجة تجعل تجاهله شبه مستحيل عملياً.

انعكس ذلك في الانتخابات: ففي الجنوب فشل اليمين، وفي الشمال استمرّ بالصعود.

الإعلام اللبناني يعيش دوماً حالة من الهذيان، في السلم كما في الحرب. من الصعب تفهّم الآلية التي تحرّكه، ويكاد يكون الشيء الوحيد "المفضوح" فيه هو التوجّه السياسي لكل مؤسسة إعلامية. وهذا يفرض أن المسلّمات ليست واحدة عند الجميع. ولكن عندما تكون الحرب مستشرسة إلى هذا الحد، أليس من الخطر فتح الفضاءات أمام الآراء، إكراماً لصورة سطحية نمتلكها عن الحرية؟

المشكلة الأعقد في الحالة اللبنانية هي أننا لا نتعامل مع إعلام مركزي موحّد يمكن فرض "طوق صحي" أخلاقي عليه، بل نحن أمام أبواق فئوية تعيش حالة فيدرالية واقعية. كل مؤسسة إعلامية تمارس طوقها الخاص، فتحجب رأي خصومها السياسيين أو تحجّم وجودهم، بينما تفتح الهواء لخطاب الطرف الآخر الصادم والمستفز، وذلك ليس إيماناً بالتعددية، بل استخداماً له أداةً للمناكفة السياسية.

في بلجيكا، كان النقاش يدور حول كيفية منع اليمين المتطرّف من التحوّل إلى جزء طبيعي من المجال العام. أما في لبنان، فيبدو أن العكس هو ما يحصل: هناك استماتة لتحويل الخطابات التي كانت تُعتبر سابقاً غير قابلة للجدل إلى جزء من النقاش التلفزيوني الاعتيادي تحت شعار "الرأي والرأي الآخر".

حين تحتفي إحدى القنوات اللبنانية بمن يريد فتح سفارة إسرائيلية في الأشرفية، فهي لا تخبرنا بمعلومة جديدة، فـ"البلد صغير ومنعرف بعض". كما أنّ المشكلة هنا ليست في الرجل نفسه، ولا حتى في حقّه بالكلام، ولا في محاولة إقناعنا بأن اللبنانيين يوافقون على أقواله. فالمجتمعات "الحرّة" تحتوي دائماً آراء صادمة ومتطرّفة، وما أكثرها عندنا. لكن المشكلة في البنية الإعلامية التي تقرّر ما الذي يستحق التكرار وما الذي يجب أن يُحجب.

لكن التجربة البلجيكية نفسها تكشف حدود هذه الفكرة. فالطوق الإعلامي نجح نسبياً في الجنوب الفرنكوفوني، حيث كان هناك إجماع سياسي وثقافي وإعلامي واسع ضد اليمين المتطرّف، لكنه فشل جزئياً في فلاندرز، لأن المشكلة لم تكن إعلامية فقط، بل مرتبطة بتحولات اجتماعية وهوياتية أعمق. وهذا ما ذكرته سارة كاندزيور عندما تحدثت عن الشعبوية والسلطوية: الناس لا ينجذبون دائماً إلى الخطاب المتطرّف لأنهم مقتنعون أيديولوجياً بكل تفاصيله، بل لأنهم يشعرون أنّ المؤسسات التقليدية لم تعد تمثّلهم.

في كتاباتها عن الإعلام الأميركي وصعود دونالد ترامب، كانت كاندزيور تعود باستمرار إلى فكرة أنّ الإعلام التجاري لا يمنع التطرف، بل يساهم في تضخيمه إذا كان مربحاً. فالشاشات لا تسأل دائماً إن كان الخطاب خطيراً، بل إن كان يجذب الانتباه. وهذا ما يجعل الإعلام الحديث مختلفاً عن الرقابة التقليدية: فهو لا يقمع بالضرورة، بل يحوّل كل شيء إلى محتوى.

بلجيكا بنت طوقاً صحياً لأنها خافت من العدوى. لم تقضِ عليه بالكامل، بل قوّضته بشكل ملحوظ. في لبنان، يدعونا "طوقٌ" آخر إلى التطبيع، وتشرّع له كل المنابر و"الحظوظ". فهل نأمل إيجاد طوق نجاة يخرجنا من هذا المأزق قبل فوات الأوان؟