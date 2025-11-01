سعياً لبيئة آمنة في المدارس والجامعات

في كلّ مدرسة وجامعة هناك حلم بسيط يُراود الطلاب والمعلمين والأكاديميين معاً، وهو أن يتعلّموا ويُعلّموا في بيئة آمنة تُقدّر قيمة الإنسان وحياته، ولكن هذا الحلم في سورية لم يكتمل بعد، وسط فوضى تربوية وتراكمات إدارية خلّفتها الحرب وعقود من الاستبداد والفساد.

فقد عانى التعليم من أزماتٍ ثقيلة وعديدة؛ عنف في المدارس على الطلاب والمعلّمين والمعلمات، ابتزاز وتحرّش واستغلال وظلم في الجامعات، ضحاياه الطالبات والطلاب من بعض الفاسدين الذين كانوا يستقوون بعلاقتهم بسلطة النظام البائد لتحقيق غاياتهم وأغراضهم غير الأخلاقية أو غير التعليمية. فقصص التقارير الكيديّة الظالمة والابتزاز والتحرّش والاستغلال ما زال صداها يتردّد في جميع أروقة الجامعات، ولم تنتهِ بعد بانتظار المساءلة والمحاسبة، واسترداد الحقوق وترسيخ العدالة.

إنّ البيئة الدراسية الآمنة تعدّ من الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، فهي لا تقتصر على حماية الطلاب جسديًا، بل تشمل أيضًا الأمان النفسي والاجتماعي الذي يُتيح لهم التفاعل والمشاركة بحرية ويمنحهم الثقة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، فللمدرسة والجامعة دور مكمّل لا يقل أهمية عن الأسرة في بناء شخصية الطالب وغرس قيم الاحترام والانتماء والتسامح.

تحسين الواقع التعليمي والتربوي لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية عاجلة

إنّ ما تشهده المؤسسات التعليمية اليوم يعكس أزمة حقيقية مُتراكمة عبر عقود في منظومتها، حيث تتكرّر مشاهد العنف الجسدي واللفظي ضمن المدارس تجاه الطلاب، ناهيك عن اعتداء على المعلّم، وقد زادت الفوضى والحرب الطويلة من ترسّخ هذه السلوكيات، فخلّفت ما خلّفته من انحلال للقيم الأخلاقية والدينية والتربوية، إضافة إلى المحسوبيات والتمييز والفساد الأخلاقي والأكاديمي داخل الجامعات، وهذا خلل حقيقي لن نحصد منه النتائج المرجوّة من العملية التربوية والتعليمية، فهذه الأجيال ستنشأ على ما عايشتهُ من مشاهد غير سويّة، فتنتج عنها سلوكيات غير أخلاقية مُضرّة بالفرد والمجتمع، مثل ازدياد معدّل الجرائم والنهب والسرقات والفساد؛ ليصبح المجتمع مُتنافراً لا سبيل فيه للحياة.

إصلاح التعليم يبدأ بإعادة بناء الثقة داخل المدرسة والجامعة، وإرساء قيم العدالة والاحترام والمُساءلة وترسيخها، والعمل على المحاسبة الحقيقية تجاه كلّ من يتجاوز القانون؛ لأنّ تحسين الواقع التعليمي والتربوي لم يعد ترفاً، بل ضرورة وطنية عاجلة، لا بدّ منها بهدف رفع المستوى الثقافي والفكري، لأنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من المدرسة ليصل إلى الجامعة، وبذلك نضمن تطوير المنظومة التعليمية.

السلطة مسؤولة عن وضع سياسات حقيقية وفعّالة لإعادة بناء الثقة داخل المؤسسات التعليمية، وضمان بيئة تحترم الإنسان، طالبًا ومعلّمًا، قبل أن تطلب منه التعلّم أو الإبداع، ولعلّ أولى خطوات الإصلاح تكمن في الاعتراف بالمشكلة لا تجاهلها، ثمّ وضع خطط واقعية لمواجهتها وليس إصدار قوانين لا تُطبّق على أرض الواقع، فاليوم نحنُ بحاجة للتنفيذ العملي للقوانين الناظمة، والسرعة في اتخاذ إجراءات مُلزمة للجهات المعنية تأخذنا إلى برّ الأمان، وتحقّق أعلى مستويات النهضة التعليمية والثقافية.