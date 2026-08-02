حرب أرادتها إسرائيل... فلماذا صارت خارجها؟

عملت إسرائيل، على مدى عقود، ولا سيما في عهد بنيامين نتنياهو، على ترسيخ قناعة لدى دوائر صنع القرار الأميركية بأن إيران تمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل وللمصالح الأميركية في الخليج والشرق الأوسط. وبعدما وجد نتنياهو ضالته في الرئيس دونالد ترامب لتولي هذه المهمة، أصبحت الولايات المتحدة تخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة.

وهنا تبدو المفارقة؛ فإسرائيل، التي دفعت واشنطن نحو المواجهة، وضغطت عليها لخوض حرب ضد إيران، وكانت الأكثر اعتراضاً على أي اتفاق مع طهران، وانتقدت بشدة أي تفاهمات أميركية معها، تقف اليوم خارج ساحة الحرب، فيما تتولى الولايات المتحدة وحدها العبء العسكري والسياسي.

وتفرض هذه المعادلة جملة من الأسئلة: إذا كانت هذه الحرب هي الحرب التي أرادتها إسرائيل، فلماذا صارت خارجها؟ وهل ورّطت الولايات المتحدة في المواجهة، ثم تركتها ترسم مشهد النهاية؟ وهل تغيّرت أولويات تل أبيب بعد خلافها مع إدارة ترامب؟ وهل غيابها يمثل قراراً استراتيجياً بحتاً أم أنه جزء من استراتيجية مشتركة بين الطرفين؟

مبدئياً، يمكن القول إن تل أبيب كانت من أبرز الداعمين لاستئناف المواجهة مع إيران، مستندة إلى نفوذها وأدوات ضغطها داخل واشنطن، وإلى تأثير جماعات الضغط المؤيدة لها في مراكز صنع القرار. كما تشير تقديرات سياسية إلى أنها مارست ضغوطاً استخباراتية لإقناع إدارة ترامب بأن إيران تخطط لاستغلال فترة الهدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وأنها تمثل تهديداً مباشراً لإسرائيل وللمصالح الأميركية في المنطقة.

ويبدو أن بقاء إسرائيل خارج دائرة الحرب، حتى الآن، يندرج ضمن توزيع الأدوار بين الطرفين؛ فغيابها يمنحها مساحة لمواصلة عملياتها العسكرية في لبنان وغزة وسورية، ويجنبها استنزافاً جديداً لقدراتها العسكرية والاقتصادية، بعد الحرب التي استمرت أربعين يوماً مع إيران. كما يبدو أن حكومة نتنياهو الانتقالية فضّلت إدارة المواجهة مع إيران من خلف إدارة ترامب، من دون تدخل مباشر، بما يهيئ بيئة سياسية وانتخابية أكثر ملاءمة مع اقتراب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المقابل، تبدو واشنطن راغبة في إدارة المعركة بالتنسيق مع أطراف إقليمية أخرى، بهدف توزيع كلفة الحرب على حلفائها في المنطقة، ومحاولة إشراك طرف أو أكثر في معادلة الصراع مع القوى الداعمة لطهران. وقد بدت ملامح هذا التوجه خلال الأيام الماضية، من دون أن تظهر إسرائيل طرفاً مباشراً في مشهد النزاع الإقليمي.

لذلك، لا يعكس هذا الموقف تراجعاً في الأولويات الإسرائيلية تجاه إيران، ولا يعني تخلي تل أبيب عن أهدافها المعلنة المتمثلة في إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، بقدر ما يعكس مستوى العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي باتت تتيح لتل أبيب تحقيق جزء كبير من أهدافها من دون أن تتحمل الكلفة المباشرة للحرب.

كما يبدو أن الولايات المتحدة أدركت، بعد المواجهات السابقة مع إيران، أن إشراك إسرائيل بصورة مباشرة في العمليات العسكرية سيغير طبيعة الحرب ومستواها، لينقلها من مواجهة محدودة ذات أهداف محسوبة إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تمتد إلى لبنان واليمن والعراق، وهو سيناريو لا ترغب واشنطن في الانزلاق إليه في المرحلة الحالية.

الولايات المتحدة أدركت أن إشراك إسرائيل بصورة مباشرة في العمليات العسكرية سيغير طبيعة الحرب ومستواها، لينقلها من مواجهة محدودة ذات أهداف محسوبة إلى حرب إقليمية مفتوحة

وهذا ما يفسر التقارير السياسية التي تحدثت عن رفض الرئيس ترامب عرضاً إسرائيلياً للمشاركة المباشرة في الحرب، بما يشير إلى أن الحسابات الأميركية تقوم على إدارة المواجهة ضمن حدود تحالفات إقليمية ضيقة، ومن دون مشاركة إسرائيل، تجنباً لتوسيع رقعة الحرب، ومنعاً لتحول تل أبيب إلى عبء عسكري وسياسي على شركاء واشنطن العرب.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تدرك إسرائيل أن استنزاف إيران بالاعتماد على القوة العسكرية الأميركية يمثل السيناريو الأكثر فائدة لها؛ فهي تتجنب استنزاف قدراتها العسكرية، وتقلص خسائرها البشرية والمادية الناتجة عن الصواريخ الإيرانية.

ومن اللافت أن هذا السيناريو يبدو، إلى حد ما، مقبولاً أيضاً بالنسبة لإيران. فعلى الرغم من إدراك طهران أن الطائرات الأميركية تستخدم منشآت ومرافق إسرائيلية، وأن عمليات الدعم اللوجستي تنطلق من مواقع داخل إسرائيل، فإنها امتنعت عن استهداف إسرائيل بصورة مباشرة.

ولا يبدو ذلك من قبيل المصادفة، بل يعكس حسابات استراتيجية لدى الطرفين. فطهران تدرك أن استهداف إسرائيل بشكل مباشر سيغير قواعد الاشتباك، ويفتح الباب أمام تدخل إسرائيلي واسع النطاق، قد يشمل استهداف البنى التحتية الحيوية وتنفيذ عمليات نوعية ضد قيادات إيرانية، بما يزيد من خسائرها ويضعف قدرتها على الصمود في ظل الاستنزاف العسكري المستمر.

وهكذا، يبدو أن توازن الردع المتبادل فرض نفسه على الحسابات الاستراتيجية للطرفين؛ فلا إيران تستهدف إسرائيل مباشرة، ولا إسرائيل تشارك في العمليات العسكرية بصورة مباشرة. ومع ذلك، فإن غيابها عن ساحة القتال لا يعني غيابها عن إدارة المعركة، بل يشير إلى أنها تواصل التنسيق الوثيق مع القيادة العسكرية الأميركية، في وقت نجحت فيه، إلى حد كبير، في نقل العبء الرئيسي للمواجهة إلى حليفها الأميركي.