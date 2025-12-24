حاتم علي... حين نفد الكلام وبقي الأثر

لم يكن رحيل حاتم علي من أبرز الظواهر الحزينة التي ألمّت بي قبل خمس سنوات فحسب، بل كان هناك ما هو أشدّ حدّة من الرحيل ذاته؛ شيء يكاد لا يُقال ولا يُباح، حتى في هوامش الأحاديث القادرة على تهذيب جزء من عشوائيتنا. كانت دهشةً ممزوجة بحسرة أمام حقبة انتهت، وامتناناً عميقاً ملأ قلبي مرات لا تُحصى، خلف شاشات تلفاز متعددة الأحجام والأنواع، تعاقبت عليها سنوات طويلة من عمري.

وأمام كل ذلك، وقفت مراراً أتساءل بسخط: لماذا فقدنا؟ ولماذا لا تعود تلك المفقودات التي كانت تملأ الدراما السورية حياةً وصدقاً؟ وهل يمكن أن نستبيح ونحلل ذلك الدفء البهيج الذي شاهدناه في الفصول الأربعة، أو ذلك الانتحاب الذي يتجدد في كل مرة نتابع فيها التغريبة الفلسطينية، أو ذلك التأرجح بين اليأس والأمل في أحلام كبيرة؟ لكن، وبصدق، دعونا نتساءل قليلاً: لماذا لا نزال نملك كل هذا الأثر؟

أهو غياب الإبداع الإنتاجي في الدراما الاجتماعية، أم الاستنزاف المفرط لموضوعات استُهلكت حتى فرغت من معناها، أم التقدم المعلوماتي والتكنولوجي الهائل الذي جعل كثيرين يرون هذا النوع من الأعمال عبئاً على اهتماماتهم العصرية المختلفة كلياً، أم أنها عجلة الزمن التي اخترقتنا، فسلَبت منا حقّ التمعّن والتأمل؟

لم أجد أداة أشدّ قدرة من الدراما لأعكس عبرها حالنا، ولم أجد أفضل من أعمال حاتم علي للتأمل والنحيب الصامت

دعونا نترك هذه الاستنتاجات - وربما الافتراءات - جانباً. بالنسبة إليّ، ما زلت أقف متأملاً ومتألماً في آنٍ واحد أمام واقع لا يُطاق، واقع بتنا نعيشه يومياً. ولم أجد أداة أشدّ قدرة من الدراما لأعكس عبرها حالنا، ولم أجد أفضل من أعمال حاتم علي للتأمل والنحيب الصامت.

في كل مرة أستمع إلى شارة مسلسل أحلام كبيرة، "كلّ شيءٍ ضاق"، من كلمات الشاعر السوري نزيه أبو عفش - الذي لم يُوفَّ حقه كاملاً - وبصوت نورا رحال، يتردد ذلك المقطع: "هي آخرُ الأيام، نطويها على عجلٍ ونرحل بسلام". ثم تأتي العبارة التي تختصر كل شيء: "نامي إذاً يا روحي، فقد نفد الكلام".

لم أجد جملة أصدق من هذه لتصف صفنتي. أمام هذا الذهول، وهذا الحزن، وأمام رحيل حاتم علي، ينفد الكلام كله: الثرثرة، والتحليل، والاستنتاج. ويبقى الأثر.. صامتاً، عميقاً، ومقيماً في الذاكرة.