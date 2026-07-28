طرقات سورية.. بين عجلة الوصول وفاجعة الرحيل

في سورية، لا يحتاج المرء إلى متابعة أرقام حوادث السير حتى يشعر بالخطر، بل يكفي أن يقف دقائق معدودة على إحدى الطرقات ليرى كيف تحوّلت القيادة عند البعض إلى سباقٍ مفتوحٍ. وخلال الأيام الماضية شاهدتُ العديد من حوادث السير في طرقات العاصمة دمشق، وفي كلّ مرّة رأيت فيها حادثاً جديداً كان المشهد يُعيد نفسه، سرعة زائدة وقيادة متهوّرة. وعبر ملاحظة شخصيّة، بدا واضحاً لي وجود عدد كبير من السائقين لا يُبدون أيّ اكتراث بقواعد السلامة المرورية، تجاوزات من دون إنذار، وتغيير مُفاجئ للمسارات من دون استخدام إشارات الانعطاف، والتجاوز في أماكن يُمنع فيها ذلك، وكأنَّ الطريق مساحة خاصّة لا مكانَ فيها للقواعد والقوانين.

لم يَعد هذا المشهد محصوراً في دمشق، إنما باتَ يتكرّر في باقي طرقات المحافظات السّورية ليُصبح عدم التقيّد بالإشارات المرورية جزءاً من الحياة اليوميّة. وعلى الرغم من أنّ القيادة عُرِفت بأنّها فن وذوق وأخلاق، فالسائق لا يقود سيارته فقط، بل يتحمّل مسؤولية من معه، ومن هم إلى جانبه على الطريق، إلّا أنَّ المشكلة الحقيقيّة تكمن في أنَّ بعض السائقين لا ينظرون إلى السرعة باعتبارها خطراً، بل نوعاً من المهارة الاستثنائية والتفوّق. ولعلَّ انتشار أخطاء القيادة بكثرة، يُثير تساؤلاً أساسيّاً حول آليات منح رُخصة القيادة، والتأكّد أنّ من يجلس خلف المقود يمتلك ما يكفي من المعرفة والمسؤولية لحماية نفسه والآخرين.

وقبل أيام، انتشر عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ مقطعٌ مصوّرٌ لشاب داخل سيارة إسعاف يُناشد السائقين بفتح الطريق وإفساح المجال أمام السيارة، إلّا أنَّ المفاجأة كانت في عدم الاستجابة واستمرارهم في إغلاق الطريق. مشهدٌ صادمٌ ليس فقط لأنّه عكسَ مخالفة مروريّة فحسب، بل أيضاً لأنه كشفَ تراجعاً واضحاً في ثقافةِ احترامِ الطريق.

لا يقود السائق سيارته فقط، بل يتحمّل مسؤولية من معه، ومن هم إلى جانبه على الطريق

لا يمكن فصل هذه الظواهر جميعها عن الظروف التي عاشها السّوريون خلال سنوات الحرب، وما رافقها من ضغوط اقتصادية واجتماعية، أسهمت في التأثير على علاقتهم بالفضاء العام، وغيّرت أنماط السلوك ودرجة الالتزام بالقوانين. إلّا أنّها ليست مبرّراً كافياً، فلا يمكن اختزال أسباب الحوادث بأخطاء السائقين فقط، بل تتحمّل الجهات المعنيّة مسؤولية تنظيم قطاع النقل وصيانة الطرق وترميم البنية التحتية، والعمل على فرض غرامات، إذ أنَّ الطريق الآمن يجب أنّ يحدّ من احتمالات الخطأ البشري، لا أن يحوّل أيّ هفوة إلى مأساة.

وقد أعاد الحادث المأساوي الأخير على طريق دير الزور/ دمشق، فتح ملف لم يُغلق يوماً، وهو واقع الطرق والبنى التحتية المُتهالكة في سورية، والتي تعرّضت خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة، نتيجة الحرب وسياسات الإهمال المُمنهجة التي اتبعها نظام الأسد، ما أدى إلى مشكلات عميقة جَعلت التنقّل أكثر خطورة. ويصف عدد من مستخدمي هذا الطريق بـ (طريق الموت)، نتيجة وقوع الكثير من الحوادث المُتكرّرة وغياب وسائل السلامة المرورية. وهذا الطريق هو بمثابة ممرّ دوليّ يمرّ فيه يوميّاً آلاف السيارات والحافلات والشاحنات، وهو الطريق الوحيد الذي يصل محافظة دير الزور بحمص ودمشق، ولا وجود فيه لإضاءة أو نقاط طبيّة، ممّا يزيد من احتمالية وقوع الحوادث وتكرارها.

المصاب أليم، لكنه سيكون أشدّ إيلاماً ما لم تتبعه معالجة للأسباب، فكلّ حادث سير يجب أن يدفع إلى إعادة النظر في واقع الطرقات، وآليات تطبيق القانون وإلّا فسنواصل فقد المزيد من الأرواح بالطريقة ذاتها، فما تحصده حوادث السير يجعلها قضية لا تقلّ خطورة وأهمية عن أيّ أزمة تستوجب تحرّكاً عاجلاً، لا الاكتفاء بتسجيل الخسائر ورثاء الضحايا.