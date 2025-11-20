سلام على فوهة البندقية

إن عبارة "الحرب من أجل السلام" في ظاهرها شعارٌ براقٌ، لكنها في جوهرها تركيبة دلالية متناقضة أخلاقياً. فكيف يمكن تحقيق السلام عبر العنف والصراع؟ ومن الذي يملك حق تحديد مفاهيم السلم والحرب، في ظل النسبية الأخلاقية التي تحكم السياسات العسكرية للدول؟ هذه الأسئلة تفتح باب النقاش حول المفهوم نفسه: هل هو ضرورة واقعية أم تلاعب لغوي يخفي وراءه مشروع الهيمنة؟

من الناحية السياسية الواقعية، يمكن القول إن العبارة صحيحة جزئياً، إذ تلزم كل دولة بتحصين نفسها عسكرياً لردع العدوان. فالتوازن العسكري، في كثير من الأحيان، يحول دون وقوع الحروب، ويصون الحدّ الأدنى من السلام القائم على الخوف المتبادل. لكن هذا المنطق يفقد مشروعيته حين يُستعمل لتبرير الحروب العدوانية ضد الأبرياء، كما حدث في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حين برر قادتها عدوانهم بذريعة "السلام"، أو كما فعلت الإدارة الأميركية في غزو العراق تحت لافتة نشر الديمقراطية.

أيّ سلام يمكن أن ينبثق من رحم الدمار؟ الحرب من أجل السلام ليست سوى حرب من أجل الكبرياء والتفوّق والهيمنة، لا من أجل الإنسان. فهي لا تمنح سلاماً لا للمعتدي ولا للمعتدى عليه، بل تخلّف مزيداً من الأحقاد والجراح المفتوحة التي يصعب اندمالها. من المثير للسخرية أن الغرب الذي يُنتج نظرياته السياسية، عادلة كانت أو جائرة، لا يلبث أن يجعل من العالم الثالث ميداناً لتجربة هذه النظريات. كأن شعوبنا مختبرٌ لتجارب "السلام القسري"، الذي يقدَّم بوجه دبلوماسي ناعم ويُمارس بقبضة عسكرية غليظة.

السيطرة على اللغة والمعنى هي أولى خطوات السيطرة على الوعي، ومن ثم على التاريخ نفسه. هذا التلاعب اللغوي يخلق حالة من الخدر الأخلاقي، تجعل الشعوب تتقبل العنف وكأنه ضرورة طبيعية

لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن الشعارات التي تُرفع باسم السلام كثيراً ما تتحول إلى أدواتٍ للتسويق السياسي. فالإعلام يصنع رواية موازية للحقيقة، تُظهر المعتدي في صورة المنقذ، وتُلبس الضحية ثوب المذنب. وهكذا تتغير لغة الأخلاق تبعًا لمصالح القوى الكبرى، لا تبعًا لمبادئ العدالة أو الإنسانية. إن السيطرة على اللغة والمعنى هي أولى خطوات السيطرة على الوعي، ومن ثم على التاريخ نفسه. ولعل أخطر ما في الأمر أن هذا التلاعب اللغوي يخلق حالة من الخدر الأخلاقي، تجعل الشعوب تتقبل العنف وكأنه ضرورة طبيعية للحياة السياسية.

إن شعار "الحرب من أجل السلام" هو تعبير ميكيافيلي بامتياز، يقوم على مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. غير أن التجربة تُظهر أن الوسيلة سرعان ما تتحول إلى غاية في ذاتها، كما هو الحال في السياسات الإسرائيلية التي تحولت فيها آلة الحرب إلى نظام دائم للحياة، ينتج مزيدًا من الفقد والمعاناة والتدمير، من دون أن يقترب من أي سلام حقيقي.

لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين من يخوض حربًا دفاعية مضطرًّا، وبين من يشن حربًا عدوانية باسم السلام. فحين يقاوم المظلوم دفاعًا عن أرضه وكرامته، تصبح الحرب هنا وسيلة اضطرارية لحماية الحياة، لا لإفنائها. أما حين تستخدمها قوى استعمارية توسعية لتبرير الاحتلال أو السيطرة، فإنها تتحول إلى كذبة أخلاقية مكتملة الأركان.

الحرب من أجل السلام، في سياقها الإمبريالي، وهم لا وجود له. السلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة، بل بالعدالة. وحين يُرفع السلاح في وجه الظلم لا في وجه الإنسان، يصبح القتال دفاعًا عن الحياة، لا اغتيالًا لها، بل استردادًا للكرامة والحق والحرية. فالحرب قد تفرض واقعًا، لكنها لا تصنع سلامًا. وحدها العدالة قادرة على أن تزرع في الأرض سلامًا لا يخاف من الحقيقة، ولا يُبنى على الخراب، بل على الاعتراف المتبادل بالإنسان وحقه في الوجود بكرامة.