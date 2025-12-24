حماية البيئة شكل من أشكال الصمود

حين نتحدث عن البيئة في فلسطين، فهي جزء من تعريفنا لأنفسنا، ومن علاقتنا بهذه الأرض التي لا نملك ترف خسارتها مرة أخرى، ولو بصمت. حين نتحدث عن حماية البيئة الفلسطينية، فإننا نتحدث في جوهر الأمر عن حماية الهوية.

الأرض ليست مساحة جغرافية فقط أو صكوك ملكية؛ هي ذاكرة، وسردية، وشكل من أشكال الوجود. الدفاع عن البيئة هو دفاع مباشر عن الأرض، وعن الحق في البقاء عليها صالحة للحياة. البيئة هنا جوهر الحكاية الفلسطينية، وامتداد واضح لمعنى الأرض والهوية والسيادة.

أتذكر جدي، رحمه الله، في مواسم قطف الزيتون. لم يكن فلاحًا عاديًا، وكان معلمًا بالفطرة. كنا نضرب الأغصان بحماسة الأطفال، فيغضب ويقول عبارته التي لا أنساها: "إن ضربتها فلن تعطيك، وإن اعتنيت بها ستعطيك أكثر مما تتوقع". لم يكن يتحدث عن الزيتون وحده، كان يشرح فلسفة العلاقة مع الأرض، قاعدة بسيطة تختصر علاقتنا بالبيئة كلها.

حديث جدي لم يكن درسًا زراعيًا فقط. كان درسًا سياسيًا وإنسانيًا. الأرض تعطي بقدر ما نعتني بها، وتعاقب بقدر ما نهملها. البيئة تشبه الأرض في ذلك. حين تُهمل، ترد بالتلوث والخراب. حين تُحمى، تمنح الحياة والهواء النظيف والجمال.

هذه العلاقة الطبيعية مع البيئة تُدار في فلسطين تحت شروط غير طبيعية. احتلال يسيطر على الجغرافيا، يقيد القرار، ويمنع التخطيط. العمل البيئي عندنا ليس مجرد "تشجير وتدوير"، وإنما هو اشتباك يومي مع واقع يحاول تحويل أرضنا إلى مكب للنفايات، ولذلك يواجه تحديات مركبة.

المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، تقدم المثال الأوضح. لا قدرة على إنفاذ قانون، ولا إمكانية لإقامة مكبات صحية أو محطات معالجة، ولا حتى هامش قرار. النتيجة: شلل مقصود لأي جهد تنموي أو بيئي فلسطيني.

هذا الواقع لا ينتج ضررًا بيئيًا عاديًا. الضرر مركب ومتعمد: تلوث يمتد، نفايات بلا حلول، وأرض تُترك لتتآكل. لاحقًا يُستخدم هذا الخراب ذريعةً لمزيد من السيطرة. حلقة مدروسة يدفع ثمنها الإنسان والمكان معًا.

إن البيئة الفلسطينية هي سجلنا المفتوح؛ هي الزيتونة الرومية، والحجر، ورائحة التراب بعد المطر. وأي اعتداء عليها هو طعنة في ذاكرتنا الجمعية، ومن هنا تتحول حماية البيئة إلى شكل من أشكال الصمود الوطني. فالفلسطيني الذي يصر على حماية أرضه من التلوث، وعلى مراقبة ما يجري فيها، يرفض تحويلها إلى أرض مستنزفة، ويرفض أن يُهزم بيئيًا بعد أن صمد سياسيًا.

إنّ حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، تختلف فيها الأدوار بين المواطن والمؤسسة، وبين الفرد وصانع القرار. ومن يحمي البيئة في السياق الفلسطيني لا يدافع عن شجرة أو وادٍ فقط، هو يدافع عن فكرة البقاء نفسها. رسالة نقولها بالفعل قبل القول: نحن هنا، ولن نترك المكان ينهار كي يقال لاحقًا إنه لم يعد يستحق الحياة.