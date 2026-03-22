اضطراب "هرمز".. هل تتحوّل سورية إلى عقدة الطاقة البديلة؟

في ظلّ التحوّلات المُتسارعة التي تشهدها المنطقة، بات أمن الطاقة أحد أبرز التحدّيات التي تواجه الدول المُنتجة والمُصدّرة للنفط، ولا سيما في الخليج والعراق. فالتوتّرات المُستمرّة في مضيق هرمز، الذي يمثّل شرياناً أساسياً لتجارة النفط العالمية، أعادت طرح سؤال البدائل بشكل جدي، ودفعت نحو إعادة التفكير في المسارات البرية بوصفها خياراً أكثر استقراراً على المدى المتوسّط والبعيد.

ضمن هذا السياق، تبرز سورية بوصفها نقطة ارتكاز جغرافية لا يمكن تجاوزها. فموقعها الطبيعي يجعلها أقصر ممرّ بري يربط بين منابع الطاقة في الخليج والعراق وبين البحر المتوسّط، ومنه إلى الأسواق الأوروبية. هذه الميزة لا تقتصر على كونها عاملاً جغرافياً، بل يمكن أن تتحوّل إلى عنصر قوّة استراتيجي إذا ما أُحسن استثماره ضمن رؤية اقتصادية وسياسية متكاملة.

إعادة إحياء خط كركوك/ بانياس تمثّل خطوة مفصلية في هذا الاتجاه. فهذا الخطّ لا يوفّر منفّذاً بديلاً للعراق فحسب، بل يفتح الباب أمام إعادة تشكيل شبكة نقل الطاقة في المنطقة، بحيث تصبح سورية محوراً رئيسياً لعبور النفط. ومع تطوير هذا المسار وتحديث بنيته التحتية، يمكن توسيع قدرته الاستيعابية وربطه بشبكات أخرى، ما يعزّز من دوره كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

غير أنّ الأهمية الحقيقية لهذا المشروع لا تكمن فقط في عائدات العبور، بل في ما يمكن أن ينتج عنه من تحوّلات اقتصادية أوسع. فمرور خطوط الطاقة عبر الأراضي السورية يخلق فرصاً لإعادة تنشيط المناطق التي يمرّ بها، وتحويلها إلى مراكز خدمية وصناعية مُرتبطة بقطاع النفط، بما يشمل التخزين والتكرير والنقل والخدمات اللوجستية. كما يفتح المجال أمام استثمار الموارد المحلية، وإعادة دمج هذه المناطق ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.

الأهم من ذلك، أنّ سورية تمتلك فرصة لإعادة بناء ثقة إقليمية قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة. فالدول في المنطقة، وخاصة دول الخليج، تبحث عن مسارات آمنة ومستقرة لنقل الطاقة بعيداً عن بؤر التوتّر. وإذا استطاعت سورية أن تقدّم نفسها كممرّ موثوق، قائم على الاستقرار والالتزام بالتعاون الاقتصادي، فإنّها ستتحوّل إلى شريك أساسي في منظومة الطاقة الإقليمية.

هذا التحوّل يتطلّب مقاربة مختلفة، تقوم على الفصل بين الاقتصاد والصراعات السياسية، وبناء شبكة علاقات قائمة على المصالح المتبادلة. فمشاريع الطاقة الكبرى بطبيعتها عابرة للحدود، وتحتاج إلى بيئة من الثقة والتنسيق طويل الأمد. ومن هنا، فإنّ نجاح سورية في هذا الدور لا يرتبط فقط بالبنية التحتية، بل بقدرتها على طمأنة شركائها الإقليميين وتقديم نموذج مستقر وجاذب للاستثمار.

وفي هذا الإطار، لا يقتصر الطموح على إعادة تشغيل خطّ قائم، بل يمتدّ إلى التفكير بمشاريع أوسع تربط الخليج بالبحر المتوسّط عبر الأراضي السورية. يمكن تصوّر خطوط أنابيب تمتدّ من السعودية أو الإمارات مروراً بالأردن وصولاً إلى سورية، لتصبّ في موانئ المتوسّط، ما يوفّر بديلاً استراتيجياً عن المسارات البحرية التقليدية. كما يمكن ربط هذه الشبكة مستقبلاً بخطوط أخرى تتجه نحو تركيا وأوروبا، لتشكيل منظومة متكاملة لنقل الطاقة.

هذه المشاريع، في حال تحقّقها، لا تُعيد فقط رسم خريطة الطاقة، بل تعيد تعريف موقع سورية في الاقتصاد الإقليمي. فبدلاً من أن تكون ساحة صراع، يمكن أن تتحوّل إلى عقدة وصل وممرّ حيوي، تتقاطع عنده المصالح، ما يعزّز الاستقرار ويخلق حوافز مشتركة للحفاظ عليه.

إنّ استثمار الموقع الجغرافي لسورية لم يعد خياراً نظرياً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحوّلات الإقليمية والدولية. وفي عالم يبحث عن بدائل آمنة ومستقرّة للطاقة، تمتلك سورية فرصة حقيقية لتكون جزءاً من الحل، لا من الأزمة، عبر بناء دور اقتصادي جديد قائم على المصالح المُتبادلة، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الثقة مع دول المنطقة.

وتكمن الخطوة التالية في ترجمة هذا الدور إلى سياسات عملية، تبدأ بإعادة تأهيل البنية التحتية لخطوط الطاقة، وتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية مستقرّة وشفّافة. كما يتطلّب الأمر انخراطاً دبلوماسياً نشطاً مع دول الخليج والعراق والأردن، لبناء تفاهمات طويلة الأمد حول أمن الطاقة ومساراته.

وفي موازاة ذلك، يمكن لسورية أن تطرح نفسها كمركز إقليمي لتجميع وتوزيع الطاقة، من خلال ربط خطوط النفط بشبكات الغاز، وتوسيع قدرات موانئها على البحر المتوسط، بما يسمح باستقبال وتصدير كميات أكبر إلى الأسواق العالمية. هذا التوجّه يعزّز قدرتها على لعب دور مزدوج، كممرّ عبور وكمنصّة طاقة متكاملة.

كما أنّ مشاريع الأنابيب المُمتدّة من الخليج إلى سورية يمكن أن تشكّل تحوّلاً نوعياً في بنية الاقتصاد الإقليمي، إذ تُتيح تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الممرّات البحرية الحساسة. هذه المشاريع، إذا ما أُنجزت ضمن شراكات إقليمية متوازنة، ستخلق شبكة مصالح مترابطة تدفع باتجاه الاستقرار، وتحدّ من احتمالات التوتّر.

ولا يقلّ أهمية عن ذلك، الاستثمار في المناطق التي تمرّ بها هذه الخطوط، عبر إنشاء مناطق صناعية وتنموية مرتبطة بالطاقة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي. فنجاح أيّ مشروع استراتيجي لا يُقاس فقط بحجم العائدات، بل بقدرته على إحداث تنمية متوازنة ومستدامة.

في المحصلة، تقف سورية أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها في قلب معادلة الطاقة الإقليمية، ليس فقط باعتبارها ممرّاً جغرافياً، بل فاعلاً اقتصادياً قادراً على بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة. وإذا ما تمّ استثمار هذه الفرصة برؤية واضحة وإدارة فعالة، فإنّها قد تشكّل مدخلاً لإعادة الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتحويل الجغرافيا من عبء جيوسياسي إلى مصدر قوّة واستقرار.