حين يتحوّل الماضي إلى وطن

ثمّة مفارقة لافتة في واقع المجتمعات العربية المعاصرة. ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم تحوّلات مُتسارعة تمسّ المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد وأنماط الحياة، لا يزال جزء كبير من الخطاب الثقافي والاجتماعي والديني في العالم العربي مشدودًا إلى الماضي، وكأنّ الزمن قد توقّف عند لحظة تاريخية بعينها. فبدل أن يكون المستقبل، هو الأفق الذي تتجه إليه العقول، يصبح الماضي هو الوجهة الدائمة التي تعود إليها كلّ الأسئلة وكلّ الإجابات.

ليس المقصود هنا التقليل من قيمة التراث أو التنكّر للتاريخ، فالأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد جزءًا من هُويّتها. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحوّل الماضي من مصدر للإلهام إلى سلطة مطلقة، ومن تجربة إنسانية قابلة للفهم والنقد إلى نموذج نهائي لا يجوز الاقتراب منه. عندها يصبح التفكير فعل استعادة لا فعل إبداع، ويصبح المطلوب من الإنسان أن يكرّر ما قيل لا أن يضيف إليه.

لقد ورثت المجتمعات العربية تراثًا حضاريًّا هائلًا، وهو تراث كان في زمنه تعبيرًا عن حيوية فكرية كبيرة، لكن المفارقة أنّ ما أنتجه الأجداد بوصفه اجتهادًا بشريًّا تحوّل في كثير من الأحيان إلى يقين ثابت، وكأنّ الزمن توقّف عند حدود ما فهمه السابقون. وهكذا انتقلت العلاقة مع التراث من علاقة حوار إلى علاقة تبعية، ومن علاقة نقدية إلى علاقة تقديس غير معلن. ولم يعد السؤال: ماذا يمكن أن نتعلّم من الماضي؟ بل أصبح: كيف نجعل الحاضر يشبه الماضي؟

ما أنتجه الأجداد بوصفه اجتهادًا بشريًّا تحوّل في كثير من الأحيان إلى يقين ثابت، وكأن الزمن توقف عند حدود ما فهمه السابقون

ومن هنا يمكن فهم جانب من الأزمة الفكرية التي تعيشها بعض المجتمعات العربية. فالعقل الذي ينشأ على أنّ الحقيقة اكتملت منذ قرون لا يجد دافعًا كبيرًا للبحث والاكتشاف. وإذا كان العلم يبدأ بالسؤال، فإنّ الثقافة التي تخشى السؤال تنتج أفرادًا أكثر قدرة على الحفظ من قدرتهم على التفكير. ولهذا ليس غريبًا أن تظلّ أنظمة تعليمية كثيرة تعتمد الاستظهار والتلقين أكثر ممّا تعتمد التحليل والنقد والمناقشة.

والنتيجة الطبيعية لذلك هي ضعف العقل النقدي. فحين يتراجع النقد يتسع المجال أمام الخرافة والأسطورة والتفسيرات السهلة. فالخرافة لا تزدهر فقط بسبب الجهل، بل تزدهر أيضًا عندما يغيب التفكير العلمي القادر على تفسير الظواهر، والأحداث بطريقة عقلانية. ولهذا نجد أنّ بعض الناس ما زالوا يفسّرون النجاح والفشل، والمرض والشفاء، وحتى التحوّلات السياسية والاجتماعية الكبرى بمنطق السحر والعين والمؤامرات الخفية، لأنّ هذه التفسيرات أبسط وأقل إزعاجًا من مواجهة الواقع وتعقيداته.

حين يتراجع النقد يتسع المجال أمام الخرافة والأسطورة والتفسيرات السهلة

لكن اختزال المسألة في الجانب الثقافي وحده سيكون تبسيطًا مُخلًّا. فالمجتمعات التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية مزمنة تكون أكثر استعدادًا للجوء إلى الماضي وإلى الخرافة معًا. عندما يشعر الإنسان بالعجز أمام واقعه، يبحث عن ملاذ نفسي يمنحه شعورًا بالأمان. وقد يكون هذا الملاذ هو تمجيد الماضي أو الاحتماء بالأسطورة أو الإيمان بأنّ هناك قوى خفية تتحكّم في كلّ شيء. فالأزمات لا تنتج الفقر المادي فقط، بل تنتج أيضًا أشكالًا مختلفة من القلق الفكري والوجودي.

ومع ذلك، فإنّ الخرافة ليست قدرًا عربيًّا خاصًّا. فالتاريخ الأوروبي نفسه كان مليئًا بالأساطير ومحاكم السحر والمعتقدات الغيبية. ولا تزال المجتمعات الغربية اليوم تعرف انتشارًا واسعًا لنظريات المؤامرة والأفكار اللاعقلانية. غير أنّ الفرق الأساسي يكمن في أنّ الغرب استطاع، عبر مسار طويل وشاق، أن يجعل المنهج العلمي المرجعية الأساسية لفهم العالم وإدارة شؤون المجتمع. أمّا الخرافة فبقيت موجودة، لكنها لم تعد المرجع الذي تُبنى عليه السياسات أو تُدار به المؤسسات.

الماضي ليس سجنًا يجب البقاء داخله، كما أنّه ليس عدوًّا يجب محوه

إنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمعات العربية اليوم ليس التخلّص من الماضي، بل إعادة تعريف العلاقة معه. فالماضي ليس سجنًا يجب البقاء داخله، كما أنّه ليس عدوًّا يجب محوه. إنّه تجربة إنسانية ضخمة تحتوي على عناصر قوّة وعناصر ضعف، وعلى ما يستحق الاستمرار وما يستحق المراجعة. والتعامل الناضج مع التراث لا يعني تقديسه ولا يعني هدمه، بل يعني إخضاعه للفهم والنقد وإعادة القراءة.

إنّ الأمم لا تتقدّم لأنها تمتلك تاريخًا عظيمًا، بل لأنّها تمتلك القدرة على إنتاج تاريخ جديد. فالحضارات لا تُبنى بالعيش داخل ذاكرة الأمجاد، وإنما تُبنى بالقدرة على طرح الأسئلة الصعبة، ومراجعة المسلّمات، والانفتاح على المعرفة، والثقة في العقل بوصفه أداة للفهم لا أداة للتبرير.

وعندما يتحرّر العقل من الخوف من السؤال، ويتوقّف عن البحث الدائم عن أجوبة جاهزة في الماضي، يبدأ في اكتشاف أنّ المستقبل ليس شيئًا ننتظره، بل شيئًا نصنعه. وربما تكون هذه هي المهمّة الكبرى المطروحة اليوم أمام المجتمعات العربية: أن تنتقل من عبادة الذاكرة إلى بناء الرؤية، ومن اجترار ما كان إلى التفكير فيما يمكن أن يكون. فالأمم التي تجعل الماضي وطنها الوحيد لا تجد مكانًا تسكنه في المستقبل.