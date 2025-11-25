ترامب الذي وصل متأخراً

مثّل فوز زهران ممداني بعمدة نيويورك لحظة فارقة داخل الحزب الديمقراطي، الذي وجد نفسه مُضطراً إلى إعادة التكيّف مع المتغيّرات السياسية والاجتماعية، وفتح الباب أمام انتقاد الكيان الصهيوني بعد أن كان ذلك من المحظورات في الخطاب السياسي الأميركي لدى الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء.

وبالتأكيد، لم يكن موقف ممداني من اعتقال نتنياهو هو السبب المباشر لفوزه، لكنه شكّل إضافة قوية إلى خطابه الشعبي، خصوصاً وأنّ ممداني ما زال يستخدم النقل العام، ويسكن في شقّة مستأجرة، وهي رسائل سياسية بحدّ ذاتها تعكس انحيازاً واضحاً للطبقات الفقيرة والمتوسطة. فقد أثبت الأثرياء فشلهم في التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تعود أساساً إلى التضخم، رغم كلّ جهود ترامب للسيطرة عليه. وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الإيجارات التي بقيت مرتفعة، وفشل ترامب في الاعتماد فقط على إبقاء أسعار النفط منخفضة لضبط التضخم الذي لا يزال أعلى من 2%. كلّ ذلك دفعه مؤخّراً إلى التراجع عن فرض الرسوم الجمركية على بعض السلع الغذائية.

إنّ فوز ممداني باختصار إنّما هو تفويض جديد يمنحه الفقراء لممثّلهم، أملاً بأن ينجح فيما عجز عنه الأثرياء.

اتفاق مُتأخّر وتنازلات غير محسوبة

تمكّن ترامب مؤخّراً من إنهاء حرب غزّة عبر اتفاق رعته القاهرة، غير أنّ الخطوة جاءت متأخّرة سياسياً وإعلامياً، ولم تُجدِ في تغيير المزاج الشعبي الأميركي الرافض للدعم غير المشروط للكيان، وللفظائع التي ارتكبها دون محاسبة.

من ضمن التنازلات التي قدّمها ترامب قبل الانتخابات البلدية تعيين صديق إيلون ماسك، اليهودي جاريد إيزاكمان، في وكالة "ناسا"، وهو منصب كان ترامب قد رفضه سابقاً بحجّة وجود من هم أكثر كفاءةً، إلّا أنّ هذه الخطوة لم تنجح في استعادة الزخم الشعبي، ولا في الاستفادة من شعبية ماسك لقلب المزاج العام أو ترجيح كفة الجمهوريين في الانتخابات البلدية.

تحوّلات داخلية في واشنطن

يدرك صُنّاع القرار الجمهوريين أنّ الوقت لم يعد في صالحهم، لا في ما يتعلّق بسلوك إسرائيل الإقليمي، ولا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تغيّر الخطاب العام بصورة واضحة.

يمكن القول إنّ ترامب، بشكل أو بآخر، يحاول "إنقاذ إسرائيل من نفسها"، عبر لجم عربدتها التي باتت تُنتج آثاراً عكسية وتولّد غضباً عميقاً في الوجدان العربي والإسلامي. مشاهد الدمار في غزّة لم تعد عابرة؛ بل ترسّخت في اللاوعي الجمعي، الذي قد يتحوّل يوماً إلى حراك شعبي واسع.

فوز ممداني أكثر من مجرّد حدث انتخابي؛ إنّه سقوطٌ لأوّل المحرّمات في السياسة الأميركية؛ انتقاد إسرائيل، الذي أصبح وسيلة لاكتساب الشعبية

بات واضحاً أيضاً أنّ التعاطف الأعمى مع إسرائيل لم يعد مضموناً، وأنّ الرأي العام الأميركي أصبح قادراً على إسقاط سياسيين وحتى رؤساء بلديات بسبب مواقف منحازة. أمّا داخل الولايات المتحدة، فقد لعب تعاظم تأثير أبناء المهاجرين العرب والمسلمين، وتولي عدد من أبنائهم مناصب سياسية متنوّعة، دوراً مهماً في تشكيل رأي عام أكثر ميلاً لدعم القضية الفلسطينية.

ما بعد ترامب… نحو مرحلة جديدة

تحاول إسرائيل اليوم إعادة ترميم صورتها في الذهن الغربي عبر حملات علاقات عامة واسعة وتعاون وثيق مع شركات التكنولوجيا الأميركية. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل سيأتي رئيس أميركي قادر على أن يقول لإسرائيل لا، ويعيد ضبط سلوكها، ويُلجم تجاوزاتها، مع ضمان حمايتها إذا تعرّضت لخطر وجودي؟

لا يزال أمام ترامب وقت كافٍ لإعادة ترميم موقف الجمهوريين السياسي

لقد بات فوز ممداني أكثر من مجرّد حدث انتخابي؛ إنّه سقوطٌ لأوّل المحرّمات في السياسة الأميركية؛ انتقاد إسرائيل، والذي أصبح وسيلة لاكتساب الشعبية.

ومع تسارع هذه التحوّلات، يبدو أنّ لحظة محاسبة الشركات الأميركية الكبرى على انحيازها المُفرط لإسرائيل قادمة لا محالة. فكما سقط أوّل المحرمات، ستسقط بقية الخطوط الحمراء تباعاً، لتدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة العلاقة مع إسرائيل على أسس أكثر واقعية وعدالة. لا يزال أمام ترامب وقت كافٍ لإعادة ترميم موقف الجمهوريين السياسي. ومن هنا يأتي حرصه على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء حرب غزّة، وعدم السماح لنتنياهو بالعبث به، مع التذكير بأنّ الديمقراطيين عجزوا عن إنهاء الحرب بينما نجح ترامب في ذلك. كما يسعى ترامب بشكل دؤوب لإنهاء الحرب الأوكرانية، وهو إنجاز، إن تحقّق، سيُعدّ خدمة سياسية هائلة للمرشّح الجمهوري في الانتخابات المقبلة. أمّا تراجعه الجزئي عن الرسوم الجمركية فيعكس إدراكه لحساسية الوضع الاقتصادي. ولا يزال أمامه ثلاث سنوات ليعيد تعديل الكفّة لصالح الجمهوريين.