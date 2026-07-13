من مدريد إلى غزة... حين يصنع التاريخ مواقف الحاضر

بينما اتجهت غالبية الدول الأوروبية إلى تبنّي مواقف داعمة لإسرائيل، بدت إسبانيا استثناءً داخل المشهد الأوروبي بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. ولم يكن ذلك جديداً؛ إذ استطاعت، عبر تاريخها الطويل، كسر الصورة النمطية حول المواقف الأوروبية تجاه فلسطين، وهو ما انعكس في سياساتها العامة التي ارتبطت بقيم العدالة والتضامن.

إلا أن السنوات الأخيرة، التي ترافقت مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شهدت تحولاً ملحوظاً في هذه المواقف، إذ اتخذت شكلاً أكثر علانية، تجسّد في السياسات الخارجية والمواقف التي عبّر عنها كبار المسؤولين. غير أن هذا التحول يثير تساؤلاً يتجاوز الحرب: هل يمثل الموقف الإسباني استجابة ظرفية للأحداث، أم أنه امتداد لمسار تاريخي وسياسي وثقافي عميق؟

لفهم طبيعة الموقف الإسباني، لا يكفي النظر إلى تطورات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بل ينبغي العودة إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والتاريخية والثقافية التي أسهمت، بشكل أو بآخر، في تشكيل هذا الموقف.

أسهم الموقع الجغرافي لإسبانيا في تعزيز الروابط بينها وبين العالم العربي، وشكّل أرضية سياسية أكثر تقبلاً للقضية الفلسطينية، كما بقي الإرث الأندلسي حاضراً بوصفه عنصراً ثقافياً عزز الانفتاح والتواصل، وإن كان وحده لا يفسر خصوصية الموقف الإسباني.

ولا يمكن فهم هذا الموقف بوصفه حدثاً منعزلاً عن سياقه التاريخي. فخلال فترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1939-1975)، ورغم العزلة الدولية واستبعاد إسبانيا من المجتمع الدولي والدبلوماسي، رفضت مدريد الاعتراف بإسرائيل، في الوقت الذي سارعت فيه دول كبرى شرقاً وغرباً إلى الاعتراف بها وقبول الواقع الجديد.

وقد رسّخت إسرائيل، في جزء واسع من الخطاب الإعلامي والسياسي، رواية تقوم على أنها دولة ديمقراطية وسط محيط معادٍ لها، وأن ما تقوم به ليس سوى حرب دفاعية لحماية نفسها، بما يضمن حصولها على مكاسب شرعية ودولية. بيد أن هذا الخطاب لم يغيّر من موقف إسبانيا، حتى بعد اعترافها بإسرائيل عام 1986.

فلم تتخلَّ مدريد عن موقفها الثابت الرافض للاحتلال والداعم لفلسطين، وسعياً منها إلى لعب دور نشط، استضافت مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي مهّد الطريق لاتفاقية أوسلو.

الإرث التاريخي الطويل لا يكفي وحده لتفسير الموقف الإسباني، إذ أدّت التحولات السياسية الداخلية دوراً في إعادة صياغة السياسات الخارجية الإسبانية تجاه فلسطين

إن هذا الإرث التاريخي الطويل لا يكفي وحده لتفسير الموقف الإسباني، إذ أدّت التحولات السياسية الداخلية دوراً في إعادة صياغة السياسات الخارجية الإسبانية تجاه فلسطين. فمنذ وصول الحزب الاشتراكي العمالي إلى السلطة بقيادة بيدرو سانشيز، وتعزز حضوره مع قوى اليسار، ولا سيما تحالف سومار، برز خطاب سياسي يتمسك بضرورة الالتزام والدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، واعتبار القضية الفلسطينية جزءاً من هذا الالتزام.

وتُرجم هذا الخطاب وهذه التحولات إلى خطوات عملية، كان أبرزها تبنّي الحكومة الإسبانية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اعترافاً رسمياً بدولة فلسطين في 28 مايو/أيار 2024، إلى جانب دول مثل أيرلندا والنرويج.

وفي الوقت الذي تتبنى فيه دول أوروبية سياسات داعمة لإسرائيل في مجالات مختلفة، يمكن اعتبار هذه الخطوة الإسبانية، إلى جانب مواقف دول أخرى، صوتاً مغايراً داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما مع التصريحات التي صدرت عن نواب إسبان في البرلمان الأوروبي.

فقد انتقدت النائبة لورا بالارين ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه غزة، وطالبت بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وأخيراً، أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين، على خلفية اعتراض "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، أثناء تنفيذه مهمة إنسانية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة.

تشير استطلاعات الرأي في الشارع الإسباني إلى وجود تعاطف واسع مع القضية الفلسطينية، وهو ما ساعد الحكومة على امتلاك هامش سياسي واسع لاتخاذ مواقف تتسم بالجرأة

ولم يقتصر ذلك على الصعيد الخارجي، بل امتد إلى الداخل الإسباني، من خلال تظاهرات واحتجاجات في مدن عدة، من مدريد إلى برشلونة، دعت إلى وقف إطلاق النار. كما تشير استطلاعات الرأي في الشارع الإسباني إلى وجود تعاطف واسع مع القضية الفلسطينية، وهو ما ساعد الحكومة على امتلاك هامش سياسي واسع لاتخاذ مواقف تتسم، إن صح التعبير، بالجرأة داخل الاتحاد الأوروبي.

كما امتد الموقف الإسباني إلى المجال الرياضي، حيث أكد المتحدث باسم الكتلة الاشتراكية في البرلمان باتشي لوبيز إمكانية عدم المشاركة في كأس العالم 2026 إذا تأهل منتخب إسرائيل، فيما كان سانشيز قد دعا في وقت سابق إلى حرمان إسرائيل من المشاركة في المنافسات الرياضية العالمية.

وبذلك، فإن قراءة الموقف الإسباني تتطلب الوقوف عند الجذور التاريخية والسياسية والثقافية مجتمعة، لأنه لم يتكوّن نتيجة حدث واحد، بل نتيجة تراكمات امتدت لعقود طويلة، عمّقتها التحولات الداخلية، بالتزامن مع صعود قوى سياسية تتمسك بخطاب أكثر ارتباطاً بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي ظل استمرار الانقسام الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية، تبدو إسبانيا اليوم نموذجاً مختلفاً استطاع إثبات حضوره، لأنها أعادت طرح السؤال الذي لطالما تجنّبته أوروبا: إلى أي مدى يمكن التوفيق بين المصالح السياسية والالتزام بالمبادئ التي تُطرح في الخطابات الخارجية؟