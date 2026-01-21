حقوق الإنسان في المخيال الليبي

في المخيال الليبي، تُستقبل عبارة "حقوق الإنسان" بوصفها غالباً، شتيمةً ناعمة. مصطلح مريب، وافد، يُنظر إليه بعين الشك، ويُحمّل منذ الوهلة الأولى بمعاني الانحلال والانحراف، وكأنّه مشروع غربي مُضاد للدين ويريد هدم العادات والتقاليد. لا يُناقش بما هو مضمون، بل يُدان بسطحية. وما إن يُذكر، حتى تُستدعى تلقائياً سردية الدفاع عن المجتمع وقيمه الفُضلى، وكأنّ هذا المجتمع كائن هش يحتاج إلى القمع كي يظلّ قائماً.

في كلّ مرّة أنطق فيها "حقوق الإنسان"، يظهر صديقي الوهمي. لا يصرخ ولا يغضب، فقط يهزّ عظام كتفيه ويقول بثقة: "حكوك الإنسان (بالكاف).. إحنا ما نحتاجوش المصطلحات هذي". هو لا يجادل، لأنّه متأكّد أنّ المجتمع بخير، وأنّ المشكلة دائماً في المصطلحات، لا في الواقع.

المفارقة أنّ المجتمع ذاته يتباهى بمنظومة قيمية يزعم أنّها تكفل الحقوق من دون الحاجة إلى "استيراد" مفاهيم غربية. يُقال لك بثقة إنّ المرأة في ليبيا "مكرّمة" بالعادات والتقاليد والدين. لكن هذه الكرامة تتبخّر حين نقترب من الواقع: امرأة تُحرم من الميراث باسم العرف، تُسجن في البيت باسم الشرف، وتُجبر على الزواج وهي قاصر باسم الستر. لا أحد يرى في ذلك انتهاكاً، لأنّ الغلاف الأخلاقي جاهز، ومجرّب، ومُريح. هنا يُعاد تعريف الانتهاك حتى يبدو فضيلة.

الأمر ذاته ينطبق على المهاجرين والعمالة الوافدة. في الخيال الجمعي، الليبي كريم مع الضيف وعابر السبيل، وهذه صورة يحبّ أن يراها عن نفسه. لكن في الواقع، تُمارس ضدّ المهاجرين كلّ أشكال الإذلال والعنف، من الاحتجاز إلى الاستغلال إلى الاسترقاق. لا يُنظر إليهم بوصفهم أشخاصا، بل بما هم خطر، عبء يمكن التخلّص منه بلا شعور بالذنب. الكرم هنا انتقائي ولا يشمل من لا يشبهنا، ولا يتكلّم لغتنا، ولا يدخل ضمن تعريفنا الضيّق لـ"الإنسان".

ثم نردّد، من دون حرج، أن "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى"، بينما العنصرية جزء أصيل من الفلكلور الشعبي لدينا، فهي تمارس في الشارع، وفي اللغة، وفي النُكات، وفي المؤسسات. كلمة "عبد" مثلاً اختفت من العالم بوصفها عنصرية وتمييزا يُعاقب عليه القانون، لكنها في ليبيا لا تزال حيّة، مُتداولة، ومطَبَّعة. لا تُقال همساً، بل علناً، من دون شعور بالعار.

ما يجمع كلّ هذه الأمثلة المعدودة ليس التناقض فقط، بل التطبيع. نحن مجتمع طوّر مهارة عالية في التعايش مع الانتهاك، بل في تبريره. دائماً هناك غطاء جاهز: اجتماعي، أخلاقي، ديني، أو أمني. الاعتقال التعسفي يصبح "حماية للأمن القومي". التعذيب يُبرَّر بأنه ضروري لضبط الفوضى. القتل لا يزعج أحدا إذا كان القتيل "مختلفاً"، سياسياً أو اجتماعياً. حرمان أبناء المرأة الليبية من الجنسية يُسوّق مسألةً سيادية. طرد المهاجرين يُقدَّم بوصفه حماية للديمغرافيا. القمع يُسمى دفاعاً عن القيم. والتنكيل يُختصر في مثل شعبي: "اضرب المربوط يخاف السايب".

في هذا السياق، لا تُرفض حقوق الإنسان لأنها غير مناسبة، بل لأنها تفضح التناقض بين ما نقوله عن أنفسنا وما نمارسه فعلاً. تُزعج لأنها تنزع الأقنعة، وتسمّي الأشياء بأسمائها: هذا ظلم، لا عرف. هذا عنف، لا دين. هذا تمييز، لا تقوى. ولهذا، يُنظر إليها تهديدا، لا أداةَ تحرير.

المشكلة إذن ليست في المفهوم، بل في المرآة التي يضعها أمامنا. مخيالنا الجمعي لا يحتمل هذه المرآة. يفضّل صورة مُتخيّلة عن ذاته، حتى لو كانت مبنية على إنكار الألم، وتطبيع القسوة، وتقديس السلطة. ما لم نواجه هذا المخيال، ونفكّكه، ونسأل بصدق: من هو الإنسان في ليبيا؟ ومن يستحق الحقوق فعلاً؟ ستظلّ حقوق الإنسان غريبة، وستظلّ الانتهاكات مألوفة، بل محمية، ومحبوبة أحياناً.

لا يبدأ التغيير من النصوص ولا من الشعارات، بل من هذه اللحظة غير المُريحة: لحظة الاعتراف بأنّ ما نعتبره "قيماً" قد يكون، في كثير من الأحيان، لا يعدو كونه كلمات مرتّبة لتبرير القبح. هنا فقط، يمكن أن تتحوّل حقوق الإنسان من تهمة إلى ضرورة، ومن دخيل إلى مرآة لا مفرّ منها.