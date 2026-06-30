جمهورية الضباط

بعد أيّام قليلة، تحلّ الذكرى الثالثة عشرة للانقلاب العسكري الذي انتهى بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وهي محطّة لا تزال تمثّل نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ المصري الحديث. فبالنسبة لكثيرين، لم تعد هذه الذكرى مجرّد استعادة لحدث سياسي، بل تذكير بمسارٍ أعاد تشكيل الدولة وموازين السلطة، وأجهض آمالاً واسعة في بناء نظام ديمقراطي عقب ثورة يناير 2011.

ولم يقتصر تمدّد المؤسسة العسكرية على المجالين الأمني والسياسي، بل شمل قطاعات واسعة. فبدءاً من احتكار إنتاج الوجبات المدرسية وحليب الأطفال، مروراً بمناجم الذهب والشركات الإعلامية ومصانع الأدوية، تمتلك المؤسسة العسكرية محفظةً اقتصاديةً ضخمةً زادت من هشاشة الاقتصاد المصري، وأضعفت قدرته على مواجهة الأزمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ما رفع معدّلات الفقر إلى ما يتجاوز 40%، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ودفع العملة الوطنية إلى الانهيار، مع زيادة قياسية في إجمالي الديون.

ويشير مراقبون إلى أنّ هذا الحضور الواسع تجاوز حدود تنفيذ المشروعات، ليمنح المؤسسة العسكرية نفوذاً مؤثّراً في رسم السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي، عبر تمثيلها في عدد من المجالس والهيئات الوطنية المعنيّة بالتنمية والاستثمار والتصنيع والتحوّل الرقمي.

وبينما تتجاوز الميزانية العسكرية المُعلنة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، تُشير تقديرات غير رسمية نشرها مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC) في واشنطن إلى أنّ القيمة التراكمية للمشروعات التي شاركت فيها الجهات العسكرية منذ عام 2013 تراوح بين 100 و200 مليار دولار أو أكثر.

ويزداد الغموض مع محدودية البيانات المُتاحة بشأن الأداء المالي للشركات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية، وغياب الإفصاح الكامل عن حجم الأرباح والخسائر وآليات التمويل والتعاقدات، وهي اعتبارات تبرّرها السلطات "بدوافع تتعلّق بالأمن القومي". كذلك يرى حقوقيون أنّ القيود المفروضة على الباحثين والصحافيين الذين تناولوا هذا الملف أسهمت في تضييق مساحة النقاش العام بشأن اقتصاد الجيش.

يزداد الغموض مع محدودية البيانات المتاحة بشأن الأداء المالي للشركات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية

وبعد أن تمكّن النظام من إخفاء بيانات "الاقتصاد العسكري"، تبرز ضرورة ملّحة لتقييم دور المؤسّسة العسكرية في الاقتصاد، وربطه بمدى قدرتها على معالجة الاختلالات الهيكلية المُزمنة، وفي مقدّمتها ضعف الصادرات، ومحدودية الاستثمار الخاص، وانخفاض معدلات تكوين رأس المال المُنتج. ويرى بعض الخبراء أنّ نجاح أيّ نشاط اقتصادي لا يُقاس بحجم المشروعات المُنفّذة فقط، وإنما بقدرته على خلق قيمة مضافة مستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وفي المقابل، يتوسّع النشاط الاقتصادي للمؤسّسة العسكرية بالتزامن مع تراجع دور القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على بيئة الاستثمار والمنافسة، في ظلّ ما يصفه البعض بامتيازات تتمتّع بها الشركات التابعة للجيش لا تتوافر لغيرها.

وشهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تحديات مُتفاقمة، تمثّلت في ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع قيمة العملة المحلية، وزيادة مستويات الدين العام، وهي تطوّرات يعتبر بعض الخبراء أنّ الاقتصاد أصبح أقلّ قدرة على استيعابها في ظلّ اتساع دور الدولة والمؤسسة العسكرية، بينما تعزو الحكومة هذه الأوضاع إلى تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، وفي مقدّمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

لا يزال الجدل قائماً حول حصيلة هذا النموذج الاقتصادي، وما إذا كان قد أسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الإنتاجية، أم أدى إلى تكريس دور الدولة على حساب القطاع الخاص

وعلى صعيد الإنفاق العسكري، شهدت مصر منذ عام 2013 واحدة من أكبر موجات التسلّح في تاريخها الحديث، مع إبرام صفقات كبيرة لتحديث القوات البحرية والجوية والحصول على أنظمة تسليح متطوّرة. غير أنّ هذا التوسّع تزامن مع ضغوط مالية دفعت الدولة إلى تقليص الإنفاق النسبي على قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة، وهو ما أثار جدلاً بين خبراء الاقتصاد بشأن أولويات تخصيص الموارد العامة في ظلّ الأزمة الاقتصادية.

ورغم الاستثمارات الكبيرة في تحديث القدرات العسكرية، تراجع ترتيب الجيش المصري عالمياً خلال السنوات الأخيرة من المركز 13 قبل الانقلاب إلى المرتبة الـ19 عالمياً، وهو ما يُثير تساؤلات لدى بعض المُحلّلين بشأن كفاءة الإنفاق العسكري وعائداته الاستراتيجية. وبعد ثلاثة عشر عاماً على أحداث يوليو 2013، لا يزال الجدل قائماً حول حصيلة هذا النموذج الاقتصادي، وما إذا كان قد أسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الإنتاجية، أم أدى إلى تكريس دور الدولة على حساب القطاع الخاص.

وفي ظلّ استمرار الضغوط الاقتصادية، تتصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية وإخضاع الأنشطة الاقتصادية التابعة للمؤسّسة العسكرية لآليات الرقابة والمساءلة نفسها المُطبّقة على بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويعزّز فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.