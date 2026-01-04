دهاليز العلمانية: بين تراكم المفهوم وهيمنة الأيديولوجيا

ليست العلمانية مفهومًا واحدًا مُستقيمًا وواضحًا، بل شبكة من الدهاليز المفاهيمية والتاريخية والأيديولوجية، يدخلها القارئ عبر بوابة الفصل بين الدين والدولة، ليجد نفسه داخل مسارات مُتشابكة، سياسية، قانونية، معرفية، وقيمية، يفرض كلّ منها تصوّرًا جزئيًا ومبتورًا للظاهرة. وبجانب هذا الاختزال التعريفي، تُستخدم العلمانية في الخطاب العام بوصفها مفهومًا إحاليًا لا يُعرَّف بذاته، بل بالإحالة إلى مفاهيم أخرى تتقاطع معه وتترادف أحيانًا، كالديمقراطية، والليبرالية، والعقلانية، أو على النقيض، كالمادية، وتضييق الحريات الدينية، والانحلال الأخلاقي. هذا التناقض الدلالي بين تقاطعات العلمانية لا يُفضي إلى توضيح المفهوم بقدر ما يزيده غموضًا وتعقيدًا، ويحوّله إلى حقل دلالي رمزي يُستعمل شعارًا صالحًا للتوظيف الأيديولوجي أكثر منه مفهومًا تاريخيًّا وتحليليًّا. من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة تفكيكية تُعيد تحليل مفهوم العلمانية وتحرّره من عوالق الترادفات والتناقضات تمهيدًا لفهم أكثر دقّة لتشكّلاته وسياقات اشتغاله.

من الناحية الاصطلاحية، لا يُعتبر لفظ "عَلماني" (بفتح العين) واشتقاقاته دخيلًا على اللغة العربية، إذ يعود تاريخ استخدامه لأكثر من ألف عام، ويرِد بمعنى الدنيوي والزمني، وهو مشتق من العالَم. إذًا هو ليس مصطلحًا مستوردًا من الغرب كما هو شائع، بل قد سبق ظهوره ظهور مصطلحات مركزية في الفكر الإسلامي الحديث مثل الحاكمية وتطبيق الشريعة، التي لا يتعدّى تاريخ استخدامها المائتي سنة الأخيرة، ما يجعل جذور الاصطلاح قديمة نسبيًا عند العلمانية في السياق العربي، المسيحي على الأقل. أمّا في السياق الإسلامي، فلا وجود لمصطلح "العلمانية" (بلفظه) في التراث الإسلامي الكلاسيكي. ويعود أقدم استعمال صريح للمصطلح في التاريخ الإسلامي إلى مطلع القرن العشرين، في سياق الترجمة والسجال الفكري مع الفكر الأوروبي الحديث. ومع ذلك، يمكن تسجيل أوّل إشارة إسلامية للمفهوم عند جمال الدين الأفغاني الذي صاغ له توصيفًا خاصًا باستعماله مُصطلحًا مُشتقًا من الدهر، في "الرد على الدهريين".

تاريخيًا، يمكن تعريف العلمانية بوصفها سيرورة تمايز بين المجال الديني والمجال الدنيوي، وهو تمايز يختلف في شكله وأبعاده من سياق حضاري إلى آخر، إذ لا ينحصر في التاريخ المسيحي وحده بل يمكن تعميمه على جميع التجارب الدينية التاريخية، بما فيها الإسلامية التي عَرفت بدورها أشكالًا مُتعددّة من التمييز الوظيفي والرمزي بين مجالات: الدين والدنيا، الفقهاء والأمراء، الشرع والعرف، النقل والعقل، العمل والعبادة، الزكاة والجباية، وغيرها. ولعلّ حديث تأبير النخل، بما يحمله من إشارة إلى تمييز الشؤون الدنيوية عن الشؤون الدينية، يعكس حضورًا مُبكّرًا للوعي الدنيوي (العلماني) في الإبستمولوجيا الإسلامية، من دون أن يرقى ذلك بالضرورة إلى مفهوم العلمانية بوصفها فلسفة أو مشروعًا أيديولوجيًّا. غير أنّ التمييز بين الدين والمجالات الدنيوية ليس إطارًا تصنيفيًا ثابتًا، بل هو عملية تاريخية مستمرّة، يعاد فيها تعريف الدين نفسه، وتحديد مدى تأثيره وتداخله مع المجالات الأخرى، ورسم حدود مجاله من حيث التمدّد والانحسار.

أمّا من منظور أيديولوجي، فلا يحظى هذا التعريف بقبول واسع في الأوساط الدينية والعلمانية على حدّ سواء، لأنّه لا يتيح اتخاذ موقف مبدئي حاسم من الظاهرة، سواء بالقبول أو الرفض. لذلك يُستبدَل مفهوم التمايز بين المجالات بمفهوم الفصل، سواء قُصِد به الفصل بين الدين والدولة، كما في العلمانية الناعمة، أو بين الدين وبقية المجالات الدنيوية، كما في العلمانية الصلبة. هذا التعريف يحوّل العلمانية من ظاهرة إلى موقف من هذه الظاهرة، أي إلى قيمة معيارية تحدّد كيف ينبغي أن تُنظّم العلاقة بين الدين والدنيا، وبالأخص في مجالات السياسة والدولة والقانون. وبهذا تنتقل العلمانية من كونها سيرورة تاريخية إلى عقيدة أيديولوجية تسعى إلى تعميق الفصل بين الدين وبقية المجالات، بما يؤدي الى حصر الدين في المجال الخاص وتجريده من أيّ سلطة على التشريع والأخلاق والمعنى، واختزاله في بعده الثقافي والهُويّاتي والرمزي.

في السياق الحديث، لم تعد ثنائية الدين والدنيا كافية لفهم الظاهرة العلمانية. فقد صار تعريفها أكثر عمقًا وتعقيدًا من مجرّد تمايز أو فصل بين المجالين؛ فلم يعد المجالان يُعرَّفان تعريفًا تقابليًا، بحيث تكون الدنيا مجرّد ما يقع خارج مجال الدين، ويكون الدين ما يتعالى على الدنيا ويقف نقيضًا لها. بل تحوّلت الدنيا في صورتها الحديثة، أي العلمانية، من مجرّد مجال أو حيّز عملي إلى سردية كبرى، تملك منطقها القيمي الخاص، وتدّعي القدرة على توليد المعنى، وتنظيم المعرفة، وتأسيس المشروعية، باستقلال عن أيّ مرجعية خارجية، سواء كانت دينية أو فلسفية أو أخلاقية، بحيث يحتكم العلم إلى التجربة والاقتصاد إلى السوق والفن إلى الذوق والأخلاق إلى المجتمع والعقيدة إلى الفرد والقيمة إلى المنفعة. وفي هذا التحوّل، لم تعد العلاقة بين الدين والدنيا علاقة تمايز وظيفي أو توزيع أدوار، بل غدت علاقة ندية تنافسية، تسعى فيها "الدنيوية،" بوصفها أفقًا معياريًا حديثًا، إلى استبدال الدين بوصفه إطارًا مرجعيًّا نهائيًّا، أو على الأقل، إعادة تعريفه، وتحييده من المجال العام. وقد أدى هذا التوسّع المعياري للعلمانية، حين تجاوز حدوده الوظيفية، إلى انقلابه على ذاته بحيث صارت، هي ذاتها، مبدأً مُغلقًا مُقدّسًا يحتاج إلى العلمنة، فاتحًا في الأوساط الأكاديمية الباب أمام تساؤلات جوهرية عن "ما بعد العلمانية" في محاولة لإعادة التفكير في حدود الظاهرة، ووظائفها، وادّعاءاتها الكلية.