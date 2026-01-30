توافق أم ديمقراطية؟

تُعدّ الانتخابات البلدية إحدى أهمّ المحطات التي تُقاس من خلالها جدّية المجتمع في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وقدرته على تعزيز المشاركة المجتمعية وصون حقّ المواطنين في اختيار من يدير شؤونهم اليومية. غير أنّ التجارب المتعاقبة أثبتت أنّ العملية الانتخابية قد تفقد معناها حين تختلط الأوراق بين الإرادة المجتمعية الحقيقية وبين التوافقات الضيقة التي تُبنى بعيداً عن الناس، ثم تُقدَّم باعتبارها خياراً ديمقراطياً، بينما لا تمتّ إلى الديمقراطية بصلة.

إنّ احترام إرادة المواطنين عبر صناديق الاقتراع ليس مجرّد خطوة عملية، بل هو ركيزةٌ تُكرّس الثقة بين الناس والمؤسسات، وتمنح المجالس البلدية شرعية العمل. وحين يلجأ الفاعلون إلى تجاوز الصندوق تحت ذرائع مختلفة، فإنهم في الحقيقة يُفقدون المجتمع أحد أهم حقوقه، ويُضعفون القناعة لدى المواطن بجدوى المشاركة، فتتراجع الثقة وتتعزّز الفجوة بين الناس وبين من يتولون إدارة شؤونهم.

وتزداد الإشكالية حدّة عندما يحاول بعض من لفظهم صندوق الاقتراع في دورات انتخابية سابقة، وأقصتهم إرادة المواطنين الحرة، أن يعودوا عبر أبواب التوافق لتمرير أجنداتهم أو فرض رجالهم داخل القوائم. فهؤلاء يدركون أن الاحتكام إلى الناس سيعيد إنتاج النتيجة ذاتها، وأن الصندوق سيحجمهم مرة تلو أخرى، ولذلك يسعون إلى الالتفاف على العملية الانتخابية عبر التفاهمات التي تُقصي إرادة الناخب وتحجب صوته الحقيقي.

وفي المقابل، قد تلجأ بعض القوى إلى خيار التوافق، وهو خيار ليس بالضرورة سلبياً إذا دعت إليه الضرورة، شرط أن يكون واضحاً وشفافاً، وألّا يُعرَض للناس على أنه ممارسة ديمقراطية كاملة. فالديمقراطية لا تكتمل إلا حين يختار المواطن بنفسه، بحرية ووعي، من يمثّله ومن يتحمّل مسؤولية الخدمة أمامه. أمّا التوافقات التي تُبنى خلف الأبواب المغلقة، ثم تُقدّم بلباس ديمقراطي، فهي تضعف وعي الناس وتمنح شرعية لمن لم يختبر ثقة الناس في الميدان.

إنّ الإصرار على الجمع بين التوافق وادعاء الديمقراطية يخلق حالة دائمة من الدوران في حلقة مفرغة؛ فلا الناس يشعرون بأن أصواتهم مؤثرة، ولا القوى تُراجع نفسها أو تُعيد النظر في أدواتها. وهكذا تبقى إدارة شؤون الناس اليومية أسيرة معادلة تُقصي المواطن، وتمنع المجتمع من بناء تجربة تراكمية تُفضي إلى مجالس قوية، مستقلة، ومنتخبة انتخاباً حقيقياً.

الطريق الواضح، إذن، لا يحتمل الالتباس: إمّا الاحتكام إلى الصندوق واحترام نتائجه مهما كانت، وإمّا اللجوء إلى التوافق عند الضرورة ولكن دون تزيينه بادعاءات ديمقراطية لا تعكس الواقع. وبين هذا وذاك، يبقى المجتمع هو الخاسر الأكبر إن استمرّ الدوران داخل الدائرة ذاتها، من دون إرادة صادقة لكسرها عبر إعلاء صوت المواطن وجعل الانتخابات أداةً حقيقية للتغيير، لا مجرد مشهد شكلي يتكرر بلا أثر.