سراب بري... فضاء السجن بين الواقع والرؤية السردية

ينقلنا الروائي السوري عبد الرحمن مطر في روايته "سراب بري"، الصادرة عن منشورات دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع/ 2015، نحو فضاء سردي مجهول تماماً للقارئ العربي أو على أقل تقدير غير معروف، إذ يسعى مطر ليضع بين يديك تجربة فريدة من نوعها في عوالم السجون العربية منتقلاً بين ليبيا وسورية في رسالة مفادها أن الديكتاتور واحد حتى لو اختلفت الجغرافية، فطبيعة المستبد تكاد تكون موحّدة في بلاد الرعب والصمت.

السرد في ظل الواقعية - الاشتراكية

متكئاً على سارد عليم بتفاصيل الحدث؛ يروي لنا عبد الرحمن مطر القصة من منظور البطل الإشكالي "عامر"، الذي يدفع ثمن الانتماء السياسي والكلمة الحرة في بلاد تعج بالمظالم والقمع، ويرصد لنا مطر طبيعة الديكتاتور المتناقض، معتمداً على رؤية واقعية دقيقة، فمن يقرأ الرواية يدرك أن التفاصيل المكتوبة بعناية فائقة تشكل جزءاً من يوميات أي مواطن عربي.

يتلمس القارئ خطوط السرد الرئيسية ويعاين التجربة عن قرب من منظور السارد، فيدرك أننا نعيش في بلاد تتيح لك فعل أي شيء مخالف للقوانين المعمول بها في الكواليس المظلمة وتأمن عقاب السلطة، إلا أنّ رأيك السياسي كفيل أن ينقلك خارج حدود هذا الواقع، لتدخل في متاهات السجون وغياهب الأقبية المظلمة.

يحاول مطر أن يسقط ورقة التوت الأخيرة ويواجه واقعنا بكل صرامة دون محاباة أو مسايرة، وتُعيدنا المتواليات السردية في النص إلى النمط الكلاسيكي في الكتابة الروائية فتشعر أنك أمام سرد مشبع بأدوات الأدب الروسي المؤسّس، فيركز مطر على تجربة السجن من الناحية السيكولوجية للبطل والجلاد، فتشعر وكأنك في رحلة إلى أعماق النفس البشرية المتناقضة، ويحاول الروائي أن يصنع من شخصيات الرواية شهوداً على وقائع تكاد تكون خيالية من فرط التراجيديا، إلّا أن السرد الموثق من خلال التجربة يؤكد لك أن كل سطر في هذه الرواية يضمر بين حروفه حيوات أشخاص ضحوا بأرواحهم في سبيل نيل الحرية، أرواح تائهة هائمة حلمها الوحيد أن تعيش في جغرافية تحترم أبسط حقوق الإنسان.

سراب بري... الرمز حاضر في المتعاليات النصية

يبرز الروائي عبد الرحمن مطر بُعداً فنياً في انتقاء العنوان، فيجمع بين الواقع المؤلم مستنداً إلى الرمز اللغوي، فحالة السراب أو الضبابية ليست إلّا صورة رمزية تعكس لنا طبيعة الديكتاتور النرجسية، فكأن تلك العروش ليست إلّا صناعة أوهام مريضة جعلت من الطواغيت يظنون أن الأبدية والخلود أمر متاح، إلّا أن واقع الشعوب المضطهدة وثوراتها المتوالية أكدت أن هذه الغطرسة لن تقود المستبد إلى الهاوية ليكتشف أن ما كان يتراءى أمامه ليس إلا سراباً.

أما الشق الآخر من العنوان وهو لفظ "بري" يوحي بتلك الغرائز البدائية الهشة التي تدلل على سطحية الفكر الديكتاتوري، فربط الروائي بين المصطلحين ليرسم لنا معالم الواقع ويبشر بأن نهاية هذه الحقب المظلمة ستنتهي يوماً.

وكأنّ الرواية هي بكل مأساويتها وثيقة للأجيال القادمة، لتصنع جيلاً جديداً يؤمن بالحرية والعدالة وينظر إلى التاريخ المظلم ليستلهم طرقاً ليشعل ثورة من الشموع.