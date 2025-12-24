ريمونتادا الحمى: حين ينقلب الهذيان إلى معنى

متى حدث ذلك؟ هل كنت أتخيل، أم كان الأمر مجرد هذيان جرّاء الحمى؟ لا أدري. كنت مستلقياً على سرير في الطابق الرابع من فندق وسط مدينة في شمال ألمانيا. أرتجف من البرد، وظهري يسبح في العرق. وصلت قبل يومين، أجرّ جسدي المنهك. في القطار — هل كنت حقاً في القطار؟ — كان السعال كضربات مدفع. الشاب الذي جلس بقربي ظلّ يتململ، ثم نهض وغيّر مقعده. أقول لزميلي: نصحني الجميع بعدم السفر، قالوا لي إنني مريض. قلت لهم: ستكون الأمور على ما يرام. لكن الأمور لم تكن على ما يرام.

يوم أمس كان اليوم الأول من المؤتمر، قضيته كما أقضي هذا اليوم: مطروحاً على السرير.

هل حقاً حدث ذلك؟

لا…

أنا لم أسافر.

أنا موجود في بيتي جنوب ألمانيا.

لا يوجد مؤتمر في هذه الفترة.

الكريب لعين، والحمى تضرب الدماغ.

سرير الفندق يميل بي، والأضواء تتأرجح في الضباب. ألتفت إلى النافذة. الشارع مظلم، لكن شجرة عارية من الأوراق تطل، مزينة بأضواء صغيرة. يقول زميلي الألماني، كأنه يفهم استغرابي:

– هذه احتفالات رأس السنة.

– رأس السنة؟ ما زال الوقت مبكراً، أقول، وأسنانـي تطقطق.

يرد: أحمد، أنت تغلي من الحرارة وتهذي. سأذهب وأجلب لك دواءً من غرفتي.

أهذي؟

أين أنا؟

لا أدري.

رأسي ثقيل، والضباب كثيف، والغرفة تدور من حولي. تذكرت. يحتفلون بنا. تعال يا زميلي. هم يزينون الشوارع احتفاءً بنا، بنهاية الكابوس. كيف سأقول ذلك؟ ألمانيتي كسيحة من دون حمى، فكيف بها مع الحمى؟

ألتفت إلى الطاولة. أحسّها تميل، تصغر، وتبتعد. الهاتف عليها يغيم في المشهد. أراه وأفكر أن أمدّ يدي، لكني لا أمدّها. لا أستطيع. تعال يا زميلي. سأخبرك لماذا. سأترجم العبارة على الهاتف، وستعرف لماذا يزينون الشوارع. الهاتف ينقذني في لحظات كهذه، لكنه بعيد، مثل حلم قصيّ.

يعود زميلي. يلحّ عليّ أن أتناول حبّة خافض الحرارة، لكني أمتنع. زوجتي ألحت عليّ قبل يومين. قلت لها إنني أكره الأدوية. يحاول زميلي، وأنا أشاهده يذوب في الضباب. أسناني تطقطق، العرق يسيل، أشمّ رائحته المالحة، وأرتجف.

هل أهذي، أم أن ذلك حدث فعلاً؟

أقول له: هل تعرف لماذا يحتفون ويزينون الشوارع؟

– نعم، أعرف، يقول لي كي يسايرني وينهي الحديث. ثم يتابع بنبرة تهديد: سأتصل بالإسعاف إن لم تتناول الدواء.

الإسعاف؟ لماذا؟ أنا بخير… بخير؟

ألتفت إلى النافذة. أحاول الحديث، لكن الكلمات تذوب من الحمى.

العالم يحتفل بعيدنا. عيد الثامن من ديسمبر.

أبوه عاطل عن الأمل، يائس من بلاده، ولا يحب الأخبار. لا شك أنه فكر في ذلك

تستغرب، أليس كذلك يا زميلي؟

ابني أيضاً كان يستغرب. كان يراني في مثل هذه الأيام من السنة الماضية أتابع الأخبار: نشرة وراء نشرة. لم يكن يفهم.

الأخبار فجأة؟

أبوه عاطل عن الأمل، يائس من بلاده، ولا يحب الأخبار. لا شك أنه فكر في ذلك. سألني أخيراً:

– ما القصة يا بابا؟

القصة… القصة طويلة يا صغيري.

لنشاهد الأخبار. أنت صغير على السياسة. والقصة "مشربكة"، ولا أعرف من أين أبدأ. سأحكي لك قصة أقصر منها.

كنت في عمرك، سبع سنوات. الدنيا صيف، وكنا ننام في الحوش. كان أبي يشاهد مباراة على تلفاز يشبه الصندوق، يقف على طاولة صغيرة. أظنها مباراة سورية والسعودية. متى كان ذلك؟ 1994؟

كنت أشاهد معه وأتفاعل كالمجنون. ورثت عنه هوس الكرة. طالت المباراة، وأظنني غفوت. لا أدري كم مرّ من الوقت، لكني قفزت مذعوراً على صوت إطلاق نار. فاز المنتخب في مباراة مصيرية، فأخرج أبي سلاحه وراح يحتفل.

تفهم؟

مباراة للتسلية، في بطولة من ست مباريات، والنتيجة أن يخرج أبي سلاحه ويحتفل.

بطولتنا التي أتابع أخبارها الآن، وأقفز مع كل هجمة، لم تكن للتسلية يا صغيري. ولم تكن من ست مباريات. كانت بطولة طويلة، بدأت قبل أربع عشرة سنة. تغيّر فيها طاقم الفريق آلاف المرات. ماتوا جميعاً. وتغيّر الجمهور. مات كثير منه. صارت المباراة من طرف واحد. صار الملعب مقبرة. صار الجمهور يفكر بنهاية المباراة، في الصفّارة فقط. لم تعد النتيجة مهمة.

لكن فجأة، في لحظة كان الحكم ينظر فيها إلى ساعته، ويضع الصفّارة في فمه ليعلن الخسارة — خسارتنا — تغيّر كل شيء. انقلبت المباراة. صارت لمصلحتنا. ريمونتادا في الدقائق الأخيرة. فوز مفاجئ قلب النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وتسألني لماذا لا أفارق التلفاز؟

لماذا أقفز، وأرقص، وأحتفل، ويحتفل العالم؟

أسناني تطقطق. القصة التي رويتها لابني أعدتها لزميلي، لكني أظنها لم تخرج. أظنها انصهرت. ذابت من الحمى. تصاعدت كبخار. لن يفهم فكرتي، ولن يفهم لماذا أحدق في النافذة.

ها هي ملامحه تتراءى أمامي، مغبّشة وسط الضباب. ينظر إليّ بشفقة، يحمل حبّة الدواء وكأس الماء. طويل، كمعظم سكان هذا البلد. لا أرى نهايته. أقول له شكراً لتعاطفك، شكراً لحبّة الدواء، لكن الكلمات لا تخرج. تذوب… تذوب… وأنا أذوب من الحرارة.

أحاوره بعينيّ المرهقتين. أجهد لأقول شيئاً:

تعرف؟

ليتنا نتعلم التعاطف.

ليتنا، نحن الفائزين في المباراة بثوانيها الأخيرة، نتعاطف.

نتعلم التعاطف.

نبكي حين نرى إنساناً تُهان كرامته ويُقص شاربه.

نبكي بدل أن نضحك.

نبكي حين نشاهد رجلاً يُجبر على العواء ككلب.

وليتنا، كلما رأينا مثل هذه المشاهد، تذكرنا فقط: لماذا خضنا المباراة أصلاً.

ليتنا، يا زميلي.

ثم…

تبخر المشهد.