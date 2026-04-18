صناعة خريطة نفوذ جديدة في العالم: قراءة في المتغيّرات والتحولات

لم يعد العالم كما كان، لا من حيث مراكز القوّة، ولا من حيث طبيعة الصراع، ولا حتى من حيث الأدوات التي تُصاغ بها الهيمنة. نحن لا نعيش مجرّد مرحلة انتقالية عابرة، بل نقف داخل لحظة تاريخية كثيفة، يُعاد فيها رسم العالم لا وفق خرائط الجغرافيا فحسب، بل وفق خرائط النفوذ المُركّب: اقتصاداً، وتكنولوجيا، وثقافة، وطاقة، وسرديات أيضاً. ما يتشكّل اليوم ليس نظاماً جديداً جاهزاً، بل مخاض طويل لنظام لم يستقر بعد.

في هذا الأفق، لم تعد الهيمنة تعني السيطرة المُطلقة كما في النماذج الإمبراطورية القديمة، ولا حتى التفوّق الأحادي كما عرف العالم بعد نهاية الحرب الباردة، بل أصبحت تعني القدرة على التأثير داخل شبكات مُعقّدة، وعلى إعادة توجيه مسارات العالم من دون امتلاك السيطرة الكاملة عليه. لقد تراجعت فكرة "المركز الواحد" لصالح تعدّدية مراكز، لكن هذه التعدّدية لا تحمل معها بالضرورة توازناً، بل كثيراً من الاضطراب.

الولايات المتحدة، التي شكّلت لعقود طويلة محور النظام العالمي، لم تفقد قوّتها، لكنها فقدت يقينها التاريخي بدورها قوّةً مُنظّمة للعالم. لم يعد حضورها يُترجم تلقائياً إلى طاعة، ولا تدخّلها يُنتج دائماً استقراراً. إنّها اليوم تتحرّك بمنطق مُزدوّج: الدفاع عن موقعها، وإعادة تعريف هذا الموقع في عالم لم يعد يقبل الهيمنة المطلقة. هذا التحوّل لا يعني انكفاءً، بل إعادة تموضع داخل لعبة أكثر تعقيداً، حيث تُستخدم العقوبات، والتحالفات المرنة، والهيمنة التكنولوجية كأدوات موازية للقوّة العسكرية.

في المقابل، لا تصعد الصين كقوّة بديلة بالمعنى الكلاسيكي، بل كقوّة تُعيد تعريف البديل نفسه. مشروعها لا يقوم على المواجهة المباشرة، بل على التراكم الهادئ للنفوذ: السيطرة على سلاسل الإنتاج، الاستثمار في البنية التحتية العالمية، التقدّم في التكنولوجيا، وطرح نموذج مختلف للعلاقة بين الدولة والسوق. إنّها لا تعلن نفسها قائداً للعالم، لكنها تعمل على جعله أكثر قابلية للتشكّل وفق مصالحها. بهذا المعنى، فالصراع بينها وبين الغرب ليس صراعاً على القيادة فحسب، بل على قواعد اللعبة ذاتها.

أما روسيا، فهي تشتغل خارج هذا المنطق البنيوي، أقرب إلى قوّة تُربك التوازنات بدل أن تؤسّس لها. أدواتها الأساسية ليست الاقتصاد أو النموذج، بل القدرة على إحداث اختلالات: في الطاقة، في الأمن، في الحدود. إنها تذكير دائم بأنّ القوّة الصلبة ما تزال فاعلة، وأنّ العالم لم يتحوّل بالكامل إلى فضاء تحكمه السوق والتكنولوجيا فحسب.

أوروبا، من جهتها، تعيش توتّراً بين وزنها الاقتصادي وعجزها الجيوسياسي. فهي تملك أدوات التأثير الناعم، لكنها تفتقر إلى وحدة القرار الصلب. لهذا تبدو أحياناً كقوّة قادرة على التنظيم، لكنها غير قادرة على الحسم. ومع ذلك، فإنّ تحرّكاتها نحو قدر من الاستقلال الاستراتيجي تعكس وعياً مُتزايداً بأنّ العالم الجديد لا يُدار من خارج توازناته، بل من داخلها.

لكن التحوّل الأعمق لا يكمن في تحرّكات القوى الكبرى فحسب، بل في صعود قوى متوسّطة وفاعلين جُدد يُعيدون توزيع النفوذ على نحو غير مسبوق. لم تعد دول الجنوب مجرّد ساحات تنافس، بل أصبحت أطرافاً تفاوض، وتناور، وتفرض شروطها أحياناً. هذا التعدّد لا يخلق نظاماً مُستقراً، بل يفتح المجال أمام سيولة جيوسياسية تجعل التحالفات مؤقّتة، والمواقف قابلة للتبدّل.

ضمن هذا المشهد، تعود الطاقة لتلعب دوراً محورياً، لكن بصيغة مزدوّجة: صراع على الموارد التقليدية من جهة، وتسابق على امتلاك تكنولوجيا الطاقة المستقبلية من جهة أخرى. هنا يتقاطع الاقتصاد مع الجغرافيا، ويتحوّل التحكّم في مصادر الطاقة أو في تكنولوجياتها إلى شكل من أشكال السيادة الجديدة.

ولعل أبرز ما يميّز هذه المرحلة هو أنّ الصراع لم يعد يدور حول الأرض أو الموارد فحسب، بل حول التحكّم في الزمن نفسه: من يملك المستقبل، من يحدّد إيقاع التحوّل، من يفرض معايير التكنولوجيا والمعرفة. إنّها معركة على "ما سيأتي" بقدر ما هي صراع على "ما هو قائم".

في ظلّ كلّ ذلك، يبدو العالم وكأنّه يغادر يقيناته القديمة من دون أن يمتلك بعد يقيناً جديداً. لا توجد قواعد مستقرّة، ولا توازنات نهائية، بل ديناميات مفتوحة فحسب. وهذا ما يجعل خريطة النفوذ الجديدة ليست خريطة مرسومة بوضوح، بل فضاءً قيد التشكّل، تتداخل فيه الخطوط، وتُمحى، ثم تُرسم من جديد.

إنّنا أمام عالم لا يُعاد فيه توزيع القوّة فحسب، بل يُعاد فيه تعريفها. عالم لم تعد فيه الهيمنة مسألة تفوّق عسكري أو اقتصادي فحسب، بل قدرة على التأثير في البنى العميقة للنظام الدولي: في المعرفة، وفي الاقتصاد، وفي الخيال السياسي ذاته. وفي هذا العالم، لن يكون السؤال من يحكم، بل كيف يُصاغ النفوذ، ومن يملك القدرة على إعادة تشكيله باستمرار.