سورية بين الواقعية والسيادة: تفكيك فخّ التطبيع مع إسرائيل

تعيش سورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها الحديث. فبعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام والانهيار، وجدت الحكومة نفسها أمام تركة ثقيلة على كل المستويات: دولة مثقلة بالأزمات، واقتصاد متهالك، ونسيج اجتماعي ممزق، ومؤسسات تحتاج إلى إعادة بناء من الجذور. ومع هذا الواقع المركّب، تدرك القيادة السورية أن إعادة إعمار الحجر لا تكفي ما لم تواكبها إعادة إعمار للسياسة والعلاقات الخارجية على أسس جديدة تراعي المصلحة الوطنية العليا وتحفظ السيادة والكرامة.

في قلب هذا المشهد المضطرب، يبرز ملف التطبيع مع إسرائيل بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتشابكاً. فبين من يدعو إلى تطبيع كامل تحت ذريعة الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، ومن يرفض أي تواصل أو تهدئة مهما كان شكلها، وجدت الحكومة السورية نفسها مطالبة بتحديد اتجاه واقعي متزن يحمي الدولة من الانجرار إلى أي من الطرفين.

تطرح بعض الأوساط السياسية فكرة أن التطبيع مع إسرائيل قد يشكّل "مفتاح الخروج من العزلة"، ويفتح باباً أمام الاستثمارات والإعمار، مستشهدين بتجارب دول عربية أخرى. غير أن الرئيس أحمد الشرع يدرك، ومعه فريقه، أن مثل هذا الطرح، وإن بدا عملياً في الظاهر، إلا أنه يحمل في جوهره فخّاً استراتيجياً يهدد جوهر السيادة السورية. فالتطبيع الشامل لا يمكن أن يتم إلا على حساب قضية الجولان المحتل، وهي قضية ليست موضوع تفاوض أو مساومة، بل حق وطني وتاريخي لا تملكه أي حكومة للتنازل عنه.

إنّ الأرض ليست ملفاً سياسياً يُفتح ويُغلق، بل هوية وذاكرة وكرامة. ولذلك، ترفض الحكومة السورية الجديدة من حيث المبدأ أي مسار يؤدي إلى تطبيع مجاني، لأنها ترى أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على الإذعان أو على حساب الحقوق الثابتة. وفي الوقت نفسه، لا تنكر القيادة أن الانغلاق الكامل على الذات ليس حلاً، وأن الجمود السياسي يعيق فرص التعافي والاستقرار. من هنا تأتي الواقعية السياسية بوصفها نهجاً ثالثاً يجمع بين الثبات على المبادئ والانفتاح المشروط.

هذه الواقعية لا تعني المساومة، بل تعني إدارة الصراع بعقل الدولة لا بانفعال الشعارات. فهي تسمح بفتح قنوات محدودة للحوار أو التفاهم غير المباشر، بما يضمن تحييد التهديدات الأمنية الإسرائيلية المستمرة ضد الأراضي السورية، ووقف الاستباحة الجوية والتوغلات العسكرية التي تنتهك السيادة بشكل ممنهج، دون أن يؤدي ذلك إلى أي شكل من أشكال التطبيع السياسي أو الاقتصادي.

تسعى الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع إلى صياغة اتفاق أمني محدود النطاق، هدفه وقف الاعتداءات وضمان عدم استخدام الأراضي السورية مصدر تهديد مباشر لإسرائيل، مقابل التزام متبادل باحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه المقاربة لا تمثل تنازلاً، بل خطوة عقلانية لحماية الوطن من حرب استنزاف مستمرة، وإعادة توجيه الجهود نحو إعادة البناء والتنمية.

في المقابل، تدرك الحكومة أن أخطر ما يواجه المرحلة الانتقالية ليس العدو الخارجي فحسب، بل الانقسام الداخلي بين القوى الوطنية. فهناك جناح متشدد يرفض أي مرونة في التعامل مع إسرائيل، ويرى في أي تقارب – مهما كان محدوداً – خيانة للمبادئ القومية، ما قد يؤدي إلى صدام داخلي يهدد بنسف مشروع بناء الدولة من أساسه. وتعمل القيادة على احتواء هذا التوتر من خلال حوار وطني شفاف، يضع خطوطاً حمراء واضحة: لا تفريط بالسيادة، ولا استسلام للضغوط، ولا عودة إلى خطاب العزلة والانغلاق.

كما تراقب الحكومة بحذر محاولات بعض الأطراف استغلال أي خلاف داخلي لإعادة إنتاج الماضي، سواء عبر مشاريع انفصالية في الشمال الشرقي، أو عبر محاولات رموز النظام السابق للعودة بواجهة شعبوية تستخدم شعارات "الممانعة" غطاءً لاستعادة نفوذها. وفي مواجهة هذه المخاطر، تطرح القيادة الجديدة خطاباً وطنياً جامعاً عنوانه: "السيادة أولاً، والوطن فوق الجميع".

وقد عبّر الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة عن فلسفة الدولة الجديدة حين قال: "نحن لا نبحث عن سلامٍ يُفرّط بالأرض، ولا عن مواجهةٍ تُفقدنا الوطن. نبحث عن توازنٍ يحفظ الكرامة، ويصون السيادة، ويفتح طريق التعافي لسورية المستقبل".

بهذا المنهج المتوازن، تحاول سورية أن تخرج من أسر الماضي دون أن تتنازل عن حقها، وأن تدخل الحاضر دون أن تفقد بوصلتها. فالسلام لا يكون بالركوع، والاستقلال لا يُصان بالشعارات، بل بالوعي والسياسة الرصينة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

إنّ فخّ التطبيع الذي يروّج له البعض ليس إلا طريقاً نحو التبعية السياسية والاقتصادية، بينما الطريق الذي تسير فيه الحكومة السورية اليوم هو طريق الاستقلال الواعي: استقلال القرار والسيادة والكرامة، تحت راية دولةٍ جديدةٍ تؤمن بأن الكرامة شرط الوجود، والسيادة جوهر البقاء، وسورية باقية ما بقيت على مبادئها.