حين يصبح الصمت نظاماً

في الدول الثرية غير الديمقراطية، لا يحدث سقوط الدولة عادةً على شكل انهيارٍ مُفاجئ كما يحدث في الدول الفقيرة، لأنّ المال يعمل كجدار إسعافي يوقف النزف مؤقّتاً، ويشتري الوقت، ويطلي التشققات قبل أن تُرى. لكن المال لا يبني دولة بالمعنى الحضاري، ولا يصنع مجتمعاً حيّاً، ولا يخلق سياسة رشيدة. إنه فقط يُجمِّل الفراغ، ويمنح الاستبداد قدرة على الاستمرار بلا مقاومة، ويصنع وهماً خطيراً بأنّ الاقتصاد يمكنه أن يحلّ محلّ الإنسان.

هنا تتكشّف مأساة "الثراء بلا حرية": حين تُؤمَّن الدولة أمناً كاملاً، ويُؤمَّم المجتمع سياسياً بالكامل، يصبح المجال العام ديكوراً أنيقاً لا روح فيه؛ إعلامٌ ناعم، خطابٌ ترويجي، وسردية جاهزة تقول للناس إنّ الاستقرار أهم من السؤال، وإنّ الرفاهية تعويضٌ كافٍ عن الكرامة والحقوق. في هذا النموذج لا تُحاصر المعارضة لأنها تهدّد الدولة، بل لأنها تكشف أنّ الدولة ليست معصومة، وأنّ السلطة يمكن أن تخطئ، وأنّ القرار يحتاج مراجعة. لذلك تُجرَّد السياسة من معناها، ويُستبدل المواطن بـ"مستهلك"، ويُستبدل النقاش بـ"الامتنان"، ويُعاد تعريف الوطنية بوصفها صمتاً، لا بوصفها مشاركة ومسؤولية.

لكن أخطر ما في الدول الغنية غير الديمقراطية ليس القمع وحده، بل تراكم الأخطاء بلا مراجعة. فحين تغيب المعارضة المستقلة والصحافة الحرّة والمؤسسات الرقابية، لا يختفي الفشل، بل يصبح غير مرئي. تتحوّل الدولة إلى ماكينة قرارات تعمل بصمت، وتراكم المشاريع والخصومات والتحالفات والعداوات من دون أن يجرؤ أحد على طرح سؤال بسيط: إلى أين نمضي؟ وما كلفة هذا المسار؟ ومن سيدفع الثمن حين ينتهي زمن الوفرة أو يختل توازن القوّة؟

من هنا تصبح "العربدة الخارجية" مُمكنة بل ومغرية. الدولة التي لا تُحاسَب داخلياً قد تتوسّع خارجياً بلا حساب، وقد تتعامل مع دولٍ ومجتمعات كأنّها ملفات هندسية قابلة لإعادة التشكيل، وترى الفوضى مجرّد أداة نفوذ لا كارثة أخلاقية ولا خطأً استراتيجياً. في البداية، يبدو الأمر نجاحاً: نفوذٌ يتسع، حضورٌ دولي، أدوار تتضخّم، وصورة تُبنى بعناية. لكن سرّ الخطر أنّ هذا النوع من النجاح يُراكم الشرّ بلا رادع، ويجعل الدولة تتورّط في مسارات أكبر من قابليتها على الاحتمال، لأنها لم تتعلّم في الداخل معنى الحدّ، ولا معنى التراجع، ولا معنى الاعتراف بالخطأ.

وهنا يصير التصادم حتمياً مع منطق القوّة الحقيقي في الإقليم أو العالم: دول أكبر، أو توازنات أعقد، أو حلفاء يضعون حدوداً حين تُستنزف مصالحهم أو تُهدَّد أولوياتهم. وعند هذه اللحظة يتبيّن أنّ الثراء لا يكفي لحماية المشروع السياسي، لأنّ المشكلة لا تتعلّق بالقدرة على الدفع، بل بالقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. غياب الحرية لم يكن خياراً داخلياً "مريحاً"، بل كان نقطة ضعف استراتيجية، لأنّ المجتمع الذي لا يملك صوتاً لا يملك أيضاً جهاز إنذار يمنع المغامرة، ولا يمتلك مؤسّسات تمنع التمادي، ولا رأياً عاماً يفرض على السلطة أن تفكّر قبل أن تقفز.

ولهذا فإنّ ديكور الحرية حين يكون زائفاً يتحوّل إلى مرض، يُخدِّر المجتمع بدل أن يحميه، ويجعله يظن أنّ الهدوء دليل عافية، بينما هو في الحقيقة صمتُ خوف أو صمتُ تسليم. يتعوّد الناس أنّ الحياة تُدار من فوق، وأنّ السياسة شأنٌ ممنوع، وأنّ السؤال عبء لا ضرورة. ثم تأتي لحظة الحقيقة: أزمة كبيرة، أو صراع خارجي، أو اهتزاز اقتصادي، أو انكشاف ملفّ، فيكتشف الجميع أنّ المجتمع فقد عضلاته، وأنّ الدولة فقدت مناعتها، وأنّ الصمت الذي كان يبدو استقراراً لم يكن سوى تأجيلٍ للحساب.

الدول الثرية غير الديمقراطية تشبه سفينة فاخرة جداً، لكن غرفة القيادة فيها مُغلقة، ولا يُسمح لأحد بالتحذير حين تقترب من الصخور. قد تبدو الرحلة مريحة، والركاب في رفاه، لكن الخطر هنا ليس الفقر، بل الغفلة. فالاستبداد حين يرتدي ثوب الرفاهية يصبح أكثر خداعاً؛ يقنع الناس بأنّ الخبز يكفي عن الحرية، وأنّ الاستهلاك يغني عن الكرامة، وأنّ الاقتصاد يصلح بديلاً من السياسة. لكنه في الحقيقة يقطع الطريق على الإصلاح، ويجعل الدولة عاجزة عن تصحيح نفسها قبل أن يفرض التاريخ تصحيحه القاسي.

لذلك، الحرية في هذه الدول ليست مطلباً مثالياً ولا ترفاً فلسفياً؛ إنها شرط بقاء. لأنّ الاقتصاد لا يصنع حضارة وحده، والرفاهية لا تمنح معنى، والدولة التي بلا معارضة حقيقية وبلا مجال عام مفتوح تعيش على قابلية التأجيل لا على قابلية الاستمرار. وما يطيل عمر الدول ليس المال وحده، بل وجود مجتمع قادر على حماية نفسه من أخطاء سلطته، وقادر على قول الحقيقة قبل أن يصبح الصمت هو الطريق الأسرع إلى السقوط.