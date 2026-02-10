زين مغربي.. قصة طفل عن عالم لا نراه

لم أكن أبحث عن معجزة، كنت أبحث عن طمأنينة. عن جملة واحدة تقول لي إن ما نعيشه ليس عبثاً، وإن هذا الطريق الطويل الذي نمشيه أنا وابني سام له معنى في آخره. هكذا بدأت أتابع فيديوهات زين مغربي، طفل في الحادية عشرة من عمره، يتحدّث عن توحّده، أو كما يحب أن يسميها: قصته مع التوحّد.

زين، سأحدّثك كأنك تعرفني. منذ سنتين ونصف، منذ تشخيص سام بالتوحّد، وأنا أصلّي. فقط أصلّي. لا أطلب الشفاء كما يفهمه الناس، بل أطلب أن ألتفّ حول ما في عقله، أن أفهم طريقته في رؤية العالم. ببطء، ومن دون أن أشعر، بدأت أصنع عالماً ثالثاً يجمعني به؛ عالم لا يشبه عالم الأمهات المعتاد، ولا يشبه عالم الأطفال كما نعرفه.

حين قلتَ في أحد فيديوهاتك إن تشخيص التوحّد هو "إعلان حرب"، شعرتُ أنك تضع يدك على قلبي. نعم، هي حرب، لكننا لا نخوضها بالصراخ، بل بالصبر. لا نربحها بالسرعة، بل بالوقت. والوقت، كما قلتَ، هو أعظم ما يمكن أن يقدّمه الأهل لأطفالهم.

معك يا زين، تحقّقت أمنيتي الصغيرة: دخلتُ عالم سام. لا أقول دماغه، لأن التوحّد ليس دماغاً فقط؛ هو عقل وقلب وحواس. وبالنسبة لنا، هو حياة كاملة يُعاد تشكيلها كل يوم. حين تحدّثتَ عن توحّدك بفخر، شعرتُ أنك تتحدّث عنه كأنه فوز، وهو كذلك فعلاً؛ فوز بالصدق، وبالشجاعة، وبالقدرة على أن ترى نفسك كما أنت، لا كما يريدك الآخرون.

أخذتنا معك إلى بيتكم، إلى تعب أهلك، إلى صبرهم، وإلى إنجازاتك الصغيرة التي تشبه الجبال. قلتَ إنهم أعطوك وقتهم. لم يجبروك على الكلام، لكنهم لم يتوقّفوا عن الحديث معك. هذه الجملة ظلّت ترنّ في رأسي طويلاً، لأن الحديث، حتى حين لا يأتيه رد، هو شكل من أشكال الحب.

فهمت ما لم أكن أجرؤ على قوله: التوحّد لا يسرق الصوت ولا السمع، هو فقط يؤخّره، ليأتي أنقى وأجمل

سأقول لك سرّاً عني وعن سام. أطفال التوحّد، كما تعرف، يملكون حساسية مختلفة للأصوات والملمس والضوء، كلٌّ بحسب حالته. عند سام، كان الصوت ضرورة، شيئاً يهدّئه. في يوم طويل، أصرّ على الطرق على "الشوفاج" المعدني. كان يريد الصوت فقط. استمرّ الأمر قرابة ثماني ساعات. لا أبالغ. الصوت أنهكني، تعبتُ حتى البكاء، وبكى قلبي أكثر على ابني.

قلت في داخلي: انتهى، لم أعد أحتمل. وفي لحظة لا تشبه إلا الرحمة، التفت إليّ سام وابتسم، وقال: "ماما صمود". لم ينطقها بشكل صحيح، لكنها كانت صوته. صوته الأول. أول مرة يتحدّث من دون أن أطلب منه الإعادة، وأول مرة أسمعه حقاً.

هل تعلم ماذا يعني أن ينقلك طفل من قمة الألم إلى قمة الفرح في ثانية واحدة؟ لم أعرف سعادة كهذه من قبل، رغم كل ما مررت به في حياتي. عندها فهمت ما لم أكن أجرؤ على قوله: التوحّد لا يسرق الصوت ولا السمع، هو فقط يؤخّره، ليأتي أنقى وأجمل.

شكراً لك يا زين، لأنك أجبت عن ألف غصّة في قلوب أهالي أطفال التوحّد. حين تحدّثت عن الرياضة، وعن الأصدقاء الذين دعموك، وعن أولئك الذين تنمّروا عليك وقالوا إنك "لا تفهم"، ثم أجبتهم اليوم بهدوء: "أنا بفهم"، كنتَ تقول ما نعجز نحن عن قوله.

أقول ما لم أكن أتخيّل يوماً أن أنطق به: أحببتُ التوحّد، لأنه جعل أطفالنا استثنائيين، وجعلنا نحن الأهالي نعيد تعلّم معنى الحب من جديد

نعم، حياتنا تشبه الحرب أحياناً؛ زلازل وصبر ودعم وتنمّر ولوم. أنتم ضحية، ونحن أيضاً، لكنكم المعجزة. ما فعلته، أيها الطفل، أنك لمستنا، ولمست أطفالنا. قلت لنا إن قصتك ليست عبئاً، بل واحدة من أجمل القصص، وإن المعجزات ليست خيالاً، بل درب نفهم فيه أنفسنا وأطفالنا أكثر.

أنت اليوم لسان حال أطفالنا، أملهم، أنفاسهم، وصوتهم. وكما قلتَ: التوحّد ليس خيارك، لكن الدعم خيارنا. سأتابعك، لأنني أشعر أن سام يتحدّث إليّ من خلالك. أنا فخورة بك؛ بقوتك، وبحريتك، وبصوتك.

وسأقول ما لم أكن أتخيّل يوماً أن أنطق به: أحببتُ التوحّد، لأنه جعل أطفالنا استثنائيين، وجعلنا نحن الأهالي نعيد تعلّم معنى الحب من جديد.