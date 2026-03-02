صحاب الأرض… حين يفضح الفن هزيمة الواقع

الأرض ليست حيّزاً مادياً فحسب، بل كينونة وجودية تتشكّل فيها الهوية ويختبر الإنسان ضمنها حدوده الأخلاقية والمعرفية. في "صحاب الأرض" تتحول الحكاية إلى تجربة فلسفية؛ إذ تغدو الأرض مرآة للوعي، وتصبح الدراما أداة لاستنطاق الواقع وكشف هشاشته.

حين تنتصر الدراما على الواقع فهي لا تمنح نصراً مادياً، بل تمنح الإنسان قدرةً على التأمل الواعي ومساءلة الذات عن الحرية والانتماء والمسؤولية. هنا لا نكون أمام قصة فقدان مكان، بل أمام اختبار وجودي يفرض على العقل مواجهة الحقيقة بلا تزييف، وعلى الروح أن تعاين حدود صبرها وعمق التزامها بما هو حق.

في زمن تتكاثر فيه الهزائم حتى تكاد تتحول إلى عادة، تأتي الدراما لا لتجمّل الواقع بل لتفضحه، ولا لتمنح عزاءً رخيصاً بل لتجبرنا على النظر طويلاً في المرآة. "صحاب الأرض" ليست حكاية عن أرض تُسلب أو تُستعاد، بل عن بشر يُجرَّدون من كل شيء ثم يُطلب منهم أن يبتسموا.

الأرض هنا ليست تراباً فقط؛ إنها الذاكرة حين تُهدَّد، والهوية حين تُساوَم، والكرامة حين تُعرَض في مزاد السياسة. وحين تقف الدراما إلى جانب الأرض فهي لا تدافع عن جغرافيا، بل عن معنى أن يكون للإنسان جذور؛ ومن لا جذور له يسقط مع أول ريح.

القسوة الحقيقية لا تكمن في مشاهد الفقد، بل في اعتياد الفقد؛ حين يتحول الظلم إلى خبر عابر، وتُختزل المأساة في دقيقة صمت لا يسمعها أحد. هنا تتدخل الدراما لا لتبكي معنا، بل لتُحرجنا وتسأل: لماذا صرنا نتحمّل ما لا يُحتمل؟ ولماذا نقنع أنفسنا بأن الخسارة قدر، وأن الصمت حكمة؟

تعيد "صحاب الأرض" ترتيب العلاقة بين الفن والواقع؛ فهي لا تهرب من الحقيقة، بل تغوص فيها حتى العظم. تُعرّي القهر من زخرفته، وتكشف أن الخيانة ليست دائماً في الخارج؛ أحياناً تسكن داخلنا حين نختار الراحة على المقاومة، والحياد على العدالة.

انتصار الدراما هنا لا يكمن في تغيير الواقع فوراً، بل في خلق لحظة الوعي به وتسميـة الأشياء بأسمائها: الخيانة ليست سوء تقدير، بل خيانة؛ والجبن ليس حذراً، بل جبن؛ والحياد في معركة الحق ليس ترفاً أخلاقياً، بل انحياز صامت للظالم. الفن لا يحرر أرضاً، لكنه قد يحرر إنساناً من خوفه واستسلامه وتواطئه الصامت، وحين يتحرر الإنسان تبدأ الحكاية الحقيقية.

إنها دراما عن بشر يُطلب منهم أن ينسوا بينما الذاكرة تنزف، وعن شعب يُطالَب بالعقلانية في مواجهة سرقة وجوده، كأن العدل وجهة نظر، وكأن الوطن سلعة قابلة للتفاوض.

قد يبدو الواقع أكثر صلابة من أي خطاب، لكنه هشّ أمام قوة المعنى. الدراما لا تغيّر الخرائط، لكنها تغيّر نظرتنا إليها، وتعيد تشكيلها نفسياً وفلسفياً في وعينا، فتجعل الإنسان يواجه نفسه لا طلباً للعزاء، بل إدراكاً بأن الفعل الأخلاقي ـ حتى حين يبدو مستحيلاً ـ هو ما يمنح الحياة معناها.

غير أن هذا الانتصار يبقى رمزياً وموجعاً؛ نصفّق للبطل على الشاشة بينما نخذله في الشارع. وهنا تكمن المفارقة: أخطر أشكال الخسارة ليست فقدان الأرض، بل فقدان الإحساس بفقدانها.

حين تنطفئ الشاشة يبقى السؤال عالقاً في الروح: ماذا سنفعل بكل هذا الوعي؟ الواقع لا يكون مجرد حادثة عابرة، بل مجزرة يومية ينهش فيها الزمن جسد التاريخ. والدراما، في مواجهة هذا الخراب، لا ترفع أعلام النصر، بل تضرب كالسوط على وجوهنا، كاشفة أن الهزيمة الحقيقية ليست في ضياع الأرض، بل في فقدان القدرة على الصراخ.

في "صحاب الأرض" لا يكون الانتصار استعادة المكان، بل انتفاض العقل والضمير وسط الركام. الأرض المسلوبة تتحول إلى مرآة للوعي الجمعي، والدراما إلى فعل معرفي يجعل من الألم إدراكاً ومن الصمت صرخة لا يمكن تجاهلها.

وفي النهاية يبقى السؤال مثل صفعة:

إذا كانت الدراما تملك شجاعة المواجهة… فلماذا يفتقر الواقع إليها؟