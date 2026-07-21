ثقافة الأضرحة والقبور وأثرها في تطور المجتمعات

ليست الأمم بما تمتلكه من ثروات طبيعية هي التي تصنع التاريخ، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على مُساءلة الموروث، ونقد المُقدّس الاجتماعي، وإعادة بناء منظومة التفكير كلّما تحوّلت إلى قيد على الإنسان. وما من أمة نهضت إلا بعد أن امتلكت الشجاعة الكافية لطرح الأسئلة التي ظلّ الآخرون يعتبرونها مُحرّمة. ومن بين أكثر هذه الأسئلة إلحاحًا في العالم الإسلامي اليوم سؤال الأضرحة والقبور: كيف تحوّلت قبور الموتى إلى مؤسسات تمتلك سلطة على الأحياء؟ وكيف انتقلت من مجرّد أماكن للدفن والاعتبار إلى فضاءات تنتج النفوذ والشرعية والاقتصاد والوعي الجمعي؟

إنّ الثقافة التي تُحيط بالأضرحة ليست مجرّد طقس ديني عابر، بل هي منظومة فكرية مُتكاملة تشكّلت عبر قرون طويلة، وأعادت إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت جزءًا من البنية الذهنية للمجتمع. لذلك فإنّ نقدها لا يعني الطعن في الدين، وإنّما مُساءلة التاريخ الذي ألبس كثيرًا من المُمارسات ثوب القداسة، حتى غدا التمييز بين الوحي والتراث، وبين العقيدة والعادة، أمرًا بالغ الصعوبة.

في الإسلام الأوّل، لم تكن القبور سوى أماكن يتذكّر عندها الإنسان حقيقة الموت، وكانت زيارة المقابر تذكيرًا بفناء الدنيا، لا وسيلة لطلب الرزق أو الشفاء أو قضاء الحاجات. غير أنّ التاريخ الإسلامي، شأنه شأن تاريخ جميع الحضارات، لم يبق ثابتًا. فقد دخلت إليه عناصر ثقافية واجتماعية مُتعدّدة، واختلط الدين بالموروث الشعبي، والسياسة بالروحانية، حتى وُلِدت ثقافة جديدة جعلت لبعض القبور سلطة رمزية تتجاوز سلطة النص نفسه في الوعي الشعبي.

لم يعد الضريح مجرّد قبر، بل تحوّل في حالات كثيرة إلى مؤسسة تجمع بين النفوذ الديني والاقتصادي والاجتماعي، وأحياناً السياسي

ومع توسّع الدولة الإسلامية وتعاقب الأسر الحاكمة، اكتشفت السلطة أنّ التحكّم في الوعي أكثر دوامًا من التحكّم في السلاح. فدعمت، في بعض المراحل والأماكن، المؤسسات الدينية والزوايا والأوقاف المُرتبطة بها، لأنّها كانت توفّر شرعية رمزية، وتخفّف من حدّة الاحتقان الاجتماعي، وتخلق وسطاء بين الحاكم والمحكوم. وهكذا لم يعد الضريح مجرّد قبر، بل تحوّل في حالات كثيرة إلى مؤسسة تجمع بين النفوذ الديني والاقتصادي والاجتماعي، وأحيانًا السياسي.

لكن أخطر ما أنتجته هذه الثقافة لم يكن المباني ولا المواسم، وإنّما إعادة تشكيل علاقة الإنسان بالواقع. فعندما يترسّخ الاعتقاد بأنّ الحلول تأتي من البركة أكثر مما تأتي من العمل، وأنّ الخلاص يتحقّق بالتوسّل أكثر ممّا يتحقّق بالفعل، وأنّ تغيير المصير يرتبط بالكرامات أكثر ممّا يرتبط بالعلم، فإنّ العقل يفقد تدريجيًا ثقته في قدرته على فهم العالم وتغييره. وهنا تتحوّل الخرافة من مجرّد فكرة إلى بنية ذهنية تؤثّر في السلوك الفردي والجماعي.

وليس المقصود بالخرافة هنا الإيمان بالغيب الذي هو جزء من العقائد الدينية، وإنّما استبدال قوانين الواقع بتفسيرات لا تقبل البرهنة، وربط النجاح والفشل، والغنى والفقر، والصحة والمرض، بإرادات غيبية لا يملك الإنسان تجاهها سوى الانتظار. وحين يصبح الانتظار ثقافة، يتراجع الفعل، ويتحوّل المجتمع من مُنتج للتاريخ إلى متلقٍ له.

ليس المقصود إلغاء الدين، وإنّما إنهاء احتكار تفسير الواقع باسم المقدّس

لقد احتاجت أوروبا قرونًا طويلة لكي تتحرّر من هيمنة المؤسسات التي كانت تحتكر تفسير العالم، ولم يكن عصر النهضة مجرّد ثورة علمية، بل كان قبل ذلك ثورة على احتكار الحقيقة. فالجامعة حلّت محلّ الدير بوصفها مركزًا لإنتاج المعرفة، والتجربة حلّت محلّ التسليم، والسؤال حلّ محلّ الطاعة العمياء. ولم يكن المقصود إلغاء الدين، وإنّما إنهاء احتكار تفسير الواقع باسم المقدّس.

أمّا في أجزاء من العالم الإسلامي، فقد بقيت قطاعات من المجتمع تعيش داخل منظومة تمنح الماضي سلطة على الحاضر، وتتعامل مع التراث باعتباره نهاية التفكير لا بدايته. فأصبح الإنسان، في بعض البيئات، يثق في الرواية الشفوية أكثر من الدراسة العلمية، وفي الكرامة أكثر من القانون الطبيعي، وفي الوسيط أكثر من مسؤوليته المباشرة عن التغيير.

ولا يعني ذلك أنّ الأضرحة وحدها هي التي صنعت التخلّف، فهذه قراءة تبسيطية لا تصمد أمام البحث التاريخي. فالتخلّف نتاج منظومة كاملة من الاستبداد، وضعف التعليم، وغياب المؤسسات، والفساد، والتبعية الاقتصادية، وهجرة الكفاءات. لكن الثقافة التي تُعيد إنتاج التفكير غير النقدي يمكن أن تصبح جزءًا من هذه المنظومة، لأنّها تضعف قابلية المجتمع لمُساءلة السلطة والمعرفة والموروث في آن واحد.

كلّ نهضة في التاريخ بدأت من لحظة تجرّأ فيها الإنسان على مُساءلة ما اعتاد الناس اعتباره غير قابل للنقاش

إنّ المشكلة الحقيقية ليست في وجود ضريح، ولا في احترام شخصية تاريخية، وإنّما في اللحظة التي تتحوّل فيها القداسة إلى حصانة ضدّ النقد، ويتحوّل الرمز إلى سلطة فوق العقل، ويصبح السؤال جريمة، والمراجعة خيانة، والاجتهاد تهديدًا للاستقرار. عندها لا يعود المجتمع أسير الماضي فحسب، بل يصبح الماضي هو الذي يقرّر مستقبله.

إنّ كلّ نهضة في التاريخ بدأت من لحظة تجرّأ فيها الإنسان على مُساءلة ما اعتاد الناس اعتباره غير قابل للنقاش. ولم يكن التقدّم يومًا نتيجة تكديس الثروات، بل نتيجة تحرير العقل من كلّ أشكال الوصاية، سواء كانت وصاية سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية. فالأمم لا تتقدّم لأنّها تملك أنبياء أكثر، ولا أولياء أكثر، ولا آثارًا أكثر، وإنّما لأنّها تملك مؤسسات تعليمية أفضل، وجامعات أقوى، وقضاءً مستقلًا، وبحثًا علميًا مُنتجًا، وثقافة تجعل الإنسان مسؤولًا عن مصيره بدل أن تجعله ينتظر من يصنعه له.

إنّ السؤال الذي ينبغي أن يُشغل المجتمعات الإسلامية اليوم ليس: كم ضريحًا نملك؟ بل: كم مُختبرًا أنشأنا؟ وكم كتابًا ألّفنا؟ وكم براءة اختراع سجّلنا؟ وكم مدرسة أصلحنا؟ وكم عقلًا حرّرنا من الخوف؟ فالمستقبل لا يبنيه الموتى، مهما كانت مكانتهم في التاريخ، وإنّما يبنيه الأحياء عندما يؤمنون بأنّ أعظم كرامة يمكن أن يحقّقها الإنسان هي أن يفكّر بعقله، ويعمل بيديه، ويصنع نهضته بنفسه.