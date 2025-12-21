سورية الجديدة وعدم اليقين

يُجمع الاقتصاديون، على اختلاف مدارسهم، على أنَّ عدم اليقين هو العدوّ الأول للاستقرار الاقتصادي والنمو طويل الأمد. فالأسواق لا تخشى القرارات الصعبة بقدر ما تخشى الأوضاع المتقلّبة وحالة عدم اليقين التي تنجم عنها، ولا تنفر من السياسات الصارمة بقدر ما تنفر من غياب منهج أو طريق واضح المعالم. ولهذا السبب تحديدًا، يُعدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نموذجًا غير مريح لكثير من الاقتصاديين والمُستثمرين بسبب حالة عدم اليقين التي يفرضها على البيئة الاقتصادية العالمية.

وفي عهدٍ واحد، قد تُفرض الرسوم الجمركية، ثم تُلغى، ثم تُخفّض، ثم يُعاد النظر فيها، في دوّامة من التعديل والتراجع والمفاجآت. هذه الحالة من التخبط الاقتصادي لا تترك أثرها على الأرقام فحسب، بل تُربك الثقة، وتؤجّل الاستثمارات، وتُعطّل التخطيط بعيد المدى.

عدم اليقين في سورية: سؤال المستقبل المفتوح

في سورية الجديدة، يبدو عدم اليقين في أعلى مستوياته، ليس بوصفه ظاهرة اقتصادية فقط، بل بوصفه حالة مجتمعية عامة. وعدم يقين تجاه الغد قبل المستقبل البعيد يفرض عددًا لا بأس به من الأسئلة الاستفهامية: هل سنشهد استقرارًا حقيقيًا أم مجرّد هدنة مؤقّتة؟ هل سيتمكّن المركز من بناء علاقة صحية مع الأقليات، أم ستظلّ العلاقة محكومة بالخوف والشك المتبادل؟ ما شكل الحكم المُقبل؟ مركزي أم لا مركزي؟ مدني أم هجين؟ كيف سيكون شكل الاقتصاد: اقتصاد دولة، أم اقتصاد مُحاصصات، أم اقتصاد هشّ تابع للخارج؟ ما هُويّة الدولة القادمة؟ وما عقدها الاجتماعي الجديد؟ إلى متى ستستمرّ التدخّلات الخارجية، وخصوصًا تدخّلات الكيان الإسرائيلي؟ ومتى (إن حصل) سيُوقَّع اتفاق أمني أو اتفاق سلام يضع حدًّا لحالة الاشتباك المفتوح؟

العدالة، سواء الانتقالية أو الاجتماعية، هي الأساس لأيّ مصالحة حقيقية

هذه الأسئلة والكثير غيرها، حين تبقى بلا إجابات تتحوّل إلى عبء نفسي يومي على المجتمع، وتغذّي القلق الجماعي، وتراكم الإحباط.

الأثر النفسي والاجتماعي لعدم اليقين

من المعروف في علم النفس أنَّ عدم اليقين المُزمن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والضغوط النفسية. ومع الوقت، لا تبقى هذه الحالة في إطارها الفردي، بل تتحوّل إلى احتقان مجتمعي يظهر في أشكال متعدّدة؛ توتّر طائفي، انعدام ثقة، انتشار الشائعات، تصاعد خطاب التخوين، وتراجع الشعور بالانتماء إلى الدولة، وفي النهاية هشاشة مجتمعية.

وحين تغيب الرؤية الواضحة للمستقبل، يبحث الناس عن بدائل، قد تكون طائفة، عشيرة، منطقة، أو حتى قوّة خارجية. وهنا يكمن الخطر الأكبر، إذ يتحوّل الفراغ السياسي إلى شرخ مجتمعي بين مختلف المكوّنات.

المشاركة السياسية ليست تنازلًا أو منّة من الأغلبية، بل شرطًا لبقاء الدولة نفسها

ما المطلوب من الدولة؟

في مثل هذه اللحظات المفصلية، لا يُطلب من الدولة المعجزات، بل يُطلب منها ما هو أكثر بساطة وأعمق أثرًا: الطمأنة.

الطمأنات ليست خطابات عامة، بل سياسات واضحة وإشارات عملية، يمكن تطبيقها من خلال:

العدالة الاجتماعية: دولة ما بعد الحرب لا يمكن أن تُبنى على الإقصاء أو الانتقام أو التمييز. العدالة، سواء الانتقالية أو الاجتماعية، هي الأساس لأيّ مصالحة حقيقية. مشاركة الأقليات دون منّة أو خوف: المشاركة السياسية ليست تنازلًا أو منّة من الأغلبية، بل شرط لبقاء الدولة نفسها. دولة يشعر فيها جزء من مواطنيها بأنهم ضيوف أو تحت الاختبار، هي أسطوانة غاز مضغوط لا تحتاج إلا لشرارة الاشتعال لتنفجر. الشفافية مع المجتمع: قول الحقيقة أقلّ كلفة من الغموض أو المراوغة. الناس يستطيعون تحمّل القرارات القاسية إذا فُهمت أسبابها، لكنهم لا يتحمّلون الغموض المستمر. إشراك المجتمع في رسم المستقبل: لا يمكن بناء سورية جديدة بقرارات فردية تخدم فئة محدّدة من مكوّنات المجتمع. الحوار الوطني الحقيقي، لا الشكلي، هو ما يحوّل الدولة من سلطة فوق المجتمع إلى عقدٍ معه.

إنَّ أخطر ما تواجهه سورية اليوم ليس واقعها الاقتصادي وحده، ولا الإسراع في بسط الأمان وسلطة القانون، ولا حتى التدخّلات الخارجية، بل عدم اليقين. عدم اليقين الذي يجمّد الاقتصاد، ويُنهك الأنفس، ويراكم الهشاشة، ويُفكّك المجتمع ببطء.

وسورية الجديدة، إن أرادت أن تكون فعلًا جديدة، لا بُدّ أن تبدأ بإعادة إنتاج الثقة: ثقة المواطن بدولته، وثقة المكوّنات ببعضها، وثقة الداخل بنفسه قبل انتظار الخارج. فالدول لا تُبنى فقط بالقوّة، بل بوضوح المسار وشفافية النهج والسلوك. كذلك لا تنهض فقط بالموارد، بل باليقين.