صانعو الظِلال في فلسفة الطُغيان

في الليلة التي هبط فيها الحاكم الجديد إلى ساحة البلاد، كانت الشوارع تضجّ بالتصفيق، لكن العيون وحدها كانت تعرف أن الرجل لم يأتِ من بينها. كان يمشي بثقة من يعرف طريقه جيداً، كأن أحداً رسم له خطوته قبل أن يخطوها، وكأن ظلاً طويلاً يسبقه أينما ذهب.

في السياسة، لا يولد الطغاة فجأة؛ فـ"خلف كل طاغية ستجد من يصنعه". إنهم لا يهبطون من سماء بلا سحب، ولا يخرجون من رحم الأمة كما يخرج القائد الحقيقي، ولا يتشكّلون من فراغ. إنهم ثمرة بيئات سياسية واقتصادية وثقافية، وشبكات نفوذ داخلية وخارجية، تلتقي جميعها عند نقطة خطيرة: رغبة مشتركة في السيطرة.

الطاغية ليس فرداً، بل مشروع. تخبرنا الفلسفة السياسية أن الاستبداد لا يُختزل في شخص، بل هو منظومة كاملة، وأن الطاغية ليس سوى الواجهة الأكثر صخباً لمشروع أكبر؛ مشروع تُصاغ ملامحه خارج الأضواء، ويتقاسم بناءه لاعبون محليون ودوليون، تحرّكهم المصالح والمخاوف والحسابات المعقّدة.

هنا، يصبح الطاغية "مُنتجاً" أكثر منه "فاعلاً حراً"؛ منتجاً لشبكات عميقة تتقاطع فيها مصالح أجهزة أمن، واستخبارات أجنبية، ورجال أعمال، ومراكز فكر، ونخب محلية تبحث عن حماية امتيازاتها ولو على حساب حريات الشعوب. فاليوم تُحكم الشعوب بطرق أضمن وأقل كلفة: عبر "أنظمة" تُدار، لا "دول" تُحتل.

فالهيمنة لا تحتاج إلى الجنود وحدهم، بل تحتاج قبل ذلك إلى الوسيط: إلى من يفتح بوابات النفوذ، ويضمن الانصياع، ويقدّم مصالح الخارج بوصفها مصالح الداخل، ويقمع المجتمع إذا تمرّدت فطرته أو نهض وعيه.

هنا، تتجسّد فكرة "الصانع" الذي يختبئ خلف الستار؛ صانع يدرك أن الحكم المباشر لم يعد ممكناً في عصر الدولة الوطنية، وأن الهيمنة الحديثة تحتاج إلى وكلاء محليين يتحدثون لغة الشعب، لكنهم لا ينتمون إلى آماله. شخص لا يظهر في الصورة، لكنه حاضر في كل التفاصيل: في العقد الأول الذي وقّعه الطاغية، في صفقة السلاح، في قائمة الخصوم المطلوب سحقهم، وحتى في كلمات الخطاب. ومهما حاولت الأمة أن تصدّق ذلك الخطاب، تشعر في أعماقها أن جزءاً من السلطة لا يشبهها، وأن يداً غريبة تعبث في لوحة قيادتها.

وليس هؤلاء الصنّاع بالضرورة على صورة الجاسوس التقليدي، كما في حالة "موئيز كوهين" مهندس الطورانية ومشروع التتريك وأتاتورك؛ بل قد يكونون دبلوماسيين، أو خبراء، أو رجال اقتصاد، أو مستشارين، أو شبكات مصالح دولية تعمل بمكر هادئ لا يحتاج إلى صخب. فالعالم اليوم يُدار بالكواليس أكثر مما يُدار بالميادين.

في اللعبة الخفية، يبرز السؤال: من يدير من؟ تفترض الفلسفة الكلاسيكية وجود شخص واحد خلف الستار، لكن العالم المعاصر أعقد من صورة "العرّاب" الفرد. نحن أمام شبكات نفوذ تمتد من العواصم الكبرى إلى القصور الرئاسية، ومن الشركات العابرة للحدود إلى غرف صناعة القرار المحلي.

والطاغية، مهما بدا قوياً، ليس إلا جزءاً من لعبة أكبر منه؛ لعبة تتقاطع فيها مصالح أجهزة استخبارات، وتحالفات إقليمية، وتوازنات دولية، ومشاريع اقتصادية، ومخاوف جيوسياسية. وكلها تُبقيه في موقعه ما دام يؤدي الدور المطلوب منه.

والمفارقة أن الطاغية لا يكتشف أنه مجرد "أداة" إلا عند سقوطه المفاجئ. في لحظة واحدة يتوقف فيها الدعم الخارجي، فينهار كل شيء: لا مظاهر القوة تنفعه، ولا جيوشه التي عظّمها، ولا مؤيدوه الذين صنعهم بالترهيب.

الطاغية لا يكتشف أنه مجرد "أداة" إلا عند سقوطه المفاجئ. في لحظة واحدة يتوقف فيها الدعم الخارجي، فينهار كل شيء

عندها تصبح السلطة مسرحاً كبيراً؛ يظن الجمهور أن البطل الظاهر هو من يقرّر، بينما يقف المخرج الحقيقي خارج الإطار، يغيّر المشاهد ويعيد كتابة الفصول. فمن صُنع يوماً بوصفه "ضرورة" يتحول عبئاً، ويُستبدل بغيره في لعبة تدوير لا تنتهي.

هكذا يُدار العالم: لا بالقرارات المعلنة، بل باللحظات التي لا تلتقطها الكاميرات. الطاغية هو الجزء المرئي من جبل الجليد، أما تسعة أعشاره فمغمورة في مياه المصالح الدولية والصفقات المظلمة.

ومع ذلك، لا تكتفي الفلسفة النقدية بإلقاء اللوم على "الآخر" وصانعيه، بل تسأل: كيف استطاع هؤلاء أن يصنعوا طاغية بين ظهرانينا؟ ما الذي جعل بنية الأمة قابلة للاختراق؟ فالطاغية لا يُستورد، بل يجد أرضاً خصبة ينمو فيها: ضعف المؤسسات، انهيار العقد الاجتماعي، انقسام المجتمع، تقديس القوة على حساب القانون، وثقافة الخضوع التي صنعتها قرون من القهر.

إن أخطر ما في الطغيان أنه يحتاج إلى قابلية داخلية، كما نبّه مالك بن نبي قبل عقود؛ فحيثما يغيب الوعي الشعبي، ينهض "الصانع" ليجد الأرض ممهدة.

الطغيان مرآة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي لأي بلد، والصانع هو الظل الذي يحرّك الصورة. لكن تحرير الأمة يبدأ من كسر العلاقة بين الاثنين. فعندما تقوى المؤسسات، ويستيقظ الوعي الجمعي، وتُبنى الإرادة الحرة بالمعرفة، ويُعاد بناء القوة داخل المجتمع، يسقط مشروع الاستبداد، ويعجز الصانع عن صناعة الطاغية.

فـ"صانعو الظلال" لا ينجحون إلا حين تتحول الأمة نفسها إلى مساحة معتمة، ظلالها الخوف والهيمنة. أما الأمة التي تمتلك مناعة مؤسسية وثقافية، فلا مكان فيها لطاغية مصنوع ولا لظلّ يدير مصيرها.