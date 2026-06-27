على حافة الانفجار

لم يحدث شيء يمكن أن يُسمّى انفجاراً، لكن كلّ شيء كان قريباً من ذلك بما يكفي. جلس في طرف الغرفة، والضوء يسقط عليه بزاوية مائلة. لم يصرخ تلك الليلة، ليس لأنّ الصراخ غريب عنه تماماً، بل لأنّه تعلّم، ببطء، وبثمن باهظ أحياناً، أنّ الصوت المُرتفع يترك في المكان شيئاً لا يتبخّر بسهولة. يبقى في الهواء، في الوجوه، ومع ذلك، لم يكن ما استقرّ فيه طمأنينةً. كان نوعاً آخر من التوتّر. الصوت الذي لم يخرج ظلّ يتحرّك في صدره، ويُثير طاقة مكبوتة تبحث عن منفذ.

في مرّات سابقة لم ينجح. كان يرى نفسه من مسافة قصيرة، كمن يُشاهد مشهداً يعرف نهايته، ويعرف في اللحظة ذاتها أنّه يكرّر شيئاً كان قد وعد نفسه بتركه. لم يكن مُفاجئاً. لكنه كان كافياً ليترك أثراً في المكان وفيه.

كان الحوار عادياً في ظاهره؛ جمل متزنة، نبرات منضبطة، لا شيء يمكن تصنيفه خلافاً حاداً. ومع ذلك، كان ثمّة توتّر خفي يتكثّف بين الكلمات، كأنّ الصمت نفسه يحمل ما لم يُقَل. الجمل تخرج محسوبة، لكنها لا تصل كما ينبغي، تبقى معلّقة لحظةً في الهواء، ثم تستقرّ في مكان غير مريح.

نظر إلى الوجوه من حوله. لم يكن في أيٍّ منها انفعال واضح، لكن لم يكن فيها ارتياح أيضاً. لحظة مشدودة، لا تنفجر ولا تنتهي.

ثم حدث شيء صغير، لم يكن ليلتفت إليه في وقت آخر. في منتصف الجملة التي كان يُعدّها في رأسه، تلك الجملة التي ستُعيد توجيه الحديث وتُعيد توازنه، التقت عيناه بعيني إحدى بناته. لم تكن تنظر إليه بتحدٍّ، ولا بخوف. كانت تنظر فحسب، نظرة من يرى ما يجري من دون أن يحتاج إلى تفسيره، هدوء الشاهد لا المُتورّط.

الصوت الذي لم يخرج ظلّ يتحرّك في صدره، ويُثير طاقة مكبوتة تبحث عن منفذ

توقّفت الجملة في حلقه. لم يشعر بالخجل بقدر ما شعر بأنّه مكشوف بطريقة ناعمة. تلك النظرة لا تُدين، لكنها لا تتجاهل. وكانت، لهذا السبب تحديداً، أشدّ تأثيراً من أيّ كلمة يمكن أن تُقال.

بقي صامتاً. ليس صمت انسحاب، ولا صمت قوّة، بل صمت مراقبة. كان كمن وجد نفسه جزءاً من المشهد وخارجه في آنٍ واحد. راح يتابع كيف يستمر الحديث من دونه. كيف يجد طريقه، كيف يتوازن من دون أن يُعيد هو ترتيبه كما اعتاد دائماً.

لم يكن سهلاً. كانت الفكرة تطفو وتعود: أعِد التوجيه، أضف اقتراحاً، أوضح أمراً...

لم تكن رغبةً في السيطرة بالمعنى الصريح. كانت شيئاً أعمق وأقدم؛ عادة متجذّرة، إحساس بأنّ دوره أن يتدخّل، أن يُخفّف، أن يُصلح. كأنّ الهدوء في غيابه ناقصٌ بطبيعته، أو هو انعكاس لرغبة داخلية بأن يحكم المشهد حتى يستقر أو هو خوف عميق من فقدان السيطرة على المشهد، وربّما شي آخر.

لكنه تركها هذه المرة تمرّ. وفي تلك اللحظة، انكشف شيء. لم يكن طوال هذه السنوات يُضيف هدوءاً للمكان كما كان يظنّ، بل كان يُدير التوتّر، يُحرّكه، يُبعده جانباً، أحياناً يُعيد تشكيله أو يُؤجّله أو يُخفيه. لكنه لم يكن يختفي، بل يتسرّب في نظرة سريعة، أو في صمت أطول من اللازم، أو في جملة تُقال بهدوء لكنها تحمل من الشحنة ما يكفي لإزعاج الغرفة.

ربّما لا يتغيّر الإنسان بقدر ما يتعلّم أن يرى ما لم يتغيّر فيه بعد

مع هذا الإدراك، لم يأتِه الارتياح الذي يأتي عادةً بعد الاكتشافات الكبرى. جاء شيء أقرب إلى الفراغ، كمن يضع أداة قديمة جانباً ويعرف أنّه لن يعود إليها، لكنّه لا يعرف بعد ما الذي سيمسك به بدلاً منها.

تَرْك الحديث يستمر، لم يكن مثالياً، لكنه كان أكثر صدقاً، أقلّ ترتيباً، أقلّ توجيهاً، وبذلك أكثر حقيقية.

حين انتهت الليلة، وخرج الجميع، جلس لحظة في الغرفة الفارغة. لم يشعر أنّه تجاوز شيئاً، ولم يشعر أنّه فشل. شعر فقط بأنّه رأى طبقة أخرى من نفسه، طبقة كانت تعمل بهدوء تحت ما يظنّه سيطرةً، منذ وقت أطول ممّا يريد أن يعرف.

ربّما لا يتغيّر الإنسان بقدر ما يتعلّم أن يرى ما لم يتغيّر فيه بعد. وتلك الليلة، لم يتعلّم كيف يتجنّب الخطأ، تعلّم فقط أن يراه… قبل أن يكتمل.