تراجيديا سالي الجباس وصراع الهويات الممزقة

حين تأمّل الكاتب الفرنسي إميل زولا في رواياته، في طبيعة "الوحش البشري"، لم يكن يعتقد أنّ الشرّ ينبع من فراغ، بل كان يراه نتيجة حتمية لتصادم مُروّع بين جينات موروثة، وضغوط بيئية طاحنة، وانكسار مُفاجئ في التوازنات النفسية للإنسان. في عالم زولا، لا يوجد مجرم بالفطرة ولا قديس بالكامل؛ هناك فقط كائنات بشرية تحاول الحفاظ على توازنها فوق حبل مشدود، حتى تأتي لحظة يختلّ فيها هذا التوازن تحت وطأة ثقل الحياة وتحدّياتها.

واليوم، ونحن نقف أمام التراجيديا التي أحاطت باسم المحامية الحقوقية والناشطة النسوية، سالي الجباس، نجد أنفسنا في حضرة رواية واقعية، كأنّ زولا هو من خطّ مساراتها المُتقاطعة؛ قصة امرأة عاشت في صراع دائم بين واجهة حديدية من القوّة والنضال، وبين أعماق غائرة تسكنها الشقوق والندوب.

سالي الجبّاس لم تكن مجرّد عابرة في المجتمع المصري، بل كانت صوتاً جهوراً يدافع عن حقوق النساء والأطفال، محامية صلبة في قاعات المحاكم، ووجهاً مألوفاً في الدوائر الحقوقية التي تنادي بالكرامة والعدالة. هذا القناع الأخلاقي والمهني الرفيع يمثل في فلسفة زولا "الإنسان المُتمدّن" الذي يحاول قمع دوافعه البدائية عبر الانخراط في قضايا كبرى. لكن خلف هذا البريق، كانت هناك حياة أخرى تُنسج في الظلام؛ حياة يرويها المقرّبون عنها بحزن ودهشة، تتحدّث عن تجارب زواج فاشلة تركت آثارها في الروح، وأمومة مُحمّلة بالتحديات والمسؤوليات الثقيلة، ووصم اجتماعي وعائلي لم يرحمها رغم مكانتها. هنا، يبدأ "الوحش" الذي تحدّث عنه زولا في التخلّق، ليس ككائن شرير بالمعنى التقليدي، بل كـ"ردة فعل" نفسية مروّعة تجاه حصار لا ينتهي.

المرأة التي تدافع عن حقوق النساء كانت هي نفسها، في نظر عائلتها أو مجتمعها الضيّق، ربُما تُعامل كـ"وصمة" بسبب طلاقها أو تمرّدها

إنّ الادعاءات التي وجّهتها النيابة العامة لسالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، والتي ترافقت مع اعترافات منسوبة إليها، تضعنا أمام فجوة سحيقة تجعل العقل يتجمّد. كيف يمكن لتلك اليد التي صاغت المذكّرات القانونية لحماية الضعفاء أن تحمل، وفقاً للاتهامات، أداة لتمزيق الجسد الذي منحها الحياة؟

في منهج زولا، قد لا يكون الفعل هنا ناتجاً عن خسّة متأصّلة، بل عن "انفجار" للذات التي لم تعد قادرة على حمل التناقضات. فالمرأة التي تدافع عن حقوق النساء كانت هي نفسها، في نظر عائلتها أو مجتمعها الضيّق، ربُما تُعامل كـ"وصمة" بسبب طلاقها أو تمرّدها. هذا الضغط المزدوج (أن تكوني رمزاً للقوّة في العلن وضحية للحكم الأخلاقي في السر) يخلق توتّراً يمكن أن يحطّم أيّ بنية نفسية، مهما بدت صلبة.

في الرواية الطبيعية لزولا، يُنظر إلى "الجريمة" كخلل في التروس. وإذا ما صدقت الرواية الجنائية، فإنّ فعل "تقطيع الجثة" ليس مجرّد وسيلة لإخفاء الأثر، بل هو رمز لتمزيق الماضي، ومحاولة بائسة لفكّ الارتباط مع "الأصل" الذي ربّما صار يمثّل لسالي مصدر ألم لا يُطاق أو تجسيداً للوصم الذي طاردها. إنّها لحظة يغيب فيها "العقل الحقوقي" تماماً، ليحلّ محله "الوحش البشري" الذي لا يرى في الآخر سوى مادة عضوية، في انفصال ذهاني يفسّر كيف يمكن لإنسان مثقف أن يرتكب فعلاً يفتقر لأدنى درجات الإنسانية. زولا يخبرنا أنّ "الوحش" يسكن في المسافة بين ما نريده لأنفسنا وما يفرضه الآخرون علينا، وفي حالة سالي، كانت هذه المسافة مليئة بالخيبات والحروب الشخصية الصامتة.

"سالي" هي مرآة لنا جميعاً في لحظات انكسارنا الكبرى

لكن الإنصاف يقتضي ألا ننظر إلى هذه الواقعة من زاوية واحدة. فسالي الجباس، في نظر زملائها وأصدقائها، كانت إنسانة معطاءة، قوية، ومناضلة. هذا التناقض هو ما يجعل القضية "زولاوية" بامتياز؛ فهي ليست "وحشاً" خالصاً ولا ضحية بريئة تماماً. إنّها إنسانة مُمزّقة. الوحش هنا هو ذلك التآكل البطيء للروح تحت وطأة الفشل الشخصي والنظرة الاجتماعية القاسية، وهو الذي قد يؤدي في لحظة ما إلى تلاشي الحدود بين "الأنا" و"الفعل". إنّ تقطيع الجسد، في حال ثبوته، هو التعبير الأسمى عن "التفكّك"؛ تفكّك الهُويّة، وتفكّك الروابط، وتفكّك العقل الذي لم يعد يحتمل وطأة الواقع.

إنّ المجتمع الذي صدمته الجريمة يميل عادة إلى "شيطنة" الفاعل ليُريح ضميره، مُعتبراً إياه شذوذاً عن القاعدة. لكن زولا كان سيقول لنا إنّ "سالي" هي مرآة لنا جميعاً في لحظات انكسارنا الكبرى. إنّها تعبّر عن هشاشة تلك القشرة الثقافية التي نغطي بها غرائزنا وصراعاتنا. فالقضية ليست مجرّد جريمة قتل بشعة، بل هي صرخة مكتومة عن الثمن الذي يدفعه الفرد عندما يحاول موازنة شعاراته العظمى مع حطامه الداخلي. الوصم العائلي الذي قيل إنّها كانت تعاني منه، وتجارب الفشل التي لاحقتها، قد تكون هي "الميكروبات" التي نمت في بيئة خصبة من العزلة النفسية، حتى أنتجت هذا المشهد الجنائزي المُرعب.

المحامية النسوية التي كانت تنقذ العائلات من التفكّك، قد تكون هي نفسها قد سقطت ضحية لتفكّكها الداخلي

عندما نضع قصّة سالي الجباس في سياق "الوحش البشري"، فإنّنا لا نبحث عن مبرّرات للجريمة، بل نبحث عن "الفهم". الفهم الذي يرفض الاختزال. فالمحامية النسوية التي كانت تنقذ العائلات من التفكّك، قد تكون هي نفسها قد سقطت ضحية لتفكّكها الداخلي. والوحش الذي قيل إنّه استيقظ فيها ليس كائناً غريباً عنها، بل هو نتاج سنوات من كتمان الألم وتجرّع المرارة خلف ابتسامة النجاح المهني. إنّها تراجيديا إنسانية تذكّرنا بأنّ النفس البشرية هي غابة مُظلمة، وأنّ أرقى العقول قد تضلّ طريقها وتتحوّل إلى كائنات لا تعرف حتى نفسها في مرآة الحقيقة.

تظل قضية سالي الجباس مفتوحة على كلّ التساؤلات، ليس فقط القانونية منها، بل الوجودية أيضًا. هل قتلَت حقاً؟ وإذا فعلت، فمن الذي قُتل أولاً: الأم أم روح الابنة التي تحطّمت عبر السنين؟

زولا لم يكن ليعطي إجابة قاطعة، بل كان سيتركنا مع مشهد امرأة تجلس في زنزانتها، مُحاطة بظلال ماضيها وبقايا شعاراتها، لنكتشف أنّ "الوحش" ليس هو من يقتل فقط، بل هو أيضاً ذلك الصمت الذي يسبق العاصفة، وتلك القوّة الزائفة التي تخفي وراءها حطاماً بشرياً لا يراه أحد حتى فوات الأوان. إنّها قصّة عن سحق الإنسان بين مطرقة الطموح وسندان الواقع، قصّة لا بطل فيها ولا شرير، بل مجرّد بشر يحاولون النجاة، وفشلوا في ذلك بأكثر الطرق بشاعة وغموضاً.