حين لا يكون الموت قضاءً وقدراً بل نتيجة الإهمال

قد يبكي الوطن ويحزن، كما يفرح ويبتسم، لكن العيب ليس في البكاء ذاته، بل في أن يكون سببه أوجاعاً من صُنع الإهمال والفساد، لا من حكم الأقدار. فليس عيباً أن تحزن الأوطان، غير أنّ المأساة الحقيقية أن يتحوّل حزنها إلى حالة دائمة، وأن يصبح بكاؤها ليلاً ونهاراً نتيجة ورمٍ خبيث ينخر جسدها دون توقف أو رحمة.

ورغم ما حقّقه المغرب من إنجازات، وما عرفه من لحظات فرح واعتزاز، فإن هذا الورم لم يعد مجرّد ظاهرة عابرة، بل تحوّل إلى آفة متجذّرة. فسادٌ عرفته البلاد منذ فجر الاستقلال، غير أنّه اليوم اتخذ لنفسه ملامح جديدة، واكتسب أشكالاً من الحضور العلني، بل يسير بخطى ثابتة نحو نيل المشروعية. وبلغة أهل القانون، يمكن القول إن الفساد عندنا بات يتمتّع بـ"شخصية اعتبارية"، يتحرّك في وضح النهار دون خجل، ولا يشعر بحاجة إلى التخفّي أو التبرير، مستفيداً من بيئة خصبة وفّرتها له القوانين والمؤسسات، التي كان يفترض أن تكون أدوات ردع ومحاسبة، لا مظلّات حماية وتطبيع.

فاجعة فاس، التي وقعت ليلة التاسع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، لم تكن حادثاً معزولاً ولا واقعة عرضية. السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: أليست للفساد يدٌ في ما جرى؟ من راقب البنايات وحدّد الآيلة للسقوط منها، ومن منح شهادات الصلاحية للسكن؟ من سمح لمخالفات التعمير بأن تنتشر دون حسيب أو رقيب؟ المباني لم تنهَر بفعل زلزال أو إعصار، بل سقطت نتيجة إهمالٍ تراكمي بدأ في مرحلة ما، وسُكِت عنه في مراحل لاحقة، إلى أن تحوّل الصمت إلى شراكة غير معلنة في الجريمة.

وبالأمس القريب فقط، أضافت مدينة آسفي فاجعة جديدة إلى سجل الألم. فيضانات تسببت فيها أمطار، أسفرت عن مصرع سبعة وثلاثين شخصاً، مع حصيلة مرشّحة للارتفاع، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة، وتوقيف الدراسة بالمدينة ونواحيها. مرة أخرى، لم يكن ما حدث زلزالاً ولا إعصاراً، بل مطراً كشف هشاشة البنية التحتية، وفضح اختلالات التخطيط العمراني، وسوء تدبير شبكات الصرف الصحي، وغياب الاستباق وتحمل المسؤولية. فهل كانت هذه الفيضانات قدراً محتوماً، أم نتيجة مباشرة لإهمالٍ مزمن وفسادٍ صامت طال أمده؟

بين فاجعة فاس وفاجعة آسفي، يبرز خيط ناظم واحد: الإهمال حين يتحوّل إلى سياسة غير معلنة، والفساد حين يصبح أسلوب تدبير

بين فاجعة فاس وفاجعة آسفي، يبرز خيط ناظم واحد: الإهمال حين يتحوّل إلى سياسة غير معلنة، والفساد حين يصبح أسلوب تدبير. مدن تغرق، وبنايات تسقط، وأرواح تُزهق، فيما تُفتح بعد كل مأساة أسئلة مؤجّلة، وتُشكَّل لجان، ثم تُطوى الملفات، وتُنسى الوعود، وكأنّ الدم الذي سال لا يكفي ليوقظ الضمائر.

وليست هذه الفواجع سوى مرآة تعكس صورة أوسع لفسادٍ يمسّ أدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. من المسؤول عن أمٍّ، أو زوجة، أو أبٍ، ينتظرون لأشهر طويلة موعداً لدى طبيب مختص، أو إجراء عملية جراحية، أو فحصاً بسيطاً بالأشعة؟ من جعل طالباً، قبل أن يتسلّم شهادة تخرّجه، يبدأ في حساب عدد سنوات البطالة التي سيقضيها بدل أن يحلم بمستقبل واعد؟ ومن جعل متقاضين يبيتون على قلق، خوفاً من أن تُغمض العدالة عينيها في غفلة عن الجميع؟ أليس الفساد هو الخيط الناظم الذي يجمع كل هذه المآسي في عقد واحد؟

السؤال اليوم، وهو الأكثر إلحاحاً: إلى أين يمضي هذا الفساد؟

هل سيتحوّل إلى ظاهرة عادية، شبيهة بالكذب، مكروهة أخلاقياً لكنها غير مُجرَّمة فعلياً، أم سيقود، عاجلاً أم آجلاً، إلى انفجار المواطن في وجه واقع مختلّ، أم الأسوأ من ذلك، أن يصبح الفساد أمراً طبيعياً، فيتحوّل المواطن نفسه إلى فاسد، لا عن قناعة، بل نتيجة تطبيع قسري مع واقع مريض يفرض منطقه بقوة الحاجة والخوف؟

إن دموع الأمهات التي سالت في فاس، والحسرة التي خيّمت على آسفي، والدموع التي تسيل اليوم وستسيل غداً بسبب الظلم والتقصير، يجب ألّا تُختزل في أحداث معزولة أو أرقام في نشرات الأخبار. إنها دموع وطنٍ مقيّد بقيود الفساد، تُكبّل جسده يوماً بعد يوم، وتُثقل خطاه نحو المستقبل، وتجعله يدفع ثمن أخطاء لم يكن طرفاً فيها.

ورغم قتامة المشهد، لا يزال الأمل قائماً في شرفاء هذا الوطن، وفي قدرتهم على اقتلاع هذا الورم الخبيث من الجسد الوطني. فالأوطان لا تموت بالفساد وحده، بل تموت حين يتعايش أبناؤها معه، وحين يفقدون حسّ الغضب المشروع، والإيمان بإمكانية التغيير. ورجاؤنا الصادق ألّا يأتي اليوم الذي نقول فيه، بعجزٍ وانكسار: لك الله يا مغرب.