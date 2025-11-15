سيكولوجيا الستر والفضيحة

"هو رجل محترم، وخلوق، ولا تفوته صلاة في الجامع، وعلامة السجود تتوسّط جبينه... اتركوا الخلق للخالق"!

هكذا كتب صديقي الوهمي، مدافعاً عن أحد المسؤولين بعد تسريب دفعة جديدة من الفيديوهات له. نعم، دفعة جديدة، فالأمر لم يعد يقتصر على فيديو أو اثنين، بل صار مثل مسلسلات نتفليكس؛ حلقة كلّ أسبوع وجمهور متحمّس للنهاية.

المُثير أنّ هذا الدفاع لا يأتي من قناعة أخلاقية، بل من عادة اجتماعية انتبهت لها مؤخّراً: نحن في مجتمع إذا فُضح عندهم القوي برّروا له، وإذا فُضح عندهم الضعيف أقاموا عليه الحد. العدالة الأخلاقية لدينا تعمل وفق سلّم النفوذ لا وفق المبدأ.

لا أريد ضرب المثل بأحد، بل بنفسي. أذكر حين استولوا على صوري من هاتفي بعد خروجي من السجن قبل سنوات، وظلّوا يهدّدون بنشرها حتّى فعلوا. لم تكن صوراً مُثيرة، فقط لقطات لي مع قنينة كحول. لكنها كانت كافية لتُشعل حفلة من الشتائم والاتهامات. والأطرف أنّ كثيرين ممّن هاجموني كانوا يحتسون الكحول، لكن الفرق فقط أنّه من النسخة المحلية الرديئة! ويختبئون وراء لافتة "الفضيلة" في العلن. لم يبرّر لي أحد، ولم يدافع عني أحد. تجربتي لم تكن استثناءً، بل نموذجاً صغيراً لما يفعله هذا المجتمع حين يرى إنساناً بلا سلطة ولا حماية.

بغضّ النظر عن مفهوم الفضيحة أو ماهية الفعل نفسه، أراه حريّة شخصية ما دام لا يتعدّى على حرية الآخرين. في النهاية، ما يُسمّى "الفضيحة" هو غالباً انتهاك صريح لحقّ الإنسان في الخصوصية، وفي أن يعيش حياته كما يشاء من دون خوف من محاكم التفتيش الرقمية. من أبسط حقوق البشر أن يخطئوا أو يختلفوا من دون أن يتحوّل المجتمع إلى قاضٍ وجلاد في آنٍ واحد. لكن المُدهش هو كيف تتحوّل الفضيحة عندنا من فعل فردي إلى مسرح جماعي للشماتة والتبرير في الوقت ذاته.

الفضيحة في المخيال الليبي الجمعي ليست انكشافاً لحقيقة شخص ما، بل فرجة جماعية. نحن لا نكره الرذيلة، بل نكره أن تُرى. لا يزعجنا الفعل بقدر ما يزعجنا التصوير، أما "الستر"، فهو أداة تُستخدم فقط حين يكون الفاعل ذا منصب أو قبيلة أو حساب مصرفي محترم.

واليوم، صار الذكاء الاصطناعي محامي الدفاع الجديد عن الفاسدين. ما إن تنتشر صورة أو مقطع حتى يبدأ المريدون بالقول: "هذا مفبرك بالذكاء الاصطناعي!"، وكأنّ التقنية وُجدت لتغسل خطايا ذوي النفوذ فقط.

كلّ أسبوع لدينا بطل جديد في مسلسل الفضائح، وكلّ مرّة نكتشف أنّ وراء الخطاب الأخلاقي المكرّر حياة مزدوجة: نهار من المواعظ والاجتماعات، وليل من الملذّات. ليست المشكلة في الأخطاء الشخصية، بل في الادّعاء المستمر بامتلاك الفضيلة وحقّ محاكمة الآخرين.

وربما تكمن جذور هذا الهوس في الفراغ العميق الذي يعيشه أغلب الناس. لا هدف، لا معنى، لا شغف. لا يجد كثيرون ما يشغلهم سوى التمرير اللانهائي على شاشاتهم، لا ليتابعوا أخبار العالم أو الاكتشافات الجديدة، بل ليتتبّعوا خطايا الآخرين ويجدوا فيها تبريراً لفشلهم الشخصي.

وسائل التواصل عندنا لم تعد اجتماعية، بل أشبه بمحكمة علنية تصدر أحكامها وفق المزاج والولاء. الجمهور نفسه ينتقل في دقائق من "انشروا الفيديو" إلى "استروا على الناس"، وكأنّنا مصابون بانفصام أخلاقي مزمن.

في النهاية، لا أحد ينجو من الفضيحة، فقط يختلف التوقيت ونوع الجمهور. الفضيحة عندنا ليست حادثة أخلاقية، بل عرض نفسي جماعي لمجتمع مأزوم؛ يعيش بين الرغبة في الفضيلة ولذة السقوط، بين حبّ الستر وشهوة الفضح. وكلّ ما تبقّى هو انتظار الحلقة القادمة... ربّما هذه المرّة بتقنية الذكاء الاصطناعي.