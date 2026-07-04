ريما حسن مزعجة

ريما حسن مزعجة. هنيئاً لها. فقد أخرجت اليمين الفرنسي الصهيوني عن طوره وجعلته يتفرّغ لشن حملة من رفع الدعاوى ضدّها على مدى سنتين حتى الآن، بالتواطؤ الواضح مع حلفاء في القضاء، وبالطبع في الإعلام الفرنسي، الذي بات منذ سنوات مملوكاً لقلّة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، تتحكّم فيها الميول السياسية والمصالح الاقتصادية لمالكيها، وأغلبهم أنصار لصهاينة إسرائيل.

وريما حسن مزعجة لا شك. فهي تعرف تماماً ما تتحدّث به، ومتى وكيف تتحدّث به، وإلى من. تُتقن هذه النائبة البرلمانية الأوروبية اللغة والأسلوب اللذين يجب استخدامهما لدى مخاطبة الرأي العام الغربي الذي تربّت في كنفه مذ كانت في الحادية عشرة من عمرها: طفلة فلسطينية قادمة من مخيم النيرب في سورية.

لا أعلم أين تعلّمت ريما حسن فن النقاش. فبراعتها تبدو فطرية. ولا شك أنّ ما يجعلها مُحاججة رائعة هو إتقانها لملفّها وإدراك نقاط ضعفه وقوته، وما يحكم المُخيّلة الغربية التي تخاطبها، عن بلدها الأم فلسطين، من تصوّرات ترسّخت عبر سنين من التأثير الإعلامي.

وكونها منخرطة في الشأن العام ونائبة وعضواً في حزب "فرنسا الأبية"، أتقنت ريما قواعد اللعبة السياسية والإعلامية السائدة في بلادها الثانية، فساجلت وفق احترام الحقائق والبديهيات، مُتسلّحة بمعرفتها العميقة للمجتمع الفرنسي من جهة، وللقيم التي تحترمها أوروبا عامة، إضافة بالطبع إلى القضية الفلسطينية وما يحكم التجاذبات حولها.

ما يجعل ريما حسن مُحاججة رائعة هو إتقانها لملفّها وإدراك نقاط ضعفه وقوّته

كثيرون، مثلي، تعرّفوا إلى هذه الشابة السمراء التي تنضح عيناها بالذكاء، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كانت منشوراتها على منصة إكس غاية في البراعة والوضوح إلى درجة أنّ مجرّد متابعتها مع بعض البحث الاستكمالي، كان من المُمكن أن يثقّف المُتابع المُستجد بنواحٍ أساسية من تاريخ القضية الفلسطينية ويدحض البروباغندا الإسرائيلية التي كانت مُهيمنة على وسائل الإعلام بداية الطوفان.

ومن الطبيعي أن يدفع هذا الحدث الأخير بريما حسن إلى واجهة السجال حول حدث غزّة، خاصة مع تصاعد الحرب الإعلامية التي كانت تشنّها إسرائيل لتضليل الرأي العام الغربي بعد تفاقم توحّشها. وهو تغوّل كان مرئياً بالصوت والصورة وبالبثّ المباشر على شاشات العالم. لقد جمّدت إسرائيل الكوكب أمام شاشاته، مُتابعًا بذهول من لا يصدّق ما يراه، جرائمها الإبادية بحقّ الشعب الفلسطيني، واللبناني، فضلًا عن السوري.

لكن ما أثار شغفي لدى مُتابعتها، كان تعقيبها على تعليقات متابعي منشوراتها، إن كانوا محترمين أم من الكارهين، بثقة وشغف من دون أن تفقد اتزانها أو تُضيّع بوصلة المسألة الأساسية، بلغة صريحة موثّقة بالدلائل والمعلومات، وأسلوب ماكر ومُحبّب في آن (لي على الأقل)، من دون إسفاف أو استظراف للنفس.

هناك استماتة من قبل اللوبي الصهيوني الفرنسي، لتصفية الحساب مع ريما حسن وحزب فرنسا الأبية الذي تنتمي إليه

ومن الطبيعي حين تزعج اللوبي اليميني المُتصهين أن يُحرّك آلته وأدواته للتصدي لها ونزع الشرعية عنها وصولًا، ربما، إلى منعها من الترشّح لولاية أخرى في البرلمان الأوروبي. هكذا، وخلال عامين فقط، تعرّضت الشابة لحملة قضائية بدت في بعض تفاصيلها مُدهشة ومُثيرة للسخرية. كما في دعوى على خلفية نشرها ترجمة فرنسية لقصيدة "سجل أنا عربي" لمحمود درويش، أو اقتباساً عن فرانز فانون الكاتب الشهير بمناهضته للاستعمار.

هكذا رُفعت ضدها 16 دعوى قضائية، رُفضت منها 13 من دون اتخاذ أيّ إجراء إضافي. كما استُدعيت من قبل الشرطة الفرنسية ست مرات بإجمالي يزيد عن 45 ساعة من الاستجواب.

ولأنّها تفهم أن ما يحصل معها هو اضطهاد على خلفية نشاطها السياسي، فقد حضرت جميع المُقابلات من دون التذرّع بحصانتها البرلمانية تضامناً مع المواطنين الأوروبيين الذين يُحاكمون لدعمهم فلسطين، والذين لا يتمتّعون بالحماية القانونية أو بالوسائل نفسها للدفاع عن أنفسهم.

أما جديد هذه الحملة، فهو احتجاز الشرطة الفرنسية لها إثر نشرها اقتباساً للمناضل الأممي، كوزو أوكاموتو، وذلك بحجة "تمجيد الإرهاب"، ومن ثم الادعاء عليها أمام القضاء!

يقول الاقتباس "كرّست شبابي للقضية الفلسطينية، وطالما هناك اضطهاد فالمقاومة لن تكون فقط حقاً، بل واجباً". أين الإرهاب في هذا الكلام؟

فسّر المدعي العام، وعطفاً على تنفيذ أوكاموتو لعملية اللد في فلسطين المحتلة فيما بعد، أنّ ريما تمجّد هذا النوع من العمليات التي تصنّفها أوروبا إرهابية. أي إنّه يحاكمها على النيّة.

لم يسبق أن وُضع عضو في البرلمان الأوروبي رهن الاحتجاز لدى الشرطة بموجب "التلبس بالجرم المشهود" لمجرّد التعبير عن آراء سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي

لكن الفتاة لم تذكر إلّا ما تمجده القوانين الدولية من حقّ وتعترف بشرعيته. أي مقاومة الظلم والاضطهاد وكلّ احتلال. إنّ التطوّع لاستنتاج ذلك من اقتباس قد يقوله أي شاعر أو أديب أو سياسي أو قانوني في العالم، هو نوع من كيد سياسي بلبوس القضاء.

هناك استماتة من قبل للوبي الصهيوني الفرنسي، لتصفية الحساب مع ريما حسن وحزب فرنسا الأبية الذي تنتمي إليه.

وإن كان اعتقال نائبة خلال ولايتها هي سابقة مذهلة، فإنّ المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تخلّلت احتجازها، كانت بالحدّ الأدنى مُثيرة للقلق على بلاد الحريات وحقوق الإنسان.

لقد أرست فرنسا سابقة غير مسبوقة وخطيرة في أوروبا: إذ لم يسبق أن وُضع عضو في البرلمان الأوروبي رهن الاحتجاز لدى الشرطة بموجب "التلبس بالجرم المشهود" لمجرّد التعبير عن آراء سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

والأخطر من ذلك، أنّ النيابة العامة ضلّلت عمداً الرأي العام بإبلاغ الصحافة أنّ ريما تخضع لاختبار سموم (مخدرات) برّأتها نتائجه التي تأخّر إعلانها عمداً، ممّا سمح بانتشار ادّعاءات كاذبة أضرّت بسمعتها. والأسوأ أنّها خضعت لاستجوابات مُتطفّلة بشأن هُويّتها ودينها. كما وُضع هاتفها تحت المراقبة بأثر رجعي بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026، أي قبل عدّة أشهر من بدء أيّ إجراءات جنائية. إضافة إلى تتبع تحرّكاتها بشكل شامل.

ويُعدّ التدخل السياسي في هذه القضية بمثابة فضيحة دولة حقيقية، يبدو أنّ بطلها، بحسب صحيفة "لو كانار إنشينيه"، المتحدّث باسم وزارة العدل، ساشا ستراوب-كان، الذي تورّط بشكل مباشر في تسريب ونشر معلومات كاذبة للصحافة.

لكن ريما حسن لم تسكت، فتقدّمت بشكويين: بسبب انتهاك سرّية التحقيق، وانتهاك الخصوصية وإساءة استخدام السلطة، وبشأن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب سلاحاً للقمع السياسي.

في السابع من يوليو/ المقبل، ستمثل ريما أمام القضاء في أوّل جلسة لها. على أمل ألا ينجح اللوبي الصهيوني في جرّ فرنسا إلى المستنقع الوسخ الذي "تبلعط" فيه اليوم إسرائيل بوصفها دولة إبادة يحكمها مطلوبون للعدالة الدولية وتنخر مجتمعها العنصرية وكراهية الكوكب بكامله.

أمّا ريما، فالأرجح أنها ستُكمل ما تفعله، مستمرّة، لسعادتنا، بإزعاجهم.