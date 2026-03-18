خطأ إيران الاستراتيجي

في خضم التوتّرات المُتصاعدة في المنطقة، تبدو المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أكثر تعقيداً من مجرّد صراع عسكري مباشر. فهذه المواجهة لا تُقاس فقط بعدد الضربات الجوية أو حجم الدمار، بل بطبيعة الأهداف الاستراتيجية لكلّ طرف، وبالنتائج السياسية التي ستترتّب عليها في المديين المتوسط والبعيد. وبينما يسعى كلّ طرف إلى تقديم نفسه مُنتصراً أمام الرأي العام، فإنّ أحد أبرز الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها طهران يتمثّل في استعدائها دول الخليج العربي عبر توجيه ضربات مباشرة أو غير مباشرة إليها، وهو ما عزّز القناعة لدى هذه الدول بأنّ إيران دولة لا يمكن الوثوق بها.

كان بإمكان إيران أن تتبع سياسة أكثر براغماتية، وأن تبني جسوراً من الثقة مع محيطها الخليجي، وأن تقدّم نفسها قوّة إقليمية تسعى إلى الاستقرار والتوازن، إلّا أنّها اختارت توجيه الضربات إلى دول الخليج، أو استهداف أمنها بشكل مباشر أو عبر أدوات غير مباشرة، ما شكّل خطأً استراتيجياً كبيراً. فهذا السلوك لم يؤدِّ فقط إلى توسيع دائرة الخصوم، بل دفع دول الخليج إلى الاقتراب أكثر من التحالفات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بحثاً عن ضمانات أمنية في مواجهة التهديدات المُتزايدة.

وفي السياق، تختلف أهداف واشنطن في أيّ مواجهة عسكرية مع إيران عن أهداف النظام الإيراني نفسه. فالولايات المتحدة تسعى في المقام الأوّل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها السيطرة على ملف اليورانيوم المخصّب الإيراني، وضمان استمرار الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الحرب. كما تهدف أيضاً إلى حماية مصالحها العسكرية والاقتصادية في المنطقة، وضمان عدم قدرة إيران على تهديد حركة التجارة العالمية أو إغلاق المضيق الذي يُعدّ أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وقد يتحقّق ذلك من خلال عمليات عسكرية جوية واسعة النطاق تستهدف البنية العسكرية الإيرانية، وخاصة منظومات الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تشكّل خطراً على الملاحة أو القواعد العسكرية في المنطقة. وفي سيناريو أكثر تصعيداً، قد تلجأ واشنطن إلى نشر قوات برية محدودة في بعض الجزر أو المواقع القريبة من المضيق لإبعاد القوات الإيرانية عنه لمسافات كافية تمنعها من تهديد السفن العابرة.

أما إذا لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق أهدافها بالكامل عبر العمليات المحدودة، فقد تتجه إلى خيار أكثر قسوة يتمثّل في تدمير البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في المناطق القريبة من المضيق، وربما في مناطق أخرى داخل إيران. وسيترافق ذلك مع فرض حصار اقتصادي خانق يهدف إلى إضعاف الدولة الإيرانية من الداخل، مع رهان واضح على احتمال اندلاع احتجاجات داخلية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام السياسي.

في المقابل، تبدو أهداف النظام الإيراني مختلفة إلى حدّ كبير. فالأولوية القصوى بالنسبة له لا تتمثّل في تجنّب الدمار أو الخسائر الاقتصادية، بل في الحفاظ على بقاء النظام في السلطة. ومن هذا المنظور، فإنّ استمرار النظام في الحكم رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية الهائلة يُعدّ، في نظره، انتصاراً بحدِّ ذاته. ولهذا السبب، فإنّ إعلان أيّ وقف لإطلاق النار سيُتبَع على الأرجح بحملة إعلامية واسعة من الطرفين، يسعى كلّ منهما خلالها إلى تصوير نفسه على أنّه المنتصر في هذه المواجهة.

لكن بعيداً عن سرديات النصر والهزيمة، تبقى الحقيقة الأكثر وضوحاً هي أنّ المنطقة العربية هي التي تدفع الثمن الأكبر في مثل هذه الصراعات. فالتوتّرات العسكرية، والتصعيد المُتبادل، وتحويل الخليج إلى ساحة مواجهة بين القوى الكبرى والإقليمية، كلّها عوامل تزيد من هشاشة الاستقرار في المنطقة.

ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة صياغة مشروع عربي حقيقي يقوم على رؤية استراتيجية مشتركة للأمن الإقليمي. فالعالم العربي لا يمكن أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية، ولا مجال بعد اليوم للاعتماد الكامل على القوى الخارجية في حماية الأمن والاستقرار.

إنّ بناء منظومة أمنية عربية أكثر استقلالية، وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول العربية، وتطوير قدرات الردع الذاتي، كلّها خطوات ضرورية لضمان ألا تتحوّل المنطقة مرّة أخرى إلى مسرح للحروب بالوكالة. فالاستقرار الحقيقي لن يتحقّق إلا عندما تمتلك الدول العربية القدرة على حماية مصالحها بنفسها، وأن ترسم حدود التوازن في منطقتها بعيداً عن صراعات الآخرين