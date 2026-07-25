ذلك الحضور البديع

كنّا نعود سيراً على الأقدام من مطعم الجعشني القريب من منزلنا. لم يكن في الأمسية ما يستحق أن يُحفظ في الذاكرة. عشاء عادي، وشارع هادئ، وليل يشبه عشرات الليالي التي مرّت قبلها وبعدها. ومع ذلك بقيت تلك الأمسية مُعلّقة في ذهني. ربّما لأنّ الذاكرة تعرف أحياناً ما لا نعرفه نحن، تحتفظ بما سيُصبح يوماً نادراً قبل أن ندرك ندرته.

كنّا نتبادل التعليقات المرحة عن صاحب المطعم. أُطلق ملاحظة عابرة من تلك الملاحظات التي تخرج من دون تفكير فيلتقطها بسرعة ويضيف إليها تفصيلاً يجعلها أكثر طرافة ممّا كنت أقصد. ثم أعود أنا لأبني على ما قاله، فنمضي دقائق طويلة نضحك على شيء قد يبدو تافهاً لأيّ شخص يسمعنا من الخارج. كان يميل للخلف حين يضحك، ضحكة تبدأ في العينين قبل أن تصل إلى الصوت. كان يمتلك موهبة نادرة في التقاط المفارقات الصغيرة. يرى ما لا يراه الآخرون، أو ربّما يرى الأشياء نفسها لكن من زاوية مختلفة قليلاً.

في تلك اللحظات كنت أنسى فارق العمر بيننا. لم يكن بالنسبة لي ابن أخت يصغرني بسنوات. كان صديقاً بالمعنى الحقيقي للكلمة. من أولئك الأشخاص الذين لا تحتاج إلى شرح طويل أمامهم. تكفي نصف جملة أو نظرة أو تعليق عابر فيفهم المقصود ويكمل البناء عليه كأنّه كان يفكّر بالفكرة نفسها منذ البداية. هذا النوع من الأشخاص نادر. ليس لأنّهم يفهمون ما تقوله، بل لأنّهم يفهمون ما لم تقله بعد.

بريق لا يُوصف ولا يُصوَّر، ولا يبقى إلا في ذاكرة من رآه

حين أفكّر فيه اليوم، لا أتذكّر أولاً شهاداته أو نجاحاته أو المواقع التي وصل إليها. هذه الأشياء موجودة في السجلات، يمكن لأيّ أحد أن يجدها. لكن ما لا يجده إلا من عرفه هو: ضحكته، وسرعة بديهته، وذلك البريق الذي كان يظهر في عينيه حين يلتقط نكتة أو ملاحظة أو مفارقة صغيرة في الحياة اليومية. ذلك البريق الذي لا يُوصف ولا يُصوَّر، ولا يبقى إلا في ذاكرة من رآه.

لكن تلك الخفّة لم تأتِ من حياة سهلة. على العكس. منذ سنواته الأولى كان عليه أن يشقّ طريقه وسط ظروف لم تكن دائماً رحيمة. عرف الصعوبات مُبكّراً في سنّ لا ينبغي فيها للإنسان أن يتعلّم كيف يتكيّف مع الصعوبات، لكنّه لم يسمح لها أن تعرّفه بالكامل. كان يبدو لي دائماً كمن يحمل حملاً ثقيلاً لكنه يرفض أن يسلّمه للآخرين. يواصل السير ويتقدّم خطوة بعد أخرى، من دون شكوى كثيرة ومن دون ضجيج. وأحياناً كنت أتساءل: أيّهما أصعب حَمْل الثقيل، أم إخفاؤه بهذه الخفّة؟

درس واجتهد وتفوّق. غادر طلباً للعلم ثم عاد. بحث عن مكانه في الحياة كما يفعل كثيرون، لكنّه فعل ذلك بإصرار هادئ. لم يكن من الأشخاص الذين يلفتون الانتباه إلى إنجازاتهم، وربّما لهذا كان تأثيره أكبر ممّا يُدرك. كان من أولئك الذين يتركون أثرهم في الناس من خلال طريقة حضورهم أكثر ممّا يفعلون من خلال الكلام عن أنفسهم. الأشخاص الذين يتحدّثون عن أنفسهم كثيراً يملؤون المكان بأصواتهم. أما هو فكان يملؤه بحضوره... وهذا أبقى.

الأشخاص الذين يتحدّثون عن أنفسهم كثيراً يملؤون المكان بأصواتهم. أما هو فكان يملؤه بحضوره... وهذا أبقى

ومع السنوات، صار من المُمتع أن أراقب تحوّله من طفل فضولي إلى شاب يبني مستقبله، ثم إلى أب يحمل مسؤولياته بثقة ومحبّة. وفي كلّ مرحلة كنت أجد الشخص نفسه. الذكاء نفسه. اللطف نفسه. وتلك القدرة العجيبة على جعل من حوله يشعرون بأنّ الحياة أخفّ قليلاً. كأنّه أتى إلى الدنيا وهو يعرف شيئاً لا نعرفه أنّ الحياة لا تستحق كلّ هذا الثقل الذي نحمله لها.

ثم جاء الخبر.

حتى اليوم تبدو العبارة ثقيلة؛ لأنّ بعض الناس يجعلوننا نعتقد، من دون أن نشعر، أنّهم جزء ثابت من المشهد. نعتاد وجودهم كما نعتاد وجود الأشجار الكبيرة أو البيوت القديمة أو الطرق التي نسلكها دائماً. لا نفكّر في احتمال غيابها. ثم يحدث ما لا نتوقّعه، فنكتشف أنّ الحياة لا تعطي أحداً ضمانات.

ومنذ ذلك اليوم، أعود أحياناً إلى تلك الأمسيات قرب مطعم الجعشني الصغير في شارع المطار. ليس لأنّها كانت أهمّ الأمسيات في صداقتنا، بل لأنّها تشبهه. بسيطة كما كان. خفيفة كما كان. مليئة بالضحك كما كان. ولا تدرك قيمتها إلا بعد زمن، كما لم ندرك قيمته إلا بعد أن أصبح غيابه يملأ المكان الذي كان يملؤه حضوره.

لم ندرك قيمته إلّا بعد أن أصبح غيابه يملأ المكان الذي كان يملؤه حضوره

ومع التقدّم في العمر، بدأت أؤمن أكثر أنّ بعض الناس لا يغيّرون العالم بالمعنى الذي تتحدّث عنه الكتب أو الأخبار. لكنّهم يغيّرون حياة من حولهم بطرق أكثر هدوءاً وأعمق أثراً. يجعلون الأيام أوسع قليلاً، والضحك أخفّ قليلاً، ويجعلونك تشعر أنّ هناك شخصاً يرى ما تراه، وهذا، في لحظات كثيرة، يكفي.

كان واحداً من هؤلاء.

لهذا؛ حين أفكّر فيه اليوم، لا أفكّر في الغياب بقدر ما أفكّر في الحضور. ذلك الحضور الذكي والهادئ والنبيل، الذي عبر حياتنا من دون ضجيج، وترك وراءه مساحة لا يستطيع أحد أن يملأها بالطريقة نفسها. ذلك الحضور البديع.