خارج العالم بصحبة كلب

يا له من كلب مالطي جميل! كتلة من الشَّعر الأبيض الناعم الممشوط بعناية، تدب على أربع. أنف فضولي أسود فاحم يتشمم الأرض. وذيل مرفوع بأناقة، كقوس فوق الظهر، مكسو بشعر طويل. من رسنه المرن، تشده إليها؛ المرأة ذات التنورة الهفهافة والصندل الذي يشبه نعال روما القديمة. نبحة قصيرة، ركضة خفيفة، وها قد أشاع بعض المرح المحبب، وأخذت الرقة والسلام شكلاً مدنياً على رصيف المشاة، المرصوص بألواح الغرانيت الرمادية. أشيّع الكلب الجميل بنظراتي إلى أن يتوارى في غابة من الأرجل. تبهجني هذه المصادفة المُخفِّفَةُ من وطء الانتظار في مقهى يعج بالهدّارين.

اصطحاب الكلاب في النزهات ارتبط في ذهني على الدوام بعادة بورجوازية. وأحياناً أخرى باستعراض الفتوة عند المراهقين المنحرفين في الأحياء الشعبية، الذين يبحثون في الكلب عمّا يُضاعف من رعونتهم، مثل تلك الوشوم على الأجساد، وندوب الشفرات. بخلاف كلاب المرفهين التي قد تبدو عاقلة حتى وهي في حجم كبير مفزع، مثل الماستيف الإنكليزي، أو كاني كورسو، أو الراعي الألماني، أو الدنماركي الضخم (غريت دان)؛ إذ تربى هذه الكلاب للرفقة والرفاهية فحسب.

أما الآن فيبدو لي أن هذا التصوّر آخذ في التلاشي كلما تأملت جيّداً في الأشخاص وهم بصحبة كلابهم، أو حدثني أحد عن رغبته في اقتناء كلب، أو سرحت أنا أيضاً في أحلام يقظتي في تربية نيوفنلند ضخم يربض إلى جانبي هادئاً وأنا منهمك في الكتابة.

حتى وقت قريب لم يكن الناس مشغولين بتربية الحيوانات الأليفة على هذا النحو، لكني كلما غصت في فيض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو استرسلت في تسكعاتي المسائية وأنا أقلب المدينة كألبوم صور، بأحوال أناسها أرى كم أننا تغيّرنا، كم فقدنا شيئاً فشيئاً طبيعة حياتنا كما كانت حتى الماضي القريب، من فرط السرعة والاستهلاك والعمل حتى الإنهاك، والضغط النفسي، وتوالي الخيبات في علاقات الحب. وكم بذلك أصبحنا أكثر إرهاقاً جراء ثقل عقدنا البشرية إلى درجة بتنا نرغب في الخروج من أي شيء يربطنا بهذا العالم إلى الانكفاء على النفس والعزلة. عند تلك الذروة نفهم أنه لم يتبق لدينا شيء على الإطلاق مما نرشو به توازننا النفسي ونخفف به من وحدتنا الكبيرة سوى في عقد صداقة مع حيوان أليف؛ حيث نرى فيه الصفاء الذي فقدناه، والطبيعة الحرة، والعلاقة البسيطة التي لا تحتاج إلى قاموس كبير.

يعرّف علم النفس الوحدة بانتفاء الارتباط العاطفي وليس بغياب العائلة أو الأصدقاء. ففي غياب ذاك الارتباط، يعرف الكلب تحديداً كيف يكون رفيقاً جيّداً، وكيف يكون نبيلاً مخلصاً لا يخدع ولا يخون

يعرّف علم النفس الوحدة بانتفاء الارتباط العاطفي وليس بغياب العائلة أو الأصدقاء. قد نقضي حياتنا وسط الآخرين ونشعر بالوحدة. في وسع المرء أن يعيش في هذه الحالة مع حيوانه الأليف؛ يعترف علم النفس المعاصر على نحو متزايد بهذه العلاقة باعتبارها تجربة إنسانية عميقة، قادرة ـ حين تُعاش بوعي ومسؤولية - على إثراء الحياة العاطفية للإنسان والإسهام في تحسين جودة حياته. ففي غياب ذاك الارتباط العاطفي الذي هو أساس اضطرابنا العظيم، يعرف الكلب تحديداً كيف يكون رفيقاً جيّداً، وكيف يكون نبيلاً مخلصاً. لا ينظر وفق المصلحة أبداً، لا يخدع، ولا يخون. قد يموت جوعاً مع صاحبه دون أن يتخلى عنه. لذلك، فالصفات الإنسانية التي نفتقدها أحياناً في البشر، نجدها بالفعل هنا.

إن نظرة كلبك إليك هي غالباً نظرة خالية من التعقيد، ممتلئة بالوداعة، وبالقبول اللامشروط. كن مؤمناً أو مُلحداً، ملكاً أو صعلوكاً متشرّداً، لكنك في نظر كلبك تظل أجمل وأبهى وأكمل. يُفاجئك عند عتبة البيت وهو يهجم عليك هجمة مَحبّة. يقلقه غيابك، ويبهجه حضورك. يعنيه وجودك، إنه كل المعنى الممكن في حياته. يلوّح بذيله مرحِّباً، كأنك المستحقُّ الوحيد في كل وقت للترحيب. أليس هذا ما ينقصنا، أن نكون محبوبين ومقبولين في عالم يتسم بالأنانية المفرطة، والمنافسة، والإقصاء، والكراهية المجانية، فقط لكوننا مختلفين؟

أفكّر في كلب السيدة، المالطي الجميل، وقد ذكرني بشوبان الرائع. كان من نوع الكانيش (البودل). ليس ثمة فرق كبير بينهما سوى في طبيعة الشَّعر. الكلب المالطي له شَعر منسدل، أما الكانيش فيتمتع بشعر مجعد كالصوف. يمكن رسمه صباغياً بلمسات الإبهام. كلب ذكي وشريف، طفوليّ، يخجل وينكس رأسه إذا تسبب في مشكلة. غالباً لا مشاكل. كالغبطة ينط إلى ركبتي، كان رفيقي الدائم، وقد كتبت وفاء له، بعد 20 عاماً، قصيدة. "قصيدة إلى كلب كنيش أبيض".