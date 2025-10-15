تونس.. حين يغيب عقل السلطة ويأكل الاستبداد أبناءه

"الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح ودفع المفاسد".

(من مقدمة ابن خلدون)

في جوهره، لا يقوم فعل المستبد على العقلانية أو الرصانة، بل على غريزة البقاء والسيطرة. والسلطة عنده لا تُمارس لخدمة الصالح العام، بل لتأمين مصالحه الخاصة وتعزيز بقائه، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة أو المجتمع الذي يَحكمه. وهو ما تؤكّده الأدبيات السياسية الحديثة، التي تَدرس الأنظمة الاستبدادية وتصف سلوك الحاكم بأنّه غير واقعي، يعبّر عن ضيق الأفق، وغياب الرؤية. وهذه الحقيقة على بداهتها، تجد من يُنكرها من النخب السياسية والثقافية في كلّ بيئات الاستبداد التي قد تنشأ في أيّ دولة، بل وتدفع عن هذه البيئات النقد، حتى تواجه بنفسها لاحقًا قضايا سياسية جائرة، لا تقدر على مقاومتها أبدًا.

بمعنى آخر، الحاكم الاستبدادي لا يفكّر بعقلانية الدولة، بل بعقلانية نفسه، مُتستّرًا وراء الخطاب الشعبوي السائد: "أنا الشعب". أي إنّ السلطة عنده تتحوّل إلى أداة لتحقيق الرغبات الشخصية، مهما كان الثمن الاجتماعي أو السياسي.

الدافع وراء انعكاس هذا التوصيف على التجربة التونسية، منذ الإمساك بزمام السلطة من قبل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، يوم 25 يوليو/ تموز 2021، استهداف السلطة الحالية لكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية، والنقابية، التي ساندت سعيّد ودعمته، في سعيه للاستيلاء على كلّ السلطات والتفرّد بالرأي والقرار، وآخرها ما حصل مع المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، لسعد اليعقوبي، بعد إيقافه من قبل القضاء، واتهامه باحتكار مواد استهلاكية بأحد المخازن التابعة له، رغم أنّ الكمية المُحتجزة لا يمكن أن تكون كافية لممارسة المضاربة وخلخلة السوق المحلية عبر سحبها من السوق أو رفع الأسعار، وهو ما أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية.

لكن السلطة تمارس قمعها عندما يشتدّ عليها الخناق، خصوصًا أنّ هذا الحكم "القضائي" جاء بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام ليوم في المؤسسات التعليمية للمطالبة ببعض حقوقه القطاعية. وليست المرّة الأولى التي يُقمع فيها صوت قريب من السلطة، حيث إنّ شخصيات سياسية كثيرة بارزة، عوقبت بأداة النظام نفسها التي عاقب بها خصومه قبلها؛ وهي القضاء، على غرار الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي دعم مسار 25 تموز/ يوليو في البداية، ثم بعد ذلك أصبح مُلاحقًا من قبل القضاء التونسي.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أُوقِف الشواشي واتُّهِم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"تكوين وفاق إرهابي"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد اعتبرت المعارضة أنّ هذه التهم ذات طابع سياسي ولا تستند إلى أدلة موثوقة.

سلطة تقوم على الشك الذاتي والريبة من النخب والمقرّبين والرقابة اللصيقة لهم

ومنذ حملته الانتخابية في 2019، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن رفضه الكامل لأيّ شكل من أشكال الدعم السياسي أو الوسائط الحزبية، بما تعنيه من جماعات الضغط، المنظمات المدنية، النقابات، والأحزاب التي تمثّل عادة قنوات التفاوض، التحالفات، والتمثيل الديمقراطي، وتعمل على تنظيم المنافسة السياسية وتقديم مصالح جماعية بشكل مؤسّسي.

وبعد وصوله إلى السلطة، تحوّل الخطاب السياسي للرئيس إلى سلوك جذري، إذ أصبح التركيز على المتآمرين والخونة ممن يُعتبرون عملاء يسعون إلى زعزعة البلاد أكثر قيمة وجدوى من الحديث عن المستفيدين من السياسات العامة أو الإصلاحات. بل أصبح كلّ خطاب رسمي أو إعلامي يضبطه إطار الأمن والريبة الداخلية، كذلك يُستهدَف المعارضون، من دون استثناء الحلفاء السابقين، ونسب سلوكهم إلى ولاءات خارجية "تريد تحطيم الدولة". حتى إنّ سعيّد تحدّث في خطاب سابق عن "الخيانات" التي تعرّضت لها البلاد، مُشيرًا إلى أنّ هناك من "ارتمى في أحضان الصهيونية" و"انخرط في المحافل الماسونية في تونس"، من دون تحديد من؟ وكيف؟

وهذا الشكل من الخطاب غيّب "الرؤى الكبرى" والحلول الجذرية لمشاكل بنيوية مُعقّدة، وأظهر خطابات سطحية، وتافهة، وقرارات مُتسرّعة غير مدروسة.

يقدّم المثال التونسي نموذجًا واضحًا لما يُسمّى في الدراسات السياسية "الاستبداد البارانويدي"، ويُعرف في الأدبيات السياسية الحديثة بأنّه سلطة تقوم على الشك الذاتي والريبة من النخب والمقرّبين والرقابة اللصيقة لهم. وتستخدم القمع والتطهير الداخلي كأداة رئيسية للحفاظ على السيطرة، خوفًا من المؤامرات الداخلية والخارجية، بحيث يشكّ الحاكم حتى في أنصاره، مُحوّلًا كلّ ولاء إلى اختبار دائم للثقة. ولا يتقبّل، من أصحاب الرأي، سوى الداعمين له ولخياراته المالية والاقتصادية، بشكل علني وصريح.

يفقد هذا النوع من الأنظمة، تدريجيًا، فاعليته في إيجاد الحلول لقضايا المجتمع والتنمية، وتضيع مصداقيته أمام فئة واسعة من الأفراد التي كانت تراهن على تغيير أفضل، بما ينتج حالة دائمة من القلق والخوف والريبة داخل المجتمع وفي مؤسسات الدولة.