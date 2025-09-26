رحلة الاستدانة لم تنته.. في مصر الأرقام معيار الحقيقة

منذ يونيو/ حزيران 2013 يتغنى أنصار "فخامة" الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازات لم تشهدها مصر منذ عصر البطالمة، عصر النهضة الصناعية والعلمية. هؤلاء يرفعون شعارات تعلي من قيمة إنجازات لم يرصدها علماء الاقتصاد المحايدون، إذ جاءت الأرقام عكس ما أعلنوه، ولست هنا بصدد الحديث عن أرقام "المعارضين المغرضين" الذين تحول جميعهم إلى إرهابيين خطرين على مستقبل مصر.

محاولات الدولة لتجميل إنجازاتها الوهمية، بإعلاميين يعتمدون في الأساس على جهل المتلقي، فشلت أمام مراكز البيانات وهيئة الإحصاء الحكومية التي خرجت لنا بأرقام تتضمن الحد الأدنى من المصداقية، حتى لا تخالف المؤسسات العالمية، فليس من المنطق أن يصل التضخم في المدن المصرية إلى 26.5% وتخرج أجهزة الدولة لتنفي ذلك، هنا الرقابة الدولية تدفع إلى إعلان الأرقام بدقة، حيث تبعات لا يمكن تداركها، ولا سيما مع مساهمة مؤسسات التمويل العالمية في الاقتصاد المصري.

وبعد سنوات من الاعتماد على صندوق النقد، نصح محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الحكومة، بتبني "مسار اقتصادي مختلف" بعيداً عن الاعتماد التقليدي على برامج الصندوق، ما يعد دليلاً على فشل البرامج الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وتدّعي أنها حققت إنجازات كبرى لم يحققها رئيس من قبل.

محيي الدين قال إن العلاقة الحالية بين مصر وصندوق النقد تأتي في إطار اقتصاد إدارة أزمات منذ 2015، فهل تعلم الحكومة أن الاستقرار الاقتصادي المصطنع الذي تعلنه عبر إعلامييها، في نظر الخبراء ليس استقراراً ولا يأتي ضمن آليات بناء الدول؟ أم ستخرج رجالها ليصفوا محيي الدين بالإخواني الذي يروّج إشاعاتٍ تستهدف الدولة ورموزها؟

أرقام الأجهزة المصرية والإحصاءات المحلية والدولية تكشف عن أن مصر شهدت إخفاقات متعددة في عديد من القطاعات، ما أثر سلباً على الإدارة السيئة لملايين من المواطنين التي أصبح جلّ همهم قوت يوم بيوم، فلا مجال لأي رفاهية ولا سبيل لأي طموحات، حتى العلاج قد يؤجل، ومن تيسر له مقابله النقدي ربما لا يجده لشح أسواق الدواء واختفاء بعض الأصناف المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

نسبة الفقر في مصر ارتفعت 300 % خلال 12 عامًا، إذ سجلت حتى النصف الأول من العام الجاري 66 % من إجمالي السكان، بينما كانت في عام 2013 وفقًا لتقارير البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 26.3 %. تلك النسبة التي تشير إلى خلل في الإدارة لم تلفت انتباه القائمين على الحكم بأي شيء، فما زال الإعلام يخيل إلينا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الحكومة تسجل نموًّا اقتصاديًّا لم تشهده من قبل.

إذا سارت طريقة الحكم كما هي الآن فسنجد معدلات الفقر التهمت 90% من السكان بعد 10 سنوات أخرى، فالإصلاح يبدأ بالاعتراف بالخطأ، ونحن هنا لسنا أمام خطأ فحسب، بل نحن في خطر، يجب على الوزراء والمسؤولين أن يعترفوا بسوء إدارتهم، وأن يضعوا خطة عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تعرض النسيج الاجتماعي للخطر.

نجاح أي أمة مرهون بالأرقام، والإنجاز ليس تصريحًا إعلاميًّا أو مذيعًا يهاجم المنتقدين ويصفهم بالإرهابيين أعداء النجاح، الأرقام هي معيار الحقيقة التي لا تعرف الكذب. أرقام وزارة المالية تقول إن نسبة الدين إلى الناتج بلغت 95 % والتهمت فوائد الديون 79 % من إيرادات الدولة.

وتبسيطًا لما سبق، اعتمدت الحكومة مشروع ميزانية العام المالي 2025/2026 بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، بما يعادل 91 مليار دولار، ستنفق الدولة منها 80 مليار دولار على فوائد الديون، وهنا يطرح كل عاقل سؤالاً منطقيًّا من أين ستأتي الحكومة بأموال تنفق بها على القطاعات المختلفة مثل التعليم - الصحة وخلافه؟ هذا السؤال أجاب عنه وزير المالية السابق محمد معيط الذي يشغل حاليًّا رئيسًا للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بأن الوزارة ستستدين من جديد.

وبذلك تدخل مصر حلقة مفرغة خلاصتها "استدانة لسداد الديون ثم استدانة"، حيث أثقلت تلك السياسات الاقتصادية كاهل المواطنين بعبء فوائد وأقساط شكلت تحديات كبرى، والتهمت جل المصروفات العامة، ما يدفع مجددًا أنظار الحكومة إلى جيوب المواطن، وتكون البداية بتصريح من مسؤول يشتكي من التكلفة التي تتحملها شركات الكهرباء والبترول ويطالب بتخفيف أحمال الكهرباء التي وصلت مستويات قياسية.

التصريح يثير الخوف من انقطاع التيار في ذروة الصيف، ما يضع الشعب الذي أصبح مصدرًا رئيسيًّا للدخل أمام خيارين، إما انقطاع مجدول للكهرباء، وإما زيادة في الأسعار، والخيار الأخير هو الأقرب للتنفيذ، ولا سيما بعد أن رفضت وزارة المالية طلبات برلمانيين بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والوقود التي تعتزم رفعها بنسبة 20% و15% على التوالي.

وأخيرًا، أريد أن أقول إن رحلة الحكومة المصرية من الاستدانة لم تنته، ويبدو أن مستقبل الديون أصبح معقدًا نسبيًّا، حيث اشترط صندوق النقد تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة التي تبلغ 2.5 مليار دولار، الأمر الذي يعني صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، وذلك يشير بشكل حتمي إلى توجه قوي إلى تلبية تلك الاشتراطات للحصول على الدعم، والمواطن هو الوحيد الذي يدفع الثمن.

وأخيرًا الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر لا يراها القائمون على الحكم، وهنا بيت القصيد، فكيف لا تخشى حكومتنا ارتفاع معدلات الدين؟ ولا ترى في زيادة نسبة الفقر والبطالة أزمة؟ ولا ترى في ارتفاع معدلات الهجرة، ولا سيما الكفاءات، خطرًا يهدد مستقبل المصريين؟ القيادة في مصر لا ترى إلا كونها أنجح إدارة حكمت البلاد منذ عصر البطالمة، ولا تدري أن البطالمة أنهوا استقلال مصر كياناً سياسياً مستقلّاً، وحولوا البلاد إلى إمبراطورية رومانية بعد وفاة كليوباترا. فهل من مجيب؟