"سنوات النّمش".. بقاع مظلمة على الخرائط

لا يزال المكان في الصنعة الروائية عاملاً أساسياً في البناء السردي الروائي. فهو المساحة التي تولد فيها الشخصيات وتنتمي وتتكيّف، في بُنية أصيلة تسمح للروائي بجمع خطوط السرد في مناخ يتأثّر بالواقع تارةً وبالخيال الفني تارةً آخرى.

ولعلّ القرية المصرية بكلّ ما تحمله من مُتناقضات طبقية واجتماعية تُعدّ مادة خاماً يمكن للروائي المصري إعادة تشكيلها بثقة بين دفتي العمل الروائي.

استطاع الكاتب والروائي المصري، وحيد طويلة، من خلال موروثه التاريخي والشعبي أن يُقدّم لنا عملاً مُتكاملاً يُسلّط من خلاله الضوء على تلك البقاع المُظلمة في الريف المصري القصي. هناك في مكان هارب من خرائط الجغرافية، متمرّد على الأعراف والتقاليد، ولدت "سنوات النمش"، الرواية التي أبصرت النور عن منشورات دار المحرّر للنشر والتوزيع (القاهرة/ 2025)، والتي استطاعت بدورها أن تقتنص مكاناً في القائمة الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة ضمن فئة الروايات العربية المنشورة.

القرية المصرية البُنية الكلاسيكية من منظور تجريبي

في عمله هذا، يأخدنا وحيد إلى قرية مصرية تقع في الدلتا شمال القاهرة، إلى مكان يمكن اعتباره بطاقة تعريف للعمل. فالقارئ العربي عموماً، والمصري بشكل خاص، يمتلك خيالاً كافياً لرصد أجواء هذا العمل الروائي. فلذلك جاء المكان مألوفاً للقارئ، يذهب بخياله (القارئ) إلى رواية "زينب" لمحمد حُسين هيكل، أو رواية "طبيب أرياف" لمحمد المنسي قنديل.

عالم سحري تعرفه جيّداً، حيث يمكن لأفكارك أن تتأقلم مع أبعاد القرية المصرية بكلّ ما فيها من غرائب وعجائب تنمو في الظل

وعليه، جاء المكان ببساطته ليكسر حاجزاً جليدياً بين القارئ والسرد. فمن اللحظة الأولى للقراءة تدخل بثقة نحو عالم سحري تعرفه جيّداً، حيث يمكن لأفكارك أن تتأقلم مع أبعاد القرية المصرية بكلّ ما فيها من غرائب وعجائب تنمو في الظل.

السارد المُتمرد على العادات والتقاليد

اشتغل طويلة على شخصية السارد الطفل، كأنّ فكرة التمرّد تحتاج لروح الأطفال الثائرة، فالطفل هو الكائن المتمرّد على الأعراف، الذي ينجح بالقفز فوق الخطوط الحمراء، ويمكنه أن يكون صريحاً واضحاً غير مُنضبط بالقيود الاجتماعية الصارمة.

هرب الروائي من فخ التقريرية بالاتكاء على سلاسة الحكاية الشعبية

على لسان السارد نعيش تجربة مثالية تتأرجّح بين الواقع والعاطفة، حيث يعمل السارد من منظور المُراقب العام لنمو الحدث، فيجعلنا متأهبين في كلّ نقلة زمانية. ولا يستطيع طويلة إلا أن يقحم السارد الطفل في الأحداث، فكأنّه يحاول أن يمرّ بروح الطفولة إلى قلب القارئ ويلامس الطفل القابع في أعماقه. وتأتي هذه التوليفة السردية لتُناسب وعي القارئ من زاويتين أساسيتين؛ أولهما المادة الشعبية المُشتركة بنسبة كبيرة بين العرب، إذ يمكن اعتبار الريف المصري نسخة مُعدّلة، بشكل أو بآخر، عن أيّ ريف عربي آخر، فلا يشعر القارئ بالغربة رغم الخصوصية الجميلة للقرية المصرية. أما الزاوية الثانية، فهي العمق الإنساني، وكأنّ المُتلقي يقف على عتبات الحدث مع السارد ويعايش تجاربه.

الحكاية الشعبية عنصر يتمدد على صفحات الرواية

كان خيار وحيد طويلة ذكياً للغاية، فجعل العمل سلسلة من الحكايات، حيث العنصر الحكائي يُزوّد السردية بسحر جاذب، فأنت في كلّ مرّة أمام حكاية تصحبك في بعد زماني ومكاني يجعلها مثل المغناطيس للقارئ.

بالإضافة إلى أنّ قالب الحكاية المَرن يجعلها تُناقش مرحلة زمنية بكلّ أبعادها السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية من زوايا غير مُتكلّفة، فنستطيع القول إنّ الروائي هرب من فخ التقريرية بالاتكاء على سلاسة الحكاية الشعبية.

الروائي وحيد طويلة حرّر المكان المُظلم وأعاد رسم معالم الجغرافية، فكانت "سنوات النمش" محاولة جادة لإعادة ترتيب تلك النقاط الرمادية في التاريخ، فلم يكن النمش سوى تلك الأحداث المُهملة خلال سنوات سقطت من كُتب التاريخ، فعمل طويلة على إعادة توطينها في وعي القارئ المصري والعربي على حد سواء.