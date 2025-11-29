سوق المواقف الإلكترونية في ليبيا

يبدو أنّ موسم الانتقالات لم يعد مُقتصراً على دوريات كرة القدم؛ فكما يُباع اللاعبون وتُشترى ولاءاتهم بين نادٍ وآخر، صار من يسمّون بالنشطاء على مواقع التواصل يتنقلون بين أطراف النزاع ومعسكراتهم، يبدّلون المواقف كما يبدّل اللاعب ألوان قميصه، وكلّ ذلك مقابل حفنة من المال.

لقد صارت صفة ناشط، أو بالتحديد من يُعرفون بنشطاء الدفع المسبق، تدرّ المال أكثر من أيّ مهنة محترمة، ولا تحتاج لأيّ مؤهّل. سواء كنت تُجيد الكتابة والخطابة أو لا، يكفي أن تُهاجم جهة بعينها، وتتعلّم بعض الحيل لجذب الانتباه وفنون الابتزاز وسط مستنقعات التواصل اللا اجتماعي، حتى تُفتح أمامك أبواب الرزق قبل أبواب الشهرة.

كنت أعرف أحدهم معرفة سطحية. كان من أشدّ المُهاجمين لمعسكر خليفة حفتر وأبنائه، حتى حالفه الحظّ بالتواصل مع أحد أتباعهم، الذي ساعده على العودة إلى أهله. بعدها حصل على سيارة وبضعة آلاف من الدنانير، وانقلب في يومٍ وليلة من ناقدٍ شرس إلى "مدربِك" مُحترف. لا يمرّ يوم إلا ويُعيد نشر صورته اليتيمة مع صدام حفتر، مصحوبة بعبارات تمجيد يحاول تجديدها كلّ مرّة.

يبدّلون المواقف كما يبدّل اللاعب ألوان قميصه، وكلّ ذلك مقابل حفنة من المال

وشخص آخر يصف نفسه بالناشط الحقوقي، وهو أبعد ما يكون عنها. تنقّل بين جميع الأطراف، من قناة تلفزيونية إلى أخرى، ومن معسكر إلى آخر، قافزاً بين المراكب فقط ليظلّ في المشهد ويكسب قوت يومه. وفي النهاية، باع نفسه مرّة أخرى مقابل الفتات مثل غيره.

وأخرى كانت تقدّم نفسها مُهجّرةً. كانت تُغرق منصّة فيسبوك يومياً بعشرات المنشورات ضدّ حفتر، ثم اختفت فجأة بعد أن ارتمت في أحضانهم مقابل الأموال وبعض الأعمال التجارية البسيطة. أغلقت حساباتها بعد ذلك، وكأنّها لم تكن. وحتى من كنت أعتبره صديقاً، وكان محسوباً على الفنانين، مسح كلّ تاريخه ومواقفه في أيّام قليلة. عاش عقداً في المنفى بسبب آرائه، ثم عاد مُطأطئ الرأس ليغنّي للسلطة مقابل أمان زائف وهوان وصراع مع نفسه لن ينتهي.

وكلّما أراقب هذا المشهد، أتذكّر سوق النخاسة التي قرأنا عنها. السوق التي كان يُباع فيها الإنسان رغماً عنه. الفرق أنّ ضحاياها كانوا مسلوبي الإرادة، بينما نخاسة اليوم اختيارية تماماً. العبد الآن يعرض نفسه للبيع، يحدّد السعر، وينتظر من يشتري. في الماضي كان السيّد يشتري الجسد، أمّا اليوم فالسادة الجدد يشترون الضمائر.

في الماضي كان السيّد يشتري الجسد، أما اليوم فالسادة الجدد يشترون الضمائر

وهذه الحالات التي أشرت إليها ليست سوى دراسة حالة من مُحيطي الجغرافي، ممّن عرفتهم عن قرب أو رأيت تقلّباتهم وتعمّدت عدم ذكر أسمائهم حفاظاً على خصوصيّتهم. وربّما الصورة خارج هذا المُحيط أكثر قتامة، في الشرق كما في الغرب، إذ تتحوّل الكلمة والموقف إلى سلعة على طاولة من يدفع أكثر.

هذه أمثلة عابرة تبادرت إلى ذهني. ويبقى هناك دائماً من هو مُستعد لبيع نفسه وتبديل مبادئه مقابل المال، فالكلّ يبحث عمّا ينقصه. ومن كانت قضيته المال، لا لوم عليه. لكن المشكلة ليست في تغيير المواقف. نحن جميعاً نراجع أفكارنا، نغيّر مواقفنا، ونُعيد التموضع تبعاً للمُتغيّرات. لكن التغيير الحقيقي يأتي من التفكير، لا من امتلاء الجيوب.

ولا مشكلة في من أرهق وقرّر العودة إلى ليبيا، سواء كان منفاه إجبارياً أو اختيارياً. ولا ضير في من يعود وهو محافظ على كرامته، مُتمسّك بما تبقى من إنسانيته، ولا يدخل في جوقة التطبيل للسلطة والاصطفاف مع الظلم. من يعود شوقاً لأهله، أو بسبب ضيق الحال، أو لأنّ القدرة على الاحتمال وصلت حدودها، لا يمكن لومه. فلكلّ إنسان طاقته المحدودة، ولكلّ منفى ثمنه، فهناك من هم منفيون داخل الوطن، وربما حالهم أسوأ من غيرهم.

التغيير الحقيقي يأتي من التفكير، لا من امتلاء الجيوب

وهنا قاطعني صديقي الوهمي الذي باع نفسه من دون مقابل، وهو لا يفوّت فرصة للسخرية، وسألني: كم هو المبلغ الذي يُمكنك أن تبيع به القضية وتنتقل إلى نادي حفتر أو نادي (عبد الحميد) الدبيبة؟ فقلت له ساخراً وأنا بلا نادٍ أصلاً: رغم أنني مثل اللاعب الإيطالي باولو مالديني الذي لم يبدّل قميص ميلان بكلّ الأموال، إلا أنّني قد أتحوّل إلى (ليونيل) ميسي وأخون فريقي، إذا عُرض عليّ عقد بقيمة سبعة ملايين وسبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً إسترلينياً!

أحد الأصدقاء حكى لي أنّ مُنسقاً من عرّابي ما يسمّى بالمصالحة الوطنية وعودة المعارضين من الخارج تواصل معه لإقناعه بالرجوع، وقال له حرفياً: لا تحرق المراكب مثلما فعل علي العسبلي. نعم، لقد أحرقت المراكب التي قد تُعيدني إلى شواطئ الظلم والخنوع. لن أفرّط في موقف دفعت ثمنه سجناً ومنفى طيلة عقد كامل. لا إغراء يمكن أن يجعلني أشوّه تاريخي النضالي. سنعود فقط عندما تنقشع غمامة القهر عن بلدنا وشعبنا.