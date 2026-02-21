تلك الأخبار

"أمس، في بلدة طلّوسة (في جنوب لبنان)، كان الشهيد أحمد ترمس (62 عاماً) في زيارة عائلية. دخل وجلس مع زوجته في منزل شقيقها. صوتُ مُسيّرةٍ في السماء، ثم مُسيّرة ثانية. لم يكد يجلس حتى رنّ هاتفه. ردّ أحمد. جاءه الصوت بارداً وواضحاً: معنا أحمد ترمس؟ فأجاب بنعم، ليخبره المتّصل: "معك الجيش الإسرائيلي يا أحمد. بدك تموت إنت واللي معك… أو بتموت لحالك؟"، فأجاب على الفور: "لحالي". أقفل الهاتف. تغيّر وجهه. نظر إليه شقيق زوجته سليم وسأله: "شو في؟ شو صار يا أحمد؟" قال بهدوءٍ حاسم: "هول الإسرائيليّة. قوموا اطلعوا واتركوني هون. عم بقولوا يا بتموتوا معي… يا بموت لحالي. لم يتوسّل. لم يصرخ. طلب منهم أن يخرجوا، أن ينجوا، أن يتركوه يواجه المصير وحده. رفضوا في البداية وأخبروه أنهم لن يتركوه، وأنهم سيموتون معه. هدّأ من روعهم، ثم أقنعهم بالمغادرة. لم ينتبه أنه ليس في منزله. ثم انتبه. لا يريد أن يكون الموت في بيتٍ ليس بيته. قرر أن يأخذ الموت بعيداً عنهم. عاد وطلب منهم البقاء ليُغادر هو. ودّعهم. صعد إلى سيارته. أدار المحرّك وقاد مبتعداً عن المنزل، ثم ركن سيارته. مرّت ثوانٍ. أطلقت المسيّرة صاروخين. احترقت السيارة. تناثر جسد أحمد".

هذا ما كتبه الزميل رضوان مرتضى على صفحته على منصّة فيسبوك. هكذا، بكلّ هذه البساطة، بساطة إجراءات الخروج من مطار ما أو إنجاز معاملة في إحدى الدوائر. ببرودة الروتين، يصلك حكم بالإعدام هاتفياً من الجو، من سماء بلادك المُحتلة. حكم أصدره العدو الذي يحتل تلك السماء منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يوقف إلا المقاومة بكامل أطيافها الرسمية والشعبية. يحلّق العدو كما يريد، يختار: يا ترى من سيعدم اليوم؟ أحياناً يُبلغ المحكوم بالحكم، من أجل مزيد من الإذلال والإهانة، ومن أجل إشعاره بتفاهة سلطة بلاده وعجزها أو لا مبالاتها بحمايته، وأحياناً لا يفعل. أنتم عرايا، يقول العدو لنا، لا أحد يستطيع أن يدفع عنكم بلاءنا: لا اتفاقيات تحميكم، ولا أمم متحدة تردّ عنكم، لا قوانين دولية، لا جيش، لا دبلوماسية، لا اتصالات. هكذا، تختار إسرائيل مواطناً وتقتله. عادي.

يقول الزميل رضوان مرتضى الذي روى هذه القصة المُذهلة، إنّها لم تكن المرّة الأولى. فعلى ما يبدو إنّ الشكل ذاته من الاغتيال نفّذته المُسيّرات الإسرائيلية على مواطنين آخرين في أماكن أخرى وأوقات أخرى لكننا لم نسمع بهم. والسؤال هو: لِمَ لمْ نسمع بهم؟ لِمَ لمْ تُرو أخبارهم هكذا، كما رواها الزميل أعلاه، بالتفصيل، بنبرة من يعنيه ما يحدث ويجرحه في الصميم؟ لِمَ لمْ تَرِد هذه الأخبار في نشرات الأخبار؟ أليست هذه مهمّتها؟ أيكون كتمان تفاصيل تلك الأحداث أصبح سياسة إعلامية عند محطّاتنا المحلية؟ هل من الممكن أن يكون إهمال أخبار تصفيات العدو للمواطنين، خصوصاً المقاومين الذين حموا البلاد بردع معقول لربع قرن، مُتفاهم عليه ومُتواطئ حوله؟

آه.. صحيح. سمعنا في نشرات الأخبار الكثير من أخبار "خروقات إسرائيل" مُصاغة بالطريقة التالية: "قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف مواطن فلان الفلاني في بلدة كذا أو على طريق كذا ما أدى الى استشهاده". لكن أحداً لم يروِ التفاصيل بالطريقة التي رواها الزميل مرتضى. طريقة لا تبلّد الخبر، لا تعقّمه، لا تنزع عنه تفاصيله ذات المغزى العميق، فتمنعه من استدعاء مشاعر التضامن أو الغضب أو الاستنكار الحقيقي. وهي مشاعر صحية مشروعة لا بل مطلوبة بين المواطنين أبناء البلد الواحد المُعتدى عليه، أو هكذا أنا وحدي أعتقد؟

هل الأخبار هي سرد بارد ليوميّات نحتفظ بمسافة عنها مهما كانت؟ إذاً؟ لم تلك النبرة النارية في مقدّمات النشرات، والتي أصبحت "تقليداً" رغم عدم مهنيتها، يخوض فيها مموّلو الشاشات معاركهم ضدّ بعضهم لمزيد من السلطة والثروة؟ وهل إن أخباراً خطيرة مثل هذه من الممكن أن نكون مُحايدين تجاهها؟ أم إنّ في غمغمة ملّخصات تلك الأخبار محاولة لمنع الإحراج؟ إحراج الاعتراف بالعجز، أو بفشل الخيارات الدبلوماسية والرهان على "شطارة اللبناني" بربح الوقت والمراوغة؟ أم أنّه صمت المُتواطئ؟

وعلامَ التواطؤ؟ طمعاً بماذا؟ أهناك مستقبل مع إسرائيل بعد كلّ ما رأيناه ونراه منذ سنوات، وخاصة منذ طوفان غزة؟ هل يظنون أنّ هناك لبناناً ما سيبقى ولا يبتلعه المستوطنون؟ أم إنّ هذا في الحقيقة آخر همومهم؟

صح. أحمد ترمس كان مقاوماً، أهذا مبرّر للسكوت عن إعدامه؟ حين قتلته إسرائيل كان في زيارة عائلية، كان مدنياً أعزل، لم يكن على الجبهة يحمل سلاحه، وليته كان كذلك. وابنه حسن الذي استُشهد قبل سنتين كان هو الآخر مقاوماً.

لمَ كانا كذلك؟ أليس كي لا يحدث ما يحدث اليوم؟ لقد نجحت المقاومة لما يقارب العقدين في ردّ أذى إسرائيل عن لبنان. واليوم، الدولة، نفسها التي تركت الجنوب وأهله منذ عقود ليدافعوا عن أنفسهم بما ملكت أيديهم، تترك إسرائيل تُصفّي حسابها معهم وتُصفيهم واحدًا تلو آخر. أمّا هي؟ فبالكاد تستنكر بين فينة وأخرى.

قد يقول قائل: وماذا في يد هذه الدولة التي لا يملك جيشها حتى سلاحاً دفاعياً؟ وقد يقول آخر إنّ إسرائيل بتفوّقها العسكري غير المسبوق لا يمكن مقاومتها. أهذا صحيح؟ ألا تملك دولتنا خياراً إلا الاستسلام؟ إنّ العقود الثلاثة الماضية تقول عكس ذلك. ثم، فلنفرض: ألا تملكون ألسنة للشكوى؟ أليس عليكم أن تفعلوا ذلك مع كلّ خرق لكلّ بند من الاتفاق؟ أليس من مهمّتكم أن لا تجعلوا خبراً كهذا خبراً عادياً، ولو بالصياغة؟

كان يمكن للفقرة التي استهللت فيها مقالتي أن تكون مقدّمة مناسبة لنشرة الأخبار على إحدى القنوات اللبنانية، لكنها لم تكن كذلك، ولن تكون. ولذلك سنعود من حيث بدأنا، وسيخترع أهل الأرض المُستباحة، مرّة بعد مرة، مقاومتهم من جديد.