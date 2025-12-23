طارق السكتيوي... الرياضة حاملة لرسالة الإنسان

خلال اللقاء الذي جمع المدرب المغربي طارق السكتيوي بمحلّلي قناة "بي إن سبورت" عبد العزيز الناصر ومحمد أبو تريكة، عقب تتويج المنتخب الوطني المغربي بكأس العرب على ملعب لوسيل في الدوحة، قال السكتيوي: "نحن في هذا المكان- لاعبين ومدرّبين- علينا أن نكون حاملين لرسالة أبعد من كرة القدم. كرة القدم جميلة، ربح أو خسارة أو تعادل، لكن القيم هي الأهم، ونحن نحتاج إلى أن نحمل هذه الرسالة. أحمد الله وأشكره أن وفّقنا لتقديم رسائل مهمّة للأجيال القادمة إن شاء الله".

لم تكن هذه الكلمات مجرّد تعبير عابر عن فرح التتويج، بل اختزالاً لرؤية متكاملة ينظر بها السكتيوي إلى الرياضة، بوصفها مجالاً أخلاقياً وإنسانياً، لا يقتصر على النتائج والألقاب، بل يتجاوزها إلى بناء الإنسان وترسيخ القيم. وفي حديثه عن التغييرات التي أجراها خلال المباراة، وتعاطيه مع ظروفها المختلفة، كان يكرّر عبارات ذات دلالة واضحة، من قبيل: "ربّي وفّقنا لنقوم بالاختيارات الصائبة"، و"ربّي وفّقنا أن نضغط أكثر"، و"ربّي وفّقنا أن نعود في المباراة"، و"أتى هدف التعادل بتوفيق الله". عبارات تكشف عن إيمان عميق بأن الجهد البشري، مهما بلغ، يظلّ محتاجاً إلى التوفيق الإلهي.

وقبل هذا اللقاء الإعلامي، كان طارق السكتيوي قد ألقى كلمة مباشرة فور نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره الأردني، افتتحها بقوله: "اللهم لك الحمد والشكر"، ثم أتبعها بتلاوة الآية الكريمة: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: 30]. بعدها أشاد بإخلاص اللاعبين وروحهم الجماعية، وبقدرتهم على تحقيق أسمى الأهداف في وقت وجيز، مُرجعاً ذلك إلى إدراك الجميع لقيمة القميص الوطني الذي يرتدونه، وإلى وعيهم المسبق بالأهداف التي يتعيّن عليهم بلوغها.

قال السكتيوي في هذا السياق: "أنا أؤمن بالإخلاص في العمل، والاحترافية في العمل، والجدية في العمل، واحترام القميص الذي يُلبس؛ فكل ذلك يفوق تقنيات الجودة والتخطيط والدفاع". وقد جسّد هؤلاء اللاعبون، كما قال، هذه المعاني على أرض الملعب، وكان الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم واضحاً: الفوز بالكأس. "الحمد لله، الله وفّقنا مرة أخرى، وهذا فضل من الله"، يضيف المدرب الوطني، رابطاً الإنجاز الرياضي بمنظومة قيمية متكاملة.

ولم تتجلَّ هذه القيم في الخطاب فقط، بل ظهرت أيضاً في السلوك. فقد بدا طارق السكتيوي في الممرّ الشرفي للاعبي المنتخب الأردني بروح رياضية وأخلاقية عالية، كما أظهرت صور ومقاطع متداولة طبيعة العلاقة الإنسانية التي تجمعه بلاعبي المنتخب المغربي. علاقة عبّر عنها قائد الفريق اللاعب يحيى جبران وحريمات وغيرهما، حين أشادوا بأخلاق مدرّبهم العالية، وبالدور الكبير الذي أدّاه في النجاح الذي حقّقه الفريق خلال كأس العرب.

الرياضة يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدّين. فهي قادرة على تربية الأجيال على القيم العليا. وقد تتحوّل إلى أداة للإفساد ونشر قيم التطاحن والعنف، متى انحرفت عن رسالتها الإنسانية

وإذا حاولنا أن نتأمّل مليّاً في كلمات هذا الرجل، سواء ما أوردناه هنا أو ما لم نُشِر إليه، فإننا نصل إلى خلاصات مهمّة تتعلّق بأدوار الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، في حمل رسالة الإنسان إلى العالم، وفي التربية على القيم، وترسيخ الرؤى والتصوّرات التي تعبّر عن نظرة هذه الأمة للإنسان والوجود والحياة.

فالرياضة، ومنها كرة القدم على وجه الخصوص، يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدّين. فهي قادرة على تربية الأجيال على القيم العليا التي تُعلي من شأن الإنسان، كلّما كانت حاملة لرسالة إنسانية قائمة على نشر الخير والسلام والإصلاح، والتربية على روح التسامح، وقيم العمل والصبر والإيمان. وفي المقابل، قد تتحوّل إلى أداة للإفساد ونشر قيم التطاحن والعنف، متى انحرفت عن رسالتها الإنسانية السامية، وفُصلت عن بعدها الأخلاقي والتربوي.

إن قيمة هذه الأمة تتجلّى في الرسالة الخيّرة التي تحملها لإسعاد الإنسانية، وإخراجها من ضيق الدنيا إلى سعتها، كما جاء في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]. وهذه القيمة تبدأ في الاضمحلال حين تزهد الأمة في رسالتها ودورها التاريخي في الإصلاح، ونشر الخير، وإسعاد الناس، وحفظ كرامة الوجود الإنساني.

لقد عبّر طارق السكتيوي، بكل وضوح وفخر، عن هذه الرسالة السامية، القائمة على الإيمان الصادق بأن الله هو الفاعل قبل كل شيء، وأن الفضل يعود إليه أولاً وآخراً، وأن الإيمان الحقيقي الممزوج بالإخلاص والعمل والحرية هو الطريق الأقوم لنجاح هذه الأمة وبلوغ أهدافها. كما أكّد، بصورة عملية، أنّ الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص، قادرة على أن تكون أداة فعّالة في التربية على القيم السامية وحمل رسالة الإنسان، وأنها وسيلة حقيقية للنجاح وتحقيق الغايات النبيلة، شريطة أن تُبنى على تصوّرنا للعالم، وعلى قيمنا الدينية والوطنية التي ينبغي أن نفخر بها ونعتزّ، لا أن نتنصّل منها.